Kedvezményes jegyekkel és izgalmas konferenciákkal rajtol a Portfolio 2026-os rendezvényszezonja

A Portfolio Konferenciák 2025-ben is „fix programnak” bizonyultak az üzleti életben: a rendezvények egyszerre kínáltak biztos, naprakész szakmai tudást és valódi, értékteremtő networkinget. A tematikák a gazdaság egészét lefedték a pénzügytől és az ingatlantól az agráron és az energián át a járműiparig, a KKV- és az IT-szektorig, miközben a programok fókusza végig a gyakorlati megoldásokon maradt. A számok önmagukért beszélnek.
A 2024-es 6 százalékkal szemben 2025-ben 14 százalékkal nőtt a résztvevők száma,
ami megerősíti: gazdasági bizonytalanságok idején a tájékozottság és a trendek mély megértése a legjobb válasz – és ezért választják a döntéshozók a Portfolio rendezvényeit.
A „még aznap kifizetődik” élményt idén is a Portfolio Events mobilapplikáció erősítette: a részletes program, a résztvevőlista és a jegyek egy helyen érhetők el, a virtuális névjegykártya azonnali kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, így a konferencia előtt, közben és után is folytatható a párbeszéd. Ennek köszönhetően számos új üzleti kapcsolat és konkrét megállapodás született a rendezvényeken.
Hagyományosan decemberben jelentjük be a következő év nyitó konferenciáit, így már látszik a 2026-os szezon első etapja:
Lássuk a rendezvényeket:
- Property WarmUP 2026 - február 19.
- Portfolio Investment Day 2026 -február 24.
- Digital Compliance - március 3.
- Retail Day- március 4.
- Portfolio Green Transition & ESG- március 5.
- Agrárium – március 10.
- Biztosítás- március 17.
- AI in Business- március 18.
- Építőipar- március 19.
- Portfolio-Mage Járműipar- március 26-27
- Vállalati Energiamenedzsment - április
- Hitelezés – május 5.
- Portfolio Investment Day – május 10.
- Agrofood- május 19.
- AgroFuture- május 20.
Az első időszakban érdemes regisztrálni: a First Bird jegyárak a legnagyobb kedvezményt kínálják.
Megújult konferenciaoldal várja a látogatókat
Az élményhez és az ügyintézéshez technikai fronton is szintet lép a Portfolio Csoport: a megújult konferenciaoldalon egyéni felhasználói fiók várja az érdeklődőket, ahol minden egy helyen kezelhető – jelentkezések státusza, jegyek, számlák, díjbekérők, korábbi regisztrációk. Biztonságos dokumentumkezelés, letölthető jegyek, gyorsabb és egyszerűbb folyamatok, csoportos jelentkezésnél automatikus adatkitöltés (a kollégák adatai megjegyezhetők, e-mail cím alapján is visszahívhatók), sőt a vásárlási folyamatot 24 órán át elmenthetjük, így megszakadás után sem kell elölről kezdeni. Az új rendszer célja röviden: gyorsabb, átláthatóbb, kényelmesebb ügyintézés.
A dizájn is megújult: erős, kontrasztos, letisztult tipográfia ad teret a tartalomnak, mobilra optimalizált felületekkel a böngészéstől a konferenciateremig kísérjük a látogatót. Az új főoldalon az események mellett kapcsolódó hírek és videók is megjelennek, miközben minden rendezvény önálló arculatot kapott az egységes márkakereten belül.
Évzáró kedvezmény a 2026-os konferenciákra
A Portfolio Csoport évzáró promóciója keretében a Portfolio konferenciák árából 20 000 Ft + áfa kedvezményt biztosítunk az első 100 jegyvásárlónak, vagy legkésőbb 2026. január 31-ig. Ez alól kivételt képez a Portfolio Investment Day 2026 konferencia, mivel ennek jegyára nem éri el a 20 000 Ft + áfa-t.
Jelentkezéskor használja a PF2025NEW20 kódot a 20 000 Ft + áfa kedvezmény aktiválása érdekében! A kódot az Egyedi kód mezőben kell feltüntetni.
Érdemes időben lefoglalni a helyeket, hogy a legjobb áron kerüljenek be a 2026-os szezon nyitóeseményeire – és már az első nap új üzleti kapcsolatokkal térhessenek haza.
Címlapkép forrása: Portfolio
