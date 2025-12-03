Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

  • Megjelenítés
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal

Trump tanácsadói öt órán át tárgyaltak Putyinnal az ukrán béketervről - számolt be az Axios.

Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal
Keddi hírfolyamunk erre a linkre kattintva olvasható.

Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez

Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal

Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet

Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre

Címlapkép: Ukrán aknavető Bahmutban, 2023-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: John Moore/Getty Images

