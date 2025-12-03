Ukrajnába ment katonákat képezni egy brit férfi, aztán valami elképesztőt tett

A 40 éves dunfermline-i Ross David Cutmore-t még október végén vették őrizetbe, de akkor csak annyit közöltek, hogy egy Európából származó "volt katonai oktatóról" van szó, aki titokban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) dolgozott Kijevből.
Ross David Cutmore 2024 elején érkezett Ukrajnába, hogy ukrán katonákat képezzen ki egyebek között lőfegyverek használatára. Néhány hónappal később otthagyta állását, és együttműködési ajánlattal kereste meg az orosz hírszerző szolgálatokat.
A nyomozás szerint az idén májusban Ross David Cutmore ukrán egységek helyének koordinátáit, a kiképző létesítmény fényképeit, valamint a katonai személyzet azonosítására alkalmas információkat továbbított.
"Ezenkívül levelezésének elemzése megerősítette, hogy más feladatokat is végzett az orosz biztonsági szolgálatok javára" - áll az ügyészség közleményében.
A brit külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy konzuli segítséget nyújtanak egy Ukrajnában őrizetbe vett brit férfinak és szoros kapcsolatban állnak az ukrán hatóságokkal.
Címlapkép forrása: Portfolio
