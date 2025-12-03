Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2025. december 03. 07:06

A gyenge hétkezdés után kezd helyreállni a nyugalom a piacokon. A japán kamatemelési várakozások globális kötvényeladási hullámot váltottak ki, tovább súlyosbították a kriptovaluták zuhanását, és a részvények is nyomás alá kerültek. Mostanra azonban kezdenek magukra találni a tőzsdék, a hangulatot pedig az is támogatja, hogy Trump tegnap arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette. A várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, az USA tegnap emelkedéssel zárt, amelyet vegyes mozgások követtek Ázsiában, míg Európában a határidős indexek enyhe emelkedést vetítenek előre.