Történelmi IPO közeleg: megelőzheti a ChatGPT fejlesztőjét az egyik legnagyobb riválisa
Portfolio
Az Anthropic a Wilson Sonsini ügyvédi irodát választotta IPO-jának előkészítésére, miközben egy új magántőke-befektetési körről is tárgyal, amely akár 300 milliárd dollár feletti értékelést adhat a cégnek - számolt be a Financial Times.

A Claude chatbot fejlesztője az OpenAI-jal zajló versenyben

már 2026-ban tőzsdére léphet, ami minden idők egyik legnagyobb technológiai IPO-ja lehet.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint a vállalat a napokban választotta ki az Egyesült Államok nyugati partján működő ügyvédi irodát, miközben a friss magántőke-kör 300 milliárd dollár fölé emelheti a cég értékelését.

A cég nagy befektetési bankokkal is egyeztetett a lehetséges IPO-ról, de ezeket az egyeztetéseket előzetesnek és informálisnak minősítették. A jegyző bankok kiválasztása még nincs napirenden.

Mindez jelentős előrelépés az Anthropic IPO-előkészületeiben, és próbára teheti a piac étvágyát az AI-robbanás középpontjában álló, nagy veszteséget termelő kutatólaborok finanszírozására.

A Wilson Sonsini 2022 óta tanácsadója az Anthropicnak, többek között az Amazon több milliárd dolláros befektetéseihez kapcsolódó kereskedelmi ügyekben. Az iroda olyan nagy presztízsű technológiai IPO-kon dolgozott, mint a Google, a LinkedIn és a Lyft.

Befektetők szerint az IPO lehetősége ígéretes, és előnyt adhat az Anthropicnak nagyobb riválisával, az OpenAI-jal szemben, ha előbb lép tőzsdére.

Egy, a tervekbe betekintéssel bíró forrás szerint a cég akár 2026-ra is felkészülhet a kibocsátásra. Egy másik, a vállalathoz közel álló személy viszont úgy vélte, hogy egy ilyen közeli időpont valószínűtlen.

Az Anthropic szóvivője közölte: a vállalat mérete és bevételi szintje mellett szokásos, hogy kvázi tőzsdei standardok szerint működik. Még nem döntöttek arról, mikor vagy egyáltalán tőzsdére lépnek-e, és jelenleg nincs bejelenteni valójuk.

Az OpenAI is előkészítő munkát végez egy esetleges tőzsdei bevezetéshez, de a terveket ismerők szerint túl korai bármilyen időpontot kitűzni.

Mindkét cég számára kihívás a gyors növekedés és az AI-modellek betanításának rendkívül magas költsége, ami megnehezíti a pénzügyi előrejelzéseket.

Az értékelések példátlanok az amerikai tech start-upok körében: az OpenAI-t októberben 500 milliárd dollárra értékelték. Az Anthropic a múlt hónapban 15 milliárd dolláros finanszírozási vállalást kapott Microsofthoz és Nvidiához köthető forrásoktól, ami egy olyan kör része lehet, amely 300–350 milliárd dollár közé teheti a cégértéket.

Egy, a folyamattal tisztában lévő forrás szerint az Anthropic házon belüli ellenőrző listán halad végig az IPO-ra készülve. A San Franciscó-i központú start-up tavaly pénzügyi igazgatónak igazolta Krishna Raót, aki hat évet dolgozott az Airbnb-nél, és kulcsszerepet játszott annak tőzsdei bevezetésében.

