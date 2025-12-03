A kedden bejelentett, 1,38 milliárd dollár értékű tranzakció bővíti a Prada márkakosarát – amelyben a Miu Miu is szerepel –, és erősíti pozícióját a francia LVMH-hoz hasonló riválisokkal szemben. Az LVMH a Louis Vuitton mellett a Diort és a Fendit is birtokolja.
A vételárból befolyó összeg a Versace korábbi anyavállalatának, a Capri Holdingsnak az adósságcsökkentését szolgálja. Donatella Versace idén márciusban, 27 év után távozott a ház kreatív vezetői posztjáról. A márka a fényűző stílusáról és ikonikus, Medúza-fejes logójáról ismert.
Gianni Versace meggyilkolása után, 1997-ben nővére, Donatella vette át a kreatív irányítást. Helyére most Dario Vitale került, aki korábban a Prada fiatalokra fókuszáló luxusmárkájánál, a Miu Miunál dolgozott tervezési igazgatóként.
A megállapodásban rögzített ár jóval elmarad a Capri Holdings által 2018-ban a Versacéért fizetett 2,15 milliárd dollártól.
A márka azóta gyengébb értékesítési teljesítménnyel küzdött. A Prada kedden egy egysoros közleményben jelezte, hogy megkapta az összes szükséges hatósági jóváhagyást, és lezárta az akvizíciót.
John D. Idol, a Capri vezérigazgatója úgy nyilatkozott:
A bevételt arra tervezzük fordítani, hogy visszafizessük adósságunk nagy részét, ami jelentősen megerősíti majd a mérlegünket.
A társaság ezután a portfóliójában maradó márkákra, köztük a Michael Korsra és a Jimmy Choo-ra összpontosít.
Andrea Guerra, a Prada vezérigazgatója az év elején úgy fogalmazott, hogy a Versace "hatalmas potenciállal" rendelkezik.
Hosszú út áll előttünk, amely fegyelmezett végrehajtást és türelmet igényel
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Portfolio
A Prada megvette a Versacét
Közel másfél milliárd dollárért.
Ilyen sem volt még a Nemzetközi Űrállomáson
Nagy a forgalom.
Történelmi IPO közeleg: megelőzheti a ChatGPT fejlesztőjét az egyik legnagyobb riválisa
Akár már 2026-ben tőzsdére léphet.
Trump kőkemény lépést jelentett be a halálos washingtoni támadás után
19 országot büntetnek.
Megoldódhat repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye? - Újra keresni kezdték a Malaysia Airlines MH370-et
A szárny pár darabján kívül semmi nem került elő a több mint tíz éve eltűnt gépből.
Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal
Hatodszorra találkozott Amerika erős embere az orosz elnökkel.
Példátlan akciósorozatba kezdett Donald Trump: így dönti el egy egész ország sorsát
Nem bízza a véletlenre a végkimenetelt.
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Magyarország egyelőre nem emel.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!