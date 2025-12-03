Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal

Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump tanácsadói kedden mintegy öt órás megbeszélést folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben, hogy meggyőzzék őt az Egyesült Államok frissített ukrán béketervének támogatásáról.
A találkozó után Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója a sajtónak nyilatkozva "hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak" nevezte a megbeszélést. Elmondása szerint az amerikai fél javaslatokat tett a területi ellenőrzés kérdésében, de kompromisszum még nem született. Putyin korábban nyilvánosan ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország tárgyalások útján vagy erővel megszerzi a teljes Donbasz régiót.
Usakov közölte, hogy Putyin arra kérte Witkoffot és Kushnert, hogy több üzenetet is továbbítsanak Trumpnak.
Megállapodtunk amerikai kollégáinkkal, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a tárgyalások tartalmát. A megbeszélés bizalmas jellegű volt
- tette hozzá.
A moszkvai találkozó két hét intenzív diplomáciai tervezgetés után futott le, ebben az időszakban Washington és Kijev képviselői kétszer is asztalhoz ültek. Putyin korábban jelezte, hogy Trump kezdetben 28 pontos terve tárgyalási alapot jelenthet, de egyértelművé tette, hogy Oroszország kemény békefeltételei nem változtak.
Ez volt Witkoff hatodik találkozója Putyinnal Oroszországban, de az első személyes megbeszélés Putyin és Trump csapata között az augusztusi alaszkai csúcstalálkozó óta. Kushner, Trump veje, aki az elmúlt hónapokban az elnök egyik legprominensebb külpolitikai tanácsadójává lépett elő, most először vett részt a Putyinnal folytatott tárgyalásokon.
Witkoff és Kushner várhatóan szerdán Európában találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy tájékoztassák őt a Putyinnal folytatott megbeszélésekről. Zelenszkij kedden közölte, hogy a Putyinnal való találkozójuk után azonnal beszélni kíván a két amerikai küldöttel.
Az amerikai küldöttek feladata az volt, hogy bemutassák Putyinnak a felülvizsgált amerikai békejavaslatot, amely az ukránokkal folytatott tárgyalások során 28 pontról 19 pontra csökkent. Az eredeti amerikai béketervet Ukrajna és támogatói erősen Oroszország felé hajlónak tekintették, és
ahogy a későbbi változatok elfogadhatóbbá váltak az ukránok számára, valószínűleg ugyanúgy lettek kevésbé szimpatikusak Moszkvában.
Witkoff, Kushner és Marco Rubio külügyminiszter vasárnap Miamiban találkozott egy Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadója, Rusztem Umerov által vezetett ukrán delegációval. A tárgyalások középpontjában az állt, hogy hol húzódna a de facto határ Oroszországgal egy békemegállapodás esetén.
Zelenszkij szerint Ukrajna vezérkari főnöke tájékoztatta az amerikaiakat "a front valós helyzetéről", és megvitatták "a fronton végrehajtandó különböző lépéseket... tűzszünet esetén". Azt is elmondta, hogy a 19 pontos tervet "tovább módosították" a miami tárgyalások során.
Zelenszkij kedden kijelentette, hogy kész találkozni Trumppal, ha a moszkvai tárgyalások sikeresek. "A háború befejezésének esélyei most jobbak, mint valaha... Nem lesznek könnyű döntések" - mondta.
Putyin még a kedd délutáni órákban vázolta a számára ideális béketerv három alappillérét: a Donbasz teljes egészében orosz kézre kerül, beleértve a még ukrán irányítás alatt álló területeket (ez Donyeck megye nagyjából húsz százalékát, illetve Luhanszkban néhány négyzetkilométert jelent), a Moszkva által megszállt régiókat a nemzetközi közösség Oroszország részeként ismeri el, az ukrán fegyveres erők létszámát pedig 100 ezer főben korlátozzák.
Bár Kijev mindhárom elképzelést ellenzi a nyilvános fórumokon (ők a frontvonalak befagyasztását tekintik alapvetésnek),
a legfájóbb pont mostanra jó eséllyel a haderő létszámának korlátozása lehet, hiszen az ukránok már az eredeti amerikai béketerv 600 ezres keretét is keveselték.
További nehézséget okozhat az is, hogy az orosz elnök éppen tegnap közölte, hogy szeretne látni egy ütközőzónát Ukrajna északi határvidéke és Oroszország között is, tehát azt akarja, hogy az ukrán fegyveres erők kivonuljanak Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyék egy részéről.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images
