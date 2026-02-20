Az AI-forradalom teljes újratervezésért kiált az online keresésekben − Minden praktika a Portfolio Retail Day 2026-on

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A digitális keresés hosszú ideig kiszámítható logika mentén működött: a felhasználó beírt egy kulcsszót a keresőbe, majd a találati listából választott. Ez a modell azonban gyors átalakulásban van, mivel az AI-alapú rendszerek egyre nagyobb szerepet vállalnak a döntési folyamatban.

„Van egy jól megszokott vásárlási folyamatunk, ahol a felhasználó keres, válogat és dönt. Most viszont egy olyan átmenet küszöbén állunk, ahol a kutatási és válogatási folyamat nagy részét már egy robot végzi el a háttérben” – fogalmazott Papp Gábor, a The Pitch ügyvezetője a Portfolio-nak.

Egyre nagyobb szeletet harap ki az AI-alapú forgalom

A szakértő szerint már most látható a változás hatása: egyes piacokon az AI-alapú keresésekből érkező forgalom eléri az 5–10 százalékot az organikushoz képest, és az arány folyamatosan nő. Hosszabb távon várhatóan eljön az a pont, amikor a két csatorna kiegyenlítődik, aztán egy idő után az AI uralja majd a terepet.

„A felhasználó keres, de utána az AI olvas, gondolkodik és javasol, és sokszor a potenciális vásárló nem is tudja, miért pont azt a terméket ajánlotta a rendszer” – mutatott rá Papp Gábor.

Ez a folyamat a mobilforradalomhoz hasonlítható, ahol a vezeték nélküli internetre épülő csatorna eleinte kiegészítő volt, majd dominánssá vált, és alapjaiban változtatta meg a digitális stratégiákat.

Ez már nem az a keresés

Az AI térnyerése a keresőoptimalizálást is új pályára állítja. A szakmában vita van arról, hogy új diszciplína születik-e, vagy a hagyományos SEO evolúciójáról beszélünk, de abban konszenzus van, hogy a modellek működésének megértése kulcskérdés.

„Az AI keresés során a nagy nyelvi modell robotja olyan, mint egy nem túl okos, de túlbuzgó junior, aki kevés, de megbízható forrás helyett inkább rengeteg kulcsszó variációt generál a kérdésünk alapján és nagyon sok forrásból dolgozik. Régen egy felhasználó átlagosan 2-3 anyagból, weboldalról informálódott. Most a robot akár 50-60 tartalmat is megnéz mielőtt választ ad” – magyarázta az SEO-szakértő.

Mivel a modellek akár több tucat keresési variációt futtatnak le és számos tartalmat elemeznek, ez azt is jelenti, hogy a cégek online jelenlétének minden eleme számít.

Nemcsak a saját weboldaladat kell optimalizálni, hanem az összes olyan megjelenést is, ami más weboldalon, de rólad szól

– tette hozzá.

Reputáció mindenek felett

Az AI-alapú rendszerek kockázatkerülő működése miatt felértékelődnek az értékelések és a felhasználói visszajelzések. A pozitív reputáció márkaépítési és egyben forgalmi kérdéssé is válik.

Nem elég online létezni, jónak is kell lenni és jónak is kell látszani

– fogalmazott a szakértő.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elégedett ügyfelek visszajelzéseinek ösztönzése és a negatív vélemények professzionális kezelése közvetlen hatással lehet a láthatóságra, mivel az AI ezeket is elemzi.

Új hirdetési ökoszisztéma épül

A változás a pénzzel megtolt online jelenlétet sem kerüli el: az AI-alapú keresési felületeken megjelennek a hirdetések, ami új versenypályát nyit a márkák számára. A tapasztalatok szerint az új csatornákon a korai belépők jelentős előnyt szerezhetnek.

Minél hamarabb kezded el, annál kisebb a verseny és annál hamarabb tudsz jó eredményt elérni, mert aztán gyorsan zárul az olló,

húzta alá Papp, hozzátéve, hogy idővel minden csatornán nő a verseny és csökken a profitabilitás.

Vigyázat, az AI mindent felerősít!

A trendek arra mutatnak, hogy a marketing és az operáció közötti határ tovább mosódik: a vásárlás utáni élmény, a panaszkezelés és a reputációmenedzsment a keresési teljesítmény részévé válik.

Az egész marketing életciklus átalakul: nem csak behozzuk a vevőt, hanem az utóélete is számít, hogy mit mond rólunk, és ha ez esetleg negatív, akkor feltétlenül reagálnunk kell. A mesterséges intelligencia ugyanis mindent felerősít

– jegyezte meg az SEO-specialista.

A retail szereplők számára a következő évek kulcskérdése az lesz, hogyan tudják megérteni és aktívan alakítani az AI-vezérelt keresési környezetet, miközben valódi ügyfélértéket teremtenek, zárta gondolatait a The Pitch ügyvezetője.

Címlapkép forrása: Portfolio