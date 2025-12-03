  • Megjelenítés
Globál

Trump kőkemény lépést jelentett be a halálos washingtoni támadás után

Portfolio
A Trump-kormányzat felfüggesztette 19, nem európai országból érkezők minden bevándorlási kérelmét, nemzet- és közbiztonsági kockázatokra hivatkozva.

A kormányzat kedden közölte, hogy

az érintett 19 ország állampolgárainak minden folyamatban lévő ügyét leállította, ide értve a zöldkártya- és állampolgársági eljárásokat is.

A döntés azokra az országokra terjed ki, amelyekre már júniusban részleges beutazási tilalom vonatkozott, tovább szigorítva a bevándorlási szabályokat – ez Donald Trump amerikai elnök politikájának egyik alappillére. Az érintettek között Afganisztán és Szomália is szerepel.

Az új irányelvet rögzítő hivatalos memorandum a múlt heti, washingtoni támadásra hivatkozik, amelynek gyanúsítottjaként egy afgán férfit vettek őrizetbe. A lövöldözésben egy Nemzeti Gárda-katona meghalt, egy másik pedig kritikus állapotba került.

Trump az elmúlt napokban élezte retorikáját a szomáliaiakkal szemben, amikor "szemétnek" nevezte őket, és kijelentette:

nem akarjuk őket az országunkban.

Januári hivatalba lépése óta Trump agresszívan a bevándorlási jogérvényesítésre helyezte a hangsúlyt: szövetségi ügynököket küldött több nagyvárosba, és visszafordította a menedékkérőket az amerikai–mexikói határon. Miközben rendre a kitoloncolásokra összpontosított, eddig kevesebb figyelem irányult a legális bevándorlás átalakítására.

A Nemzeti Gárda elleni támadás óta bejelentett korlátozások azt jelzik, hogy a kormányzat a nemzetbiztonság védelmére hivatkozva erősebben a legális bevándorlásra összpontosít, és Joe Biden volt elnök politikáját teszi felelőssé.

A szerdai memorandum szerint a célzott országok között van Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. Rájuk júniusban a legsúlyosabb korlátozások, néhány kivételtől eltekintve teljes belépési tilalom vonatkozott.

A 19-es listán szerepel továbbá Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela, amelyekre júniusban részleges korlátozásokat szabtak ki.

Az új szabályozás befagyasztja a függőben lévő kérelmeket, és előírja, hogy az érintett országokból érkezők minden ügyét átfogóan újraértékeljék. Ez szükség esetén interjúval vagy újabb meghallgatással egészülhet ki, a nemzet- és közbiztonsági kockázatok teljes körű felmérése érdekében.

A memorandum több, bevándorlókhoz köthetőnek vélt, friss bűncselekményt is felsorol, köztük a Nemzeti Gárda elleni támadást.

Sharvari Dalal-Dheini, az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Szövetségének kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője közölte: értesüléseik szerint az utazási tilalmi listán szereplő országok állampolgárainak esetében állampolgársági eskütételeket, honosítási interjúkat és státuszmódosítási meghallgatásokat is lemondtak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

