  • Megjelenítés
Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon
Üzlet

Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon

Portfolio
Az AWS (Amazon Web Services) kedden elérhetővé tette Trainium3 nevű AI-chipjét, felgyorsítva az Amazon chipoffenzíváját az Nvidia és a Google ellen; a cég a Nova-modellcsaládot is frissítette - közölte a Bloomberg.

Az AWS keddtől elérhetővé tette ügyfelei számára legújabb mesterségesintelligencia-gyorsítóját, a Trainium3-at.

Az Amazon felhőüzletága felpörgette legújabb AI-chipje, a Trainium3 piacra vitelét, hogy versenyképes alternatívát kínáljon az Nvidia és a Google megoldásaival szemben. Dave Brown, az Amazon Web Services alelnöke elmondta: a gyorsítót nemrég több adatközpontban telepítették, és keddtől az ügyfelek is hozzáférnek.

Ahogy átlépünk a jövő év elejébe, nagyon gyorsan fogunk felfutni

– tette hozzá.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra

A Prada megvette a Versacét

A chipoffenzíva az Amazon AI-stratégiájának kulcseleme.

Az AWS a legnagyobb bérelt számítási kapacitási és adattárolási szolgáltató, de ezt a fölényt eddig nehéz volt átültetnie a vezető AI-fejlesztők körében. Több nagy szereplő inkább a Microsoftot – az OpenAI-hoz fűződő szoros partnersége miatt – vagy a Google-t választja.

A bejelentés napján az Amazon részvénye 1,6%-kal, 237,71 dollárra emelkedett, mielőtt visszaadta volna az esést. Az Nvidia papírjai mérsékelték nyereségüket, míg az AI-chipek piacán rivális Advanced Micro Devices (AMD) kurzusa napi mélypontra esett.

7t2MxCtB

Az Amazon kedvező ár-érték aránnyal csábítaná az ügyfeleket. A cég szerint a Trainium-chipek az AI-modellek mögötti számításigényes feladatokat olcsóbban és hatékonyabban végzik, mint az Nvidia piacvezető grafikus processzorai.

Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan a Trainium árazás és teljesítmény tekintetében teljesít

– mondta Brown.

A Trainium3 nagyjából egy évvel az előző generációs gyorsító után érkezik. A gyors ciklus illeszkedik az Nvidia tempójához is, amely évente új chipet ígér. Van azonban egy bökkenő: az Amazon chipjei mögött nem áll olyan kiforrott szoftveres ökoszisztéma, mint az Nvidia grafikus processzorai mögött, amelyekkel a felhasználók gyorsan el tudnak indulni. A Bedrock Robotics – amely mesterséges intelligenciával teszi autonómmá az építőipari gépeket – infrastruktúráját AWS-szervereken futtatja, de a modellépítéshez Nvidia-chipeket használ – mondta Kevin Peterson technológiai igazgató.

Szükségünk van a teljesítményre és az egyszerű használatra. Ezt az Nvidia adja

– fogalmazott.

A jelenleg használt Trainium-chipek jelentős része az Anthropic rendelkezésére áll, Indianában, Mississippiben és Pennsylvaniában működő adatközpontokban. Az AWS korábban közölte, hogy több mint 500 ezret kapcsolt össze belőlük az AI-startup legújabb modelljeinek tanításához, és az év végéig 1 millió Trainium-chipet tervez az Anthropicnak dedikálni. Az Amazon abban bízik, hogy az Anthropic sikere – saját AI-szolgáltatásaival együtt – más cégeket is vonz majd. A vállalat ugyanakkor eddig kevés nagy ügyfelet nevezett meg a chipre, ami megnehezíti az elemzők számára a Trainium teljesítményének megítélését.

Az Anthropic közben a Google Tensor Processing Unitjait (TPU) is használja, és az év elején olyan megállapodást kötött a Google anyavállalatával, amely több tízmilliárd dollár értékű számítási kapacitáshoz biztosít hozzáférést. Matt Garman, az AWS vezérigazgatója a Bloombergnek azt mondta, a cég kapcsolata az Anthropic-kal "rendkívül erős". Hozzátette: a startup hatalmas számítási igénye miatt több szolgáltatót is igénybe vesz.

Kedden az Amazon saját AI-modellcsaládját, a Nova-modellcsaládot is frissítette. Az új Nova 2 termékek között az Omni nevű változat többféle bemenetet – szöveg, kép, beszéd vagy videó – fogad, és szöveggel vagy képpel válaszol. A chipekhez hasonlóan a vállalat itt is az ár-érték arányt hangsúlyozza. A korábbi Nova-modellek általában nem szerepeltek az élmezőnyben az iparági benchmarkokban, amelyek szabványos kérdésekre adott válaszok alapján mérik a teljesítményt.

A vállalat a testreszabáshoz több ügyféladat bevonását is lehetővé teszi. A Nova Forge nevű új termék fejlett felhasználóknak biztosít hozzáférést a Nova-modellek képzése során keletkező köztes változatokhoz, hogy azokat saját adataikkal a saját igényeikre szabják. A Reddit a Nova Forge segítségével olyan modellt épít, amely képes megítélni, sérti-e egy bejegyzés az oldal biztonsági szabályait. Chris Slowe technológiai igazgató szerint sok AI-ügyfél hajlamos a legfejlettebb modellt minden problémára használni, ahelyett hogy egy adott területre szakosodott megoldást keresne.

Az adja az értéket, hogy a saját, specifikus területünk szakértőjévé tehetjük

– mondta.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility