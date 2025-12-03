Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Kanada megállapodásra jutott az EU Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) nevű kezdeményezéséhez való csatlakozásáról, amelynek köszönhetően a kanadai védelmi vállalatok szélesebb körű hozzáférést kapnak az európai piachoz – jelentette be hétfőn Mark Carney kanadai miniszterelnök hivatala.

A SAFE egy 150 milliárd eurós újrafegyverkezési alap, amelynek célja az uniós tagállamok védelmi képességeinek növelése és a közös fegyverbeszerzések előmozdítása.

Az Európai Bizottság szeptemberi közleménye szerint a program hosszú lejáratú, kedvező kamatozású hitelekkel segíti a tagállamokat a sürgősen szükséges védelmi eszközök beszerzésében.

A SAFE lehetővé teszi Ukrajna védelmi iparának bekapcsolását is, továbbá a csatlakozni kívánó államok és az EU biztonsági együttműködési partnereinek részvételét a közös beszerzésekben.

(MTI)