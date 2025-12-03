A Prada megvette a Versacét

A kedden bejelentett, 1,38 milliárd dollár értékű tranzakció bővíti a Prada márkakosarát – amelyben a Miu Miu is szerepel –, és erősíti pozícióját a francia LVMH-hoz hasonló riválisokkal szemben. Az LVMH a Louis Vuitton mellett a Diort és a Fendit is birtokolja.

A vételárból befolyó összeg a Versace korábbi anyavállalatának, a Capri Holdingsnak az adósságcsökkentését szolgálja. Donatella Versace idén márciusban, 27 év után távozott a ház kreatív vezetői posztjáról. A márka a fényűző stílusáról és ikonikus, Medúza-fejes logójáról ismert.

Gianni Versace meggyilkolása után, 1997-ben nővére, Donatella vette át a kreatív irányítást. Helyére most Dario Vitale került, aki korábban a Prada fiatalokra fókuszáló luxusmárkájánál, a Miu Miunál dolgozott tervezési igazgatóként.

A megállapodásban rögzített ár jóval elmarad a Capri Holdings által 2018-ban a Versacéért fizetett 2,15 milliárd dollártól.

A márka azóta gyengébb értékesítési teljesítménnyel küzdött. A Prada kedden egy egysoros közleményben jelezte, hogy megkapta az összes szükséges hatósági jóváhagyást, és lezárta az akvizíciót.

John D. Idol, a Capri vezérigazgatója úgy nyilatkozott:

A bevételt arra tervezzük fordítani, hogy visszafizessük adósságunk nagy részét, ami jelentősen megerősíti majd a mérlegünket.

A társaság ezután a portfóliójában maradó márkákra, köztük a Michael Korsra és a Jimmy Choo-ra összpontosít.

Andrea Guerra, a Prada vezérigazgatója az év elején úgy fogalmazott, hogy a Versace "hatalmas potenciállal" rendelkezik.

Hosszú út áll előttünk, amely fegyelmezett végrehajtást és türelmet igényel

– tette hozzá.

