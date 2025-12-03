Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra

Brüsszel azt mérlegeli, hogy egyes termékeknél – például az autóknál – akár 70 százalékos európai eredetű tartalmat írna elő. A cél az lenne, hogy visszaszorítsák a Kínától való függést, és erősebb versenyhelyzetbe hozzák az uniós gyártókat.

A december 10-én bemutatásra kerülő törvénytervezet szerint az új szakpolitika évi több mint 10 milliárd euróba kerülhet az uniós vállalatoknak, mivel drágább európai alkatrészek vásárlására kényszerülnének.

A javaslatot a francia Stéphane Séjourné uniós biztos felügyeli, ami a francia törekvések csúcspontját jelenti az európai gyártás előtérbe helyezésére, miközben az európai ipar nehezen versenyez az olcsó ázsiai importtal, különösen a tiszta technológiák és egyes nehézipari ágazatok területén.

Az uniós tisztviselő szerint a jogszabály hatálya a kínai "Made in China 2025" és "China Standards 2035" iparpolitikákhoz hasonló lesz, amelyek a külföldi vállalatokat kínai cégekkel való együttműködésre ösztönözték a piacra jutás érdekében.

A korábban szkeptikus országok, mint Németország, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt most kedvezőbben tekintenek az európai vásárlási szabályokra, amelyek várhatóan érintik majd az autóipart és a tiszta technológiákat, például a napelemeket.

Az autók esetében például a kormányzati ösztönzőket csak azokra a járművekre adnák, amelyek megfelelnek az előírt európai tartalmi küszöbértékeknek. Az akkumulátoroknak szintén meghatározott szintű európai tartalommal kellene rendelkezniük.

Az intézkedés csak a közpénzek felhasználására vonatkozna, például közbeszerzési szerződésekre, államilag támogatott hitelekre és támogatásokra. Minden komponens esetében elemzés készülne arról is, hogy az EU milyen gyártási kapacitással rendelkezik.

A törvényt, amelyet Ipari Gyorsító Törvénynek (Industrial Accelerator Act) neveznek, még módosíthatják vagy akár el is halaszthatják az Európai Bizottságon belüli nézeteltérések miatt. A francia biztos ideális esetben az "európai" meghatározását az EU-ra korlátozná.

A Bizottság erős kereskedelmi igazgatósága szkeptikus a helyi tartalmi küszöbértékekkel kapcsolatban, amelyeket Séjourné iparpolitikai részlege szorgalmaz. A Világkereskedelmi Szervezet szabályai általában tiltják a hazai termelők előnyben részesítését, bár biztonsági okokból vannak kivételek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images