Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Szerdai tudósításunk
Szerdai hírfolyamunk ezen a linken érhető el:
Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez
Vlagyimir Putyin orosz elnök számos dologhoz hajlandó „rugalmasan hozzáállni” az ukrajnai háborút lezáró békeszerződés egyes pontjai kapcsán, de van három olyan orosz feltétel, amiből egészen biztosan nem fog engedni – mondta el egy meg nem nevezett magas rangú orosz tisztviselő az NBC-nek.
Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt
Elfoglalt egy kazah állampolgár egy szentpétervári rádióstudiót, majd szót emelt Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen – írta meg az MK.ru.
Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal
Az Amerikai Egyesült Államok többé „nem finanszírozza az ukrajnai konfliktust,” Ukrajna támogatásának anyagi terhét a NATO többi tagállama viseli – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.
Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet
Sosem volt még ilyen közel a háború lezárása Ukrajnában, már csak néhány vitás pontot kell rendezni – jelentette ki ma délután Íroroszágban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Ukrajna katonai vezérkara hivatalosan is reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt napokban több ukrajnai város elfoglalását is bejelentette.
Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával
Oroszország kész háborúba menni Európával, ha a nyugati országok úgy döntenek, hogy megtámadják - jelentette ki ma este Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Elismerték az oroszok: van két olyan célpont Ukrajnában, amit nagyon nehezen fognak tudni legyőzni
Zaporizzsja és Herszon városok elfoglalása a „különleges művelet” egyik leginkább „kihívásos” szakasza lesz – jelentette ki Viktor Szoboljov, az orosz Duma nemzetbiztonsági tanácsának tagja a News.ru-nak.
Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került
Döntő szakaszba értek az orosz gázimport végleges betiltásáról szóló uniós tárgyalások. A frissített megállapodási tervezet szigorítana az ütemen: az LNG- és a vezetéken érkező gáz tilalma is hamarabb jöhet, ugyanakkor Magyarország és Szlovákia 2027 végéig felmentést kaphat a teljes leválás alól.
Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal
Az ukrán vezérkar Telegram-oldalán tagadta azokat az orosz állításokat, melyek szerint az orosz erők elfoglalták volna Pokrovszk, Vovcsanszk és Kupjanszk településeket.
Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le
Korrupció gyanújával őrizetbe vették a kijevi biztonsági erők a volt ukrán energiaügyi miniszterhelyettest, egyben az Enerhoatom vállalat első alelnökét – közölte kedden Ruszlan Kravcsenko, Ukrajna főügyésze.
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kedden kijelentette, Oroszország nyitott az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokra, de előbb a „különleges katonai művelet”, vagyis a háború összes célját el kell érni – írja az RBC-Ukraine.
Wittkof már Oroszországban van
Steve Witkoff amerikai különmegbízott repülőgépe már belépett Oroszország légterébe, a moszkvai amerikai nagykövetség autói pedig behajtottak a vnukovói reptérre.
Witkoff a nap folyamán előbb az Egyesült Államokkal való kapcsolattartásért felelős Kirill Dmitrijevvel, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik.
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő korábbi bejelentése szerint Putyin és Witkoff találkozója magyar idő szerint 14 óra után kezdődik.
(TASZSZ)
Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal
Christian Freuding, a német haderő (Bundeswehr) jelenlegi főfelügyelője a The Atlantic magazinnak azt mondta, az utóbbi időben megszakadt a kommunikáció washingtoni kollégáival.
Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút
Több elemző – köztük a DeepState - is úgy látja már, hogy Mirnohrad nem több, mint egy csapda az ukrán haderő számára, ahol az oroszok aktívan dolgoznak az ukrán védelem felőrlésén. Mivel az ukrán hadvezetés továbbra sem hajlandó feladni a települést, így Putyin katonái sikereket is érnek el.
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Nyers számok alapján úgy tűnik, hiába az elmúlt négy év háborúja, Oroszország jelenleg több szolgálatban tartott páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború kitörésekor. A tetőzés valamikor 2026-ban várható, míg a háború előtti szint alá való süllyedés mindössze 2030-ban következhet be - írják OSINT-elemzések.
