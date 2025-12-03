  • Megjelenítés
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna szerint Vovcsanszk egy része még az ellenőrzésük alatt áll. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Szerdai tudósításunk

Szerdai hírfolyamunk ezen a linken érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappiléreit - Háborús híreink szerdán

Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez

Vlagyimir Putyin orosz elnök számos dologhoz hajlandó „rugalmasan hozzáállni” az ukrajnai háborút lezáró békeszerződés egyes pontjai kapcsán, de van három olyan orosz feltétel, amiből egészen biztosan nem fog engedni – mondta el egy meg nem nevezett magas rangú orosz tisztviselő az NBC-nek.

Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez
Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt

Elfoglalt egy kazah állampolgár egy szentpétervári rádióstudiót, majd szót emelt Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen – írta meg az MK.ru.

Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt
Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal

Az Amerikai Egyesült Államok többé „nem finanszírozza az ukrajnai konfliktust,” Ukrajna támogatásának anyagi terhét a NATO többi tagállama viseli – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal
Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet

Sosem volt még ilyen közel a háború lezárása Ukrajnában, már csak néhány vitás pontot kell rendezni – jelentette ki ma délután Íroroszágban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre

Ukrajna katonai vezérkara hivatalosan is reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt napokban több ukrajnai város elfoglalását is bejelentette.

Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával

Oroszország kész háborúba menni Európával, ha a nyugati országok úgy döntenek, hogy megtámadják - jelentette ki ma este Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával
Elismerték az oroszok: van két olyan célpont Ukrajnában, amit nagyon nehezen fognak tudni legyőzni

Zaporizzsja és Herszon városok elfoglalása a „különleges művelet” egyik leginkább „kihívásos” szakasza lesz – jelentette ki Viktor Szoboljov, az orosz Duma nemzetbiztonsági tanácsának tagja a News.ru-nak.

Elismerték az oroszok: van két olyan célpont Ukrajnában, amit nagyon nehezen fognak tudni legyőzni
Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került

Döntő szakaszba értek az orosz gázimport végleges betiltásáról szóló uniós tárgyalások. A frissített megállapodási tervezet szigorítana az ütemen: az LNG- és a vezetéken érkező gáz tilalma is hamarabb jöhet, ugyanakkor Magyarország és Szlovákia 2027 végéig felmentést kaphat a teljes leválás alól.

Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került
Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal

Az ukrán vezérkar Telegram-oldalán tagadta azokat az orosz állításokat, melyek szerint az orosz erők elfoglalták volna Pokrovszk, Vovcsanszk és Kupjanszk településeket.

Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal
Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le

Korrupció gyanújával őrizetbe vették a kijevi biztonsági erők a volt ukrán energiaügyi miniszterhelyettest, egyben az Enerhoatom vállalat első alelnökét – közölte kedden Ruszlan Kravcsenko, Ukrajna főügyésze.

Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kedden kijelentette, Oroszország nyitott az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokra, de előbb a „különleges katonai művelet”, vagyis a háború összes célját el kell érni – írja az RBC-Ukraine.

Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól
Wittkof már Oroszországban van

Steve Witkoff amerikai különmegbízott repülőgépe már belépett Oroszország légterébe, a moszkvai amerikai nagykövetség autói pedig behajtottak a vnukovói reptérre.

Witkoff a nap folyamán előbb az Egyesült Államokkal való kapcsolattartásért felelős Kirill Dmitrijevvel, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő korábbi bejelentése szerint Putyin és Witkoff találkozója magyar idő szerint 14 óra után kezdődik.

(TASZSZ)

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Christian Freuding, a német haderő (Bundeswehr) jelenlegi főfelügyelője a The Atlantic magazinnak azt mondta, az utóbbi időben megszakadt a kommunikáció washingtoni kollégáival.

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal
Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút

Több elemző – köztük a DeepState -  is úgy látja már, hogy Mirnohrad nem több, mint egy csapda az ukrán haderő számára, ahol az oroszok aktívan dolgoznak az ukrán védelem felőrlésén. Mivel az ukrán hadvezetés továbbra sem hajlandó feladni a települést, így Putyin katonái sikereket is érnek el.

Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak

Nyers számok alapján úgy tűnik, hiába az elmúlt négy év háborúja, Oroszország jelenleg több szolgálatban tartott páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború kitörésekor. A tetőzés valamikor 2026-ban várható, míg a háború előtti szint alá való süllyedés mindössze 2030-ban következhet be - írják OSINT-elemzések.

Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Peszkov: Trump béketerve jó alapot teremt az ukrajnai megállapodásokhoz

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, a Donald Trump-féle béketerv jó alapot teremt a jövőbeni végleges megállapodásokhoz Ukrajnáról, ugyanakkor a rendezés nagyon összetett feladat, és számos alapvető kérdést kell még megoldani.

(TASZSZ)

Orosz jelentés: elfoglalták Zeleni Hajt és Dobropillját

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták Zeleni Haj és Dobropillja településeket Zaporizzsja megyében.

(TASZSZ)

Livniben csaptak le az ukrán drónok

Keddre virradóra az Oroszország Orjoli területén található Livniben egy olajraktárra csapott le ukrán drónok egy csoportja.

Andrej Klicskov helyi kormányzó szerint a létesítményben tűz ütött ki, de sérültek nincsenek.

(Ukrinform)

62 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjjel összesen 62 drónnal indított támadást Ukrajna ellen, melyből a légvédelem 39-et semlegesített.

(Ukrinform)

Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció

A török partok közelében támadás érte az orosz zászló alatt hajózó MIDVOLGA-2 tartályhajót – írja a Reuters.

Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció
Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál

A Liman térségében harcoló ukrán katonák az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy egyre több orosz katona érkezik védőfelszerelés nélkül. A jelenség a beszámolók alapján rendszerszintűvé vált, és már nem csak "büntetésből" küldik így a gyalogságot - írja a The Telegraph helyszíni források alapján.

Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál
Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?

Oroszország új, R-60 légiharc-rakétával felszerelt Shahed-136 kamikaze drónokat vetett be Ukrajnában, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek az ukrán légierő számára - tudósított a The Warzone.

Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben

Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.

Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben

Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.

Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben
Első írországi látogatására érkezett Zelenszkij

Michaál Martin ír miniszterelnök bejelentette, hogy megérkezett Írországba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és felesége, Olena Zelenszka.

Zelenszkij először tesz hivatalos látogatást Írországban, amely tagja az EU-nak, de nem tagja a NATO-nak.

Kanada csatlakozik a SAFE-hez

Kanada megállapodásra jutott az EU Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) nevű kezdeményezéséhez való csatlakozásáról, amelynek köszönhetően a kanadai védelmi vállalatok szélesebb körű hozzáférést kapnak az európai piachoz – jelentette be hétfőn Mark Carney kanadai miniszterelnök hivatala.

A SAFE egy 150 milliárd eurós újrafegyverkezési alap, amelynek célja az uniós tagállamok védelmi képességeinek növelése és a közös fegyverbeszerzések előmozdítása.

Az Európai Bizottság szeptemberi közleménye szerint a program hosszú lejáratú, kedvező kamatozású hitelekkel segíti a tagállamokat a sürgősen szükséges védelmi eszközök beszerzésében.

A SAFE lehetővé teszi Ukrajna védelmi iparának bekapcsolását is, továbbá a csatlakozni kívánó államok és az EU biztonsági együttműködési partnereinek részvételét a közös beszerzésekben.

(MTI)

Ukrajna tagadja, hogy elesett volna Klinove

A 11. ukrán hadtest tagadta azt a hétfői orosz állítást, miszerint az orosz erők elfoglalták a Kramatorszktól délre található Klinove települést.

(The Kyiv Independent)

45 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük keddre virradó éjszaka összesen 45 ukrán drónt lőtt le, ebből négyet Csecsenföld felett.

(TASZSZ)

Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyeck megyei Pokrovszkot és a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Ukrajna részben tagadta az orosz állításokat – írja a Reuters.

Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább
