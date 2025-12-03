  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
A gyenge hétkezdés után kezd helyreállni a nyugalom a piacokon. A japán kamatemelési várakozások globális kötvényeladási hullámot váltottak ki, tovább súlyosbították a kriptovaluták zuhanását, és a részvények is nyomás alá kerültek. Mostanra azonban kezdenek magukra találni a tőzsdék, a hangulatot pedig az is támogatja, hogy Trump tegnap arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette. A várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, az USA tegnap emelkedéssel zárt, amelyet vegyes mozgások követtek Ázsiában, míg Európában a határidős indexek enyhe emelkedést vetítenek előre.  
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,45 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,49 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,27 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,24 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB teszi közzé a hitelintézetek mérlegére vonatkozó friss adatát, ami azonban vélhetően nem vált majd ki komoly piaci hatást. Magyar szempontból is fontosabb lehet ennél az amerikai munkaerőpiac novemberi adata és a szolgáltatások konjunktúraindexe a tengerentúlon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 42,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 474,46 0,4% 0,8% -0,2% 11,6% 6,0% 58,9%
S&P 500 6 829,37 0,2% 0,9% -0,2% 16,1% 12,9% 86,1%
Nasdaq 25 555,86 0,8% 2,1% -1,2% 21,6% 20,7% 105,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 303,45 0,0% 1,3% -5,9% 23,6% 28,0% 84,0%
Hang Seng 26 095,05 0,2% 0,8% 0,7% 30,1% 33,5% -1,6%
CSI 300 4 554,33 -0,5% 1,4% -1,9% 15,7% 15,4% -10,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 710,86 0,5% 1,0% -1,0% 19,1% 18,9% 78,1%
CAC 8 074,61 -0,3% 0,6% -0,6% 9,4% 11,6% 44,6%
FTSE 9 701,8 0,0% 1,0% -0,2% 18,7% 16,7% 50,1%
FTSE MIB 43 354,83 0,2% 1,5% 0,4% 26,8% 29,5% 97,3%
IBEX 16 473,1 0,5% 2,1% 2,7% 42,1% 40,4% 100,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 816,1 -0,5% 1,1% 2,3% 38,4% 40,4% 180,2%
ATX 5 071,68 0,5% 2,5% 5,5% 38,5% 43,5% 94,5%
PX 2 510,12 0,8% 1,2% 4,7% 42,6% 47,2% 161,0%
Magyar blue chipek              
OTP 34 390 -1,0% 2,1% 7,2% 58,6% 62,1% 185,6%
Mol 2 950 -1,0% 0,9% -0,3% 8,1% 12,0% 44,9%
Richter 9 700 0,9% -1,0% -6,5% -6,7% -9,3% 33,9%
Magyar Telekom 1 760 -0,3% -0,3% -0,2% 38,1% 41,9% 360,7%
Nyersanyagok              
WTI 58,81 -1,1% 1,0% -4,8% -18,8% -14,0% 29,9%
Brent 62,51 -1,1% -0,1% -4,0% -16,4% -13,0% 29,3%
Arany 4 177,53 -1,4% 1,1% 5,0% 59,1% 58,3% 128,6%
Devizák              
EURHUF 380,8250 0,0% -0,3% -1,8% -7,4% -8,2% 5,9%
USDHUF 328,1136 0,2% -0,7% -2,4% -17,4% -17,2% 10,2%
GBPHUF 432,8149 -0,2% -0,5% -2,2% -13,0% -13,4% 9,2%
EURUSD 1,1607 -0,2% 0,4% 0,6% 12,1% 10,9% -3,9%
USDJPY 155,1 0,0% -0,7% 0,7% -1,3% 3,5% 48,3%
GBPUSD 1,3203 -0,4% 0,2% 0,5% 5,4% 4,5% -0,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 300 5,8% 4,5% -16,7% -3,3% -4,8% 374,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -0,2% 2,1% -0,2% -11,1% -2,9% 329,9%
10 éves német állampapírhozam 2,71 0,0% 3,1% 4,5% 14,8% 33,3% -622,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,04 0,0% -1,1% 2,3% 6,3% 9,3% 210,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
