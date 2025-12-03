Ilyen sem volt még a Nemzetközi Űrállomáson

Az ISS valamennyi, űrhajók fogadására szolgáló dokkolóportja egyszerre foglalt

— közölte a NASA. A komplexum építése 1998-ban kezdődött, és kezdetben még nem állt rendelkezésre ennyi csatlakozási pont. Az állomás most szó szerint tele van. A múlt héten ideiglenesen félre kellett húzni egy teherűrhajót, hogy helyet csináljanak egy "asztronauta-taxinak".

A NASA űrhajósa, Chris Williams és a Roszkoszmosz két kozmonautája, Szergej Kud-Szvercskov és Szergej Mikajev a Szojuz MS–28 fedélzetén érkezett. A jármű hálaadás napján (nov. 28.) dokkolt az orosz Raszvjet modulhoz. Küldetésük várhatóan nyolc hónapig tart. Érkezésük előtt a houstoni Johnson Űrközpont irányítói a Canadarm2 robotkarral áthelyezték a Northrop Grumman Cygnus–23 teherűrhajót, hogy "megfelelő távolságot" biztosítsanak a közeledő személyszállító űreszköznek. A Cygnus–23 ezután visszakerült az Unity modul Föld felé néző csatlakozójára. Ez a "nyolcból a második" hely.

Az ISS-en egy másik Szojuz is tartózkodik: a Szojuz MS–27 a Pricsal modulnál horgonyoz. Küldetése a végéhez közeledik. A tervek szerint december 8-án leválik az állomásról a NASA űrhajósával, Jonny Kimmel, valamint a Roszkoszmosz kozmonautáival, Szergej Rizsikovval és Alekszej Zubrickijjel, majd röviddel ezután Kazahsztánban landol.

A fennmaradó öt űreszköz: az orosz Progressz–92 és Progressz–93 teherűrhajók a Pojszk, illetve a Zvezda modulnál; a japán HTV–X1 teherűrhajó a Harmony (Node 2) nadír, vagyis Föld felé néző kikötőjénél; valamint két SpaceX Dragon kapszula.

