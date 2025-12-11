Írás, olvasás? Egy vadiúj készség tanítása ugyanilyen fontos lenne Európa szerint

A felmérés szerint a megkérdezettek 92 százaléka egyetértett azzal, hogy az iskoláknak nagyobb szerepet kell játszaniuk abban, hogy megtanítsák,
miként lehet megbirkózni a digitális technológiák mentális egészségre és jóllétre gyakorolt lehetséges negatív hatásaival.
A válaszadók 80 százaléka egyetértett azzal, hogy a digitális jártasság segít megvédeni őket az online félretájékoztatással és dezinformációval szemben. 89 százalék volt azok aránya, akik szerint minden tanárnak rendelkeznie kell a szükséges készségekkel ahhoz, hogy megtanítsa a diákokat arra, miként különböztethetik meg a tényeket az online fikciótól, és hogyan igazodhatnak el a digitális információk között.
A megkérdezettek 69 százaléka támogatta az okostelefonok iskolai betiltását, emellett 87 százalék volt azok aránya, akik kifejezetten az iskolai tanulásra tervezett digitális technológiák előmozdítása mellett érveltek. A válaszadók 54 százaléka elismerte, hogy a mesterséges intelligencia előnyökkel és kihívásokkal is jár a tanítás és a tanulás számára.
A válaszadók 49 százaléka végezetül úgy vélekedett, hogy az EU-nak szerepet kell játszania a digitális technológiák oktatásban való használatára vonatkozó normák meghatározásában, például az adatvédelem vagy a mesterséges intelligencia terén.
Az Európai Bizottság közölte, a testület 2026-ban oktatási csomagot fog elfogadni, amely magában foglalja majd a digitális oktatás és készségek jövőjére vonatkozó, 2030-ig szóló ütemtervet is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
