Kedvezményes jegyekkel és izgalmas konferenciákkal rajtol a Portfolio 2026-os rendezvényszezonja

A Portfolio Konferenciák továbbra is iránytűt és kapcsolatépítési teret adnak a gazdaság, pénzügy, ingatlan, agrár, energia, járműipar, KKV és IT szereplőinek: nem véletlen, hogy növekedéssel zárta a 2025-ös évet a Portfolio Csoport rendezvénydivíziója: a résztvevők száma éves alapon 14 százalékkal bővült. Decemberben folyamatosan érkeznek a 2026-os rendezvények immár megújult weboldalunkon, ahol most konferenciáink árából 20 000 Ft + áfa kedvezményt adunk!

A Portfolio Konferenciák 2025-ben is „fix programnak” bizonyultak az üzleti életben: a rendezvények egyszerre kínáltak biztos, naprakész szakmai tudást és valódi, értékteremtő networkinget. A tematikák a gazdaság egészét lefedték a pénzügytől és az ingatlantól az agráron és az energián át a járműiparig, a KKV- és az IT-szektorig, miközben a programok fókusza végig a gyakorlati megoldásokon maradt. A számok önmagukért beszélnek.

A 2024-es 6 százalékkal szemben 2025-ben 14 százalékkal nőtt a résztvevők száma,

ami megerősíti: gazdasági bizonytalanságok idején a tájékozottság és a trendek mély megértése a legjobb válasz – és ezért választják a döntéshozók a Portfolio rendezvényeit.

A „még aznap kifizetődik” élményt idén is a Portfolio Events mobilapplikáció erősítette: a részletes program, a résztvevőlista és a jegyek egy helyen érhetők el, a virtuális névjegykártya azonnali kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, így a konferencia előtt, közben és után is folytatható a párbeszéd. Ennek köszönhetően számos új üzleti kapcsolat és konkrét megállapodás született a rendezvényeken.

Hagyományosan decemberben jelentjük be a következő év nyitó konferenciáit, így már látszik a 2026-os szezon első etapja:

Lássuk a rendezvényeket:

Az első időszakban érdemes regisztrálni: a First Bird jegyárak a legnagyobb kedvezményt kínálják.

Megújult konferenciaoldal várja a látogatókat

Az élményhez és az ügyintézéshez technikai fronton is szintet lép a Portfolio Csoport: a megújult konferenciaoldalon egyéni felhasználói fiók várja az érdeklődőket, ahol minden egy helyen kezelhető – jelentkezések státusza, jegyek, számlák, díjbekérők, korábbi regisztrációk. Biztonságos dokumentumkezelés, letölthető jegyek, gyorsabb és egyszerűbb folyamatok, csoportos jelentkezésnél automatikus adatkitöltés (a kollégák adatai megjegyezhetők, e-mail cím alapján is visszahívhatók), sőt a vásárlási folyamatot 24 órán át elmenthetjük, így megszakadás után sem kell elölről kezdeni. Az új rendszer célja röviden: gyorsabb, átláthatóbb, kényelmesebb ügyintézés.

A dizájn is megújult: erős, kontrasztos, letisztult tipográfia ad teret a tartalomnak, mobilra optimalizált felületekkel a böngészéstől a konferenciateremig kísérjük a látogatót. Az új főoldalon az események mellett kapcsolódó hírek és videók is megjelennek, miközben minden rendezvény önálló arculatot kapott az egységes márkakereten belül.

Évzáró kedvezmény a 2026-os konferenciákra

A Portfolio Csoport évzáró promóciója keretében a Portfolio konferenciák árából 20 000 Ft + áfa kedvezményt biztosítunk az első 100 jegyvásárlónak, vagy legkésőbb 2026. január 31-ig. Ez alól kivételt képez a Portfolio Investment Day 2026 konferencia, mivel ennek jegyára nem éri el a 20 000 Ft + áfa-t.

Jelentkezéskor használja a PF2025NEW20 kódot a 20 000 Ft + áfa kedvezmény aktiválása érdekében! A kódot az Egyedi kód mezőben kell feltüntetni.

Érdemes időben lefoglalni a helyeket, hogy a legjobb áron kerüljenek be a 2026-os szezon nyitóeseményeire – és már az első nap új üzleti kapcsolatokkal térhessenek haza.

Címlapkép forrása: Portfolio