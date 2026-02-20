Az AI-forradalom teljes újratervezésért kiált az online keresésekben − Minden praktika a Portfolio Retail Day 2026-on

A digitális keresés hosszú ideig kiszámítható logika mentén működött: a felhasználó beírt egy kulcsszót a keresőbe, majd a találati listából választott. Ez a modell azonban gyors átalakulásban van, mivel az AI-alapú rendszerek egyre nagyobb szerepet vállalnak a döntési folyamatban.
„Van egy jól megszokott vásárlási folyamatunk, ahol a felhasználó keres, válogat és dönt. Most viszont egy olyan átmenet küszöbén állunk, ahol a kutatási és válogatási folyamat nagy részét már egy robot végzi el a háttérben” – fogalmazott Papp Gábor, a The Pitch ügyvezetője a Portfolio-nak.
Egyre nagyobb szeletet harap ki az AI-alapú forgalom
A szakértő szerint már most látható a változás hatása: egyes piacokon az AI-alapú keresésekből érkező forgalom eléri az 5–10 százalékot az organikushoz képest, és az arány folyamatosan nő. Hosszabb távon várhatóan eljön az a pont, amikor a két csatorna kiegyenlítődik, aztán egy idő után az AI uralja majd a terepet.
„A felhasználó keres, de utána az AI olvas, gondolkodik és javasol, és sokszor a potenciális vásárló nem is tudja, miért pont azt a terméket ajánlotta a rendszer” – mutatott rá Papp Gábor.
Ez a folyamat a mobilforradalomhoz hasonlítható, ahol a vezeték nélküli internetre épülő csatorna eleinte kiegészítő volt, majd dominánssá vált, és alapjaiban változtatta meg a digitális stratégiákat.
Ez már nem az a keresés
Az AI térnyerése a keresőoptimalizálást is új pályára állítja. A szakmában vita van arról, hogy új diszciplína születik-e, vagy a hagyományos SEO evolúciójáról beszélünk, de abban konszenzus van, hogy a modellek működésének megértése kulcskérdés.
„Az AI keresés során a nagy nyelvi modell robotja olyan, mint egy nem túl okos, de túlbuzgó junior, aki kevés, de megbízható forrás helyett inkább rengeteg kulcsszó variációt generál a kérdésünk alapján és nagyon sok forrásból dolgozik. Régen egy felhasználó átlagosan 2-3 anyagból, weboldalról informálódott. Most a robot akár 50-60 tartalmat is megnéz mielőtt választ ad” – magyarázta az SEO-szakértő.
Mivel a modellek akár több tucat keresési variációt futtatnak le és számos tartalmat elemeznek, ez azt is jelenti, hogy a cégek online jelenlétének minden eleme számít.
Nemcsak a saját weboldaladat kell optimalizálni, hanem az összes olyan megjelenést is, ami más weboldalon, de rólad szól
– tette hozzá.
Reputáció mindenek felett
Az AI-alapú rendszerek kockázatkerülő működése miatt felértékelődnek az értékelések és a felhasználói visszajelzések. A pozitív reputáció márkaépítési és egyben forgalmi kérdéssé is válik.
Nem elég online létezni, jónak is kell lenni és jónak is kell látszani
– fogalmazott a szakértő.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elégedett ügyfelek visszajelzéseinek ösztönzése és a negatív vélemények professzionális kezelése közvetlen hatással lehet a láthatóságra, mivel az AI ezeket is elemzi.
Új hirdetési ökoszisztéma épül
A változás a pénzzel megtolt online jelenlétet sem kerüli el: az AI-alapú keresési felületeken megjelennek a hirdetések, ami új versenypályát nyit a márkák számára. A tapasztalatok szerint az új csatornákon a korai belépők jelentős előnyt szerezhetnek.
Minél hamarabb kezded el, annál kisebb a verseny és annál hamarabb tudsz jó eredményt elérni, mert aztán gyorsan zárul az olló,
húzta alá Papp, hozzátéve, hogy idővel minden csatornán nő a verseny és csökken a profitabilitás.
Vigyázat, az AI mindent felerősít!
A trendek arra mutatnak, hogy a marketing és az operáció közötti határ tovább mosódik: a vásárlás utáni élmény, a panaszkezelés és a reputációmenedzsment a keresési teljesítmény részévé válik.
Az egész marketing életciklus átalakul: nem csak behozzuk a vevőt, hanem az utóélete is számít, hogy mit mond rólunk, és ha ez esetleg negatív, akkor feltétlenül reagálnunk kell. A mesterséges intelligencia ugyanis mindent felerősít
– jegyezte meg az SEO-specialista.
A retail szereplők számára a következő évek kulcskérdése az lesz, hogyan tudják megérteni és aktívan alakítani az AI-vezérelt keresési környezetet, miközben valódi ügyfélértéket teremtenek, zárta gondolatait a The Pitch ügyvezetője.
A témával bővebben a Portfolio Retail Day 2026 konferencia foglalkozik.
Címlapkép forrása: Portfolio