Peszkov: Trump béketerve jó alapot teremt az ukrajnai megállapodásokhoz
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, a Donald Trump-féle béketerv jó alapot teremt a jövőbeni végleges megállapodásokhoz Ukrajnáról, ugyanakkor a rendezés nagyon összetett feladat, és számos alapvető kérdést kell még megoldani.
(TASZSZ)
Orosz jelentés: elfoglalták Zeleni Hajt és Dobropillját
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták Zeleni Haj és Dobropillja településeket Zaporizzsja megyében.
(TASZSZ)
Livniben csaptak le az ukrán drónok
Keddre virradóra az Oroszország Orjoli területén található Livniben egy olajraktárra csapott le ukrán drónok egy csoportja.
Andrej Klicskov helyi kormányzó szerint a létesítményben tűz ütött ki, de sérültek nincsenek.
62 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjjel összesen 62 drónnal indított támadást Ukrajna ellen, melyből a légvédelem 39-et semlegesített.
Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció
A török partok közelében támadás érte az orosz zászló alatt hajózó MIDVOLGA-2 tartályhajót – írja a Reuters.
Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál
A Liman térségében harcoló ukrán katonák az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy egyre több orosz katona érkezik védőfelszerelés nélkül. A jelenség a beszámolók alapján rendszerszintűvé vált, és már nem csak "büntetésből" küldik így a gyalogságot - írja a The Telegraph helyszíni források alapján.
Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?
Oroszország új, R-60 légiharc-rakétával felszerelt Shahed-136 kamikaze drónokat vetett be Ukrajnában, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek az ukrán légierő számára - tudósított a The Warzone.
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben
Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben
Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.
Első írországi látogatására érkezett Zelenszkij
Michaál Martin ír miniszterelnök bejelentette, hogy megérkezett Írországba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és felesége, Olena Zelenszka.
Zelenszkij először tesz hivatalos látogatást Írországban, amely tagja az EU-nak, de nem tagja a NATO-nak.
Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw— Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025
Kanada csatlakozik a SAFE-hez
Kanada megállapodásra jutott az EU Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) nevű kezdeményezéséhez való csatlakozásáról, amelynek köszönhetően a kanadai védelmi vállalatok szélesebb körű hozzáférést kapnak az európai piachoz – jelentette be hétfőn Mark Carney kanadai miniszterelnök hivatala.
A SAFE egy 150 milliárd eurós újrafegyverkezési alap, amelynek célja az uniós tagállamok védelmi képességeinek növelése és a közös fegyverbeszerzések előmozdítása.
Az Európai Bizottság szeptemberi közleménye szerint a program hosszú lejáratú, kedvező kamatozású hitelekkel segíti a tagállamokat a sürgősen szükséges védelmi eszközök beszerzésében.
A SAFE lehetővé teszi Ukrajna védelmi iparának bekapcsolását is, továbbá a csatlakozni kívánó államok és az EU biztonsági együttműködési partnereinek részvételét a közös beszerzésekben.
(MTI)
Ukrajna tagadja, hogy elesett volna Klinove
A 11. ukrán hadtest tagadta azt a hétfői orosz állítást, miszerint az orosz erők elfoglalták a Kramatorszktól délre található Klinove települést.
45 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük keddre virradó éjszaka összesen 45 ukrán drónt lőtt le, ebből négyet Csecsenföld felett.
(TASZSZ)
Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyeck megyei Pokrovszkot és a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Ukrajna részben tagadta az orosz állításokat – írja a Reuters.
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna szerint Vovcsanszk egy része még az ellenőrzésük alatt áll. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images
Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez
Ezek az alappillérei bármilyen megállapodásnak.
A pápa szólt rá Donald Trumpra: „jobb lenne ezt nem megtenni”
Más utat javasol Leó pápa.
Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg
Már nem csak Venezuela a célpont.
Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért
Jutalékkal együtt 22,9 millió fontba került.
Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre
Döntött a nemzetgazdasági miniszter.
Itt az új holdra szállási és mélyűr verseny - Amerika és Kína összecsap
Az új NASA-vezető nagy terveket leplezett le.
Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt
Szentpéterváron történt az incidens.
Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók
Jelentősen enyhítik a szabályokat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.