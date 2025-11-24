  • Megjelenítés
Elképesztő összegből épít szuperszámítógépet kormányzati ügyfeleinek az Amazon
Portfolio
Az Amazon 50 milliárd dolláros befektetést jelentett be az amerikai kormányzati ügyfeleknek szánt mesterséges intelligencia- és szuperszámítógépes kapacitás bővítésébe.

Az Amazon hétfőn közölte, hogy

50 milliárd dollárt fordíthat a közszektor számára nyújtott felhőinfrastruktúra fejlesztésére.

A vállalás a közszférát célzó egyik legnagyobb ilyen programnak számít.

A 2026-ban induló projekt közel 1,3 gigawattnyi új MI- és nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitással bővíti az AWS Top Secret, az AWS Secret és az AWS GovCloud üzletágakat. Az új adatközpontokat fejlett számítási és hálózati rendszerekkel szerelik fel.

Összehasonlításképp: egy gigawattnyi teljesítmény átlagosan mintegy 750 ezer amerikai háztartás energiaellátására elegendő.

Forrás: Reuters

