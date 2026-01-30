  • Megjelenítés
Közeleg a rajt: együtt a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói a Portfolio Retail Day 2026-on
Üzlet

Közeleg a rajt: együtt a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói a Portfolio Retail Day 2026-on

Portfolio
Ha új év, akkor ismét Portfolio Retail Day! A 2026-os kiadás egy újabb apropó, hogy közösen keressünk válaszokat a kiskereskedelem jövőjét meghatározó kérdésekre: a szakma vezető szakértői vonulnak fel, hogy megosszák tapasztalataikat az FMCG-től a divaton át az üzemanyag-kiskereskedelemig, az e-kereskedelemtől a luxuscikkekig. Ne maradjon le, regisztráljon most a március 4-i rendezvényre!

A kiskereskedelem új korszakának küszöbén állunk, ahol a stratégiai újragondolás már nem opció, hanem túlélési kérdés.

A Portfolio Retail Day 2026 konferencia nyitó szekciója a hazai és nemzetközi kiskereskedelmi piac aktuális helyzetét és meghatározó folyamatait helyezi fókuszba, bemutatva azokat a kulcstrendeket, amelyek jelenleg formálják az ágazat működését. Madár István vezető elemző (Portfolio Csoport) makrotrendeket és kilátásokat mutat be a kiskereskedelmi piacon, míg Kozák Ákos PhD, a Danubia Forum ügyvezető igazgatója a kereskedelmi szektor európai piaci súlyát és kihívásait elemzi.

Retail Day 2026
Regisztráljon most!
Információ és jelentkezés

Retail reset: mi jön most?

A nyitó szekcióban két vezetői kerekasztal-beszélgetés is helyet kap. Az első során Bán Zoltán a Net Média vezérigazgatójának moderálásával olyan iparági vezetők osztják meg stratégiai válaszaikat, mint Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország, Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft., Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatói, valamint Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatója.

A második kerekasztal Dr. Kozák Tamás az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának vezetésével a magyar FMCG-szektor 2026-os kilátásait vizsgálja. A beszélgetésben többek között Justin Endre, a Nagykerem Kft. tulajdonosa is részt vesz.

Még több Üzlet

Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global

Új befektetői kapcsolattartó a Rábánál

Rázva vagy keverve? Online, offline és élmény egy térben

Az omnichannel forradalom közepén járunk, ahol a hagyományos online-offline határvonalak végleg elmosódnak. A fogyasztói szokások átalakulásával a kiskereskedelem működési modelljei egy összetett, többcsatornás ökoszisztémává szerveződnek, ahol a fizikai üzletek nemcsak értékesítési pontként, hanem élmény-, szolgáltatási és logisztikai csomópontként is működnek.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést tartalmaz. Az első az online, offline és hibrid modellek új egyensúlyát vizsgálja, ahol többek között Szántó Gergely, a Forvis Mazars Senior Managere és Forrás Ákos, az Alza.hu ügyvezető igazgatója oszt meg tapasztalatokat.

Egy másik beszélgetésben a RE-Commerce szerepét járjuk körül a retail-ökoszisztémában, Ocskay László, az OANDER alapító-tulajdonosa pedig külön előadásban reflektál az online-offline-hibrid téma legfontosabb aspektusaira.

Generációk harca: kinek az igényei nyernek?

A Z és Alfa generáció nem csupán digitális bennszülöttek, hanem a "felfedezés nemzedékei" is. Ezek a fiatal vásárlók márkákat és termékeket közösségi médián, tartalomkészítőkön és online közösségeken keresztül találnak meg, gyorsan változó igényeikkel új megoldásokat követelve a kereskedelemben.

Az élményalapú, többcsatornás vásárlási modellek és a quick commerce kulcsfontosságúak a márkák relevanciájának megőrzéséhez.

Fontos kerekasztal-beszélgetésekkel készülünk ennek kapcsán. Előbb mások mellett Trunk Tamás, a DABLTY újgenerációs-márka szakértője és Gen Z tanácsadója osztja meg tapasztalatait arról, mit kell tudnia a piaci szereplőknek az új generáció igényeiről.

Majd a divatipar példáján keresztül mutatják be egy másik panel résztvevői, hogyan formálják a generációs igények a kiskereskedelmi szektort, ahol egyebek mellett Sebó Krisztián, az Answear.hu Country Managere is megszólal.

Nyomás alatt: technológiai és logisztikai válaszok a strukturális kihívásokra

A kiskereskedelmi szektor strukturális kihívásai egyre komplexebb megoldásokat igényelnek. A növekvő költségnyomás, a fogyasztói elvárások átalakulása és a verseny intenzitásának erősödése olyan helyzetet teremt, amelyben a technológiai fejlesztések és az ellátási láncok hatékony működtetése meghatározó versenytényezővé vált. Központi szerepet kap a retail-tech ökoszisztéma fejlődése, különös tekintettel a mesterséges intelligencia által vezérelt megoldásokra.

A szekció keretében a Retail-TECH technológiai fordulópontjai kerülnek fókuszba, ahol a jelenlegi menetrend szerint Papp Gábor, a The Pitch alapítója és Kolonics Attila, az ART MATCH Hungária Kft. tulajdonos ügyvezetője tár fel tapasztalatokat a trendekről és skálázható innovációkról.

Árvai Csaba, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezető igazgatója és Bory László, a DHL Express Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatója pedig arról értekezik, hogy

a retail logisztikában hogyan valósulhat meg egyszerre a gyorsaság, a kényelem és a költséghatékonyság.

Regisztráció és részvétel

A Portfolio Retail Day 2026 azoknak szól, akik nemcsak túlélni, hanem fejlődni és vezetni szeretnék a retail világának következő korszakát. Ne maradjon le, regisztráljon most!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility