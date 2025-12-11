  • Megjelenítés
Írás, olvasás? Egy vadiúj készség tanítása ugyanilyen fontos lenne Európa szerint
Üzlet

Írás, olvasás? Egy vadiúj készség tanítása ugyanilyen fontos lenne Európa szerint

MTI
Az európaiak túlnyomó többsége, 78 százaléka szerint a digitális készségek oktatására ugyanolyan figyelmet kell fordítani az iskolákban, mint az olvasásra, a matematikára és a természettudományokra - derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és csütörtökön közzétett Eurobarométer-felméréséből.
A felmérés szerint a megkérdezettek 92 százaléka egyetértett azzal, hogy az iskoláknak nagyobb szerepet kell játszaniuk abban, hogy megtanítsák,

miként lehet megbirkózni a digitális technológiák mentális egészségre és jóllétre gyakorolt lehetséges negatív hatásaival.

A válaszadók 80 százaléka egyetértett azzal, hogy a digitális jártasság segít megvédeni őket az online félretájékoztatással és dezinformációval szemben. 89 százalék volt azok aránya, akik szerint minden tanárnak rendelkeznie kell a szükséges készségekkel ahhoz, hogy megtanítsa a diákokat arra, miként különböztethetik meg a tényeket az online fikciótól, és hogyan igazodhatnak el a digitális információk között.

A megkérdezettek 69 százaléka támogatta az okostelefonok iskolai betiltását, emellett 87 százalék volt azok aránya, akik kifejezetten az iskolai tanulásra tervezett digitális technológiák előmozdítása mellett érveltek. A válaszadók 54 százaléka elismerte, hogy a mesterséges intelligencia előnyökkel és kihívásokkal is jár a tanítás és a tanulás számára.

A válaszadók 49 százaléka végezetül úgy vélekedett, hogy az EU-nak szerepet kell játszania a digitális technológiák oktatásban való használatára vonatkozó normák meghatározásában, például az adatvédelem vagy a mesterséges intelligencia terén.

Az Európai Bizottság közölte, a testület 2026-ban oktatási csomagot fog elfogadni, amely magában foglalja majd a digitális oktatás és készségek jövőjére vonatkozó, 2030-ig szóló ütemtervet is.

