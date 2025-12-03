  • Megjelenítés
Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra
Üzlet

Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra

Portfolio
Brüsszel akár 70 százalékos "made in Europe" tartalmi követelményeket fontolgat bizonyos termékekre, például autókra vonatkozóan, hogy csökkentse a Kínától való függőséget és előnyben részesítse az európai gyártókat - írta meg a Financial Times.

Brüsszel azt mérlegeli, hogy egyes termékeknél – például az autóknál –

akár 70 százalékos európai eredetű tartalmat írna elő.

A cél az lenne, hogy visszaszorítsák a Kínától való függést, és erősebb versenyhelyzetbe hozzák az uniós gyártókat.

A december 10-én bemutatásra kerülő törvénytervezet szerint az új szakpolitika évi több mint 10 milliárd euróba kerülhet az uniós vállalatoknak, mivel drágább európai alkatrészek vásárlására kényszerülnének.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon

A Prada megvette a Versacét

A javaslatot a francia Stéphane Séjourné uniós biztos felügyeli, ami a francia törekvések csúcspontját jelenti az európai gyártás előtérbe helyezésére, miközben az európai ipar nehezen versenyez az olcsó ázsiai importtal, különösen a tiszta technológiák és egyes nehézipari ágazatok területén.

Az uniós tisztviselő szerint a jogszabály hatálya a kínai "Made in China 2025" és "China Standards 2035" iparpolitikákhoz hasonló lesz, amelyek a külföldi vállalatokat kínai cégekkel való együttműködésre ösztönözték a piacra jutás érdekében.

A korábban szkeptikus országok, mint Németország, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt most kedvezőbben tekintenek az európai vásárlási szabályokra, amelyek várhatóan érintik majd az autóipart és a tiszta technológiákat, például a napelemeket.

Az autók esetében például a kormányzati ösztönzőket csak azokra a járművekre adnák, amelyek megfelelnek az előírt európai tartalmi küszöbértékeknek. Az akkumulátoroknak szintén meghatározott szintű európai tartalommal kellene rendelkezniük.

Az intézkedés csak a közpénzek felhasználására vonatkozna, például közbeszerzési szerződésekre, államilag támogatott hitelekre és támogatásokra. Minden komponens esetében elemzés készülne arról is, hogy az EU milyen gyártási kapacitással rendelkezik.

A törvényt, amelyet Ipari Gyorsító Törvénynek (Industrial Accelerator Act) neveznek, még módosíthatják vagy akár el is halaszthatják az Európai Bizottságon belüli nézeteltérések miatt. A francia biztos ideális esetben az "európai" meghatározását az EU-ra korlátozná.

A Bizottság erős kereskedelmi igazgatósága szkeptikus a helyi tartalmi küszöbértékekkel kapcsolatban, amelyeket Séjourné iparpolitikai részlege szorgalmaz. A Világkereskedelmi Szervezet szabályai általában tiltják a hazai termelők előnyben részesítését, bár biztonsági okokból vannak kivételek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility