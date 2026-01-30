Közeleg a rajt: együtt a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói a Portfolio Retail Day 2026-on

A kiskereskedelem új korszakának küszöbén állunk, ahol a stratégiai újragondolás már nem opció, hanem túlélési kérdés.
A Portfolio Retail Day 2026 konferencia nyitó szekciója a hazai és nemzetközi kiskereskedelmi piac aktuális helyzetét és meghatározó folyamatait helyezi fókuszba, bemutatva azokat a kulcstrendeket, amelyek jelenleg formálják az ágazat működését. Madár István vezető elemző (Portfolio Csoport) makrotrendeket és kilátásokat mutat be a kiskereskedelmi piacon, míg Kozák Ákos PhD, a Danubia Forum ügyvezető igazgatója a kereskedelmi szektor európai piaci súlyát és kihívásait elemzi.
Retail reset: mi jön most?
A nyitó szekcióban két vezetői kerekasztal-beszélgetés is helyet kap. Az első során Bán Zoltán a Net Média vezérigazgatójának moderálásával olyan iparági vezetők osztják meg stratégiai válaszaikat, mint Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország, Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft., Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatói, valamint Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatója.
A második kerekasztal Dr. Kozák Tamás az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának vezetésével a magyar FMCG-szektor 2026-os kilátásait vizsgálja. A beszélgetésben többek között Justin Endre, a Nagykerem Kft. tulajdonosa is részt vesz.
Rázva vagy keverve? Online, offline és élmény egy térben
Az omnichannel forradalom közepén járunk, ahol a hagyományos online-offline határvonalak végleg elmosódnak. A fogyasztói szokások átalakulásával a kiskereskedelem működési modelljei egy összetett, többcsatornás ökoszisztémává szerveződnek, ahol a fizikai üzletek nemcsak értékesítési pontként, hanem élmény-, szolgáltatási és logisztikai csomópontként is működnek.
A szekció két kerekasztal-beszélgetést tartalmaz. Az első az online, offline és hibrid modellek új egyensúlyát vizsgálja, ahol többek között Szántó Gergely, a Forvis Mazars Senior Managere és Forrás Ákos, az Alza.hu ügyvezető igazgatója oszt meg tapasztalatokat.
Egy másik beszélgetésben a RE-Commerce szerepét járjuk körül a retail-ökoszisztémában, Ocskay László, az OANDER alapító-tulajdonosa pedig külön előadásban reflektál az online-offline-hibrid téma legfontosabb aspektusaira.
Generációk harca: kinek az igényei nyernek?
A Z és Alfa generáció nem csupán digitális bennszülöttek, hanem a "felfedezés nemzedékei" is. Ezek a fiatal vásárlók márkákat és termékeket közösségi médián, tartalomkészítőkön és online közösségeken keresztül találnak meg, gyorsan változó igényeikkel új megoldásokat követelve a kereskedelemben.
Az élményalapú, többcsatornás vásárlási modellek és a quick commerce kulcsfontosságúak a márkák relevanciájának megőrzéséhez.
Fontos kerekasztal-beszélgetésekkel készülünk ennek kapcsán. Előbb mások mellett Trunk Tamás, a DABLTY újgenerációs-márka szakértője és Gen Z tanácsadója osztja meg tapasztalatait arról, mit kell tudnia a piaci szereplőknek az új generáció igényeiről.
Majd a divatipar példáján keresztül mutatják be egy másik panel résztvevői, hogyan formálják a generációs igények a kiskereskedelmi szektort, ahol egyebek mellett Sebó Krisztián, az Answear.hu Country Managere is megszólal.
Nyomás alatt: technológiai és logisztikai válaszok a strukturális kihívásokra
A kiskereskedelmi szektor strukturális kihívásai egyre komplexebb megoldásokat igényelnek. A növekvő költségnyomás, a fogyasztói elvárások átalakulása és a verseny intenzitásának erősödése olyan helyzetet teremt, amelyben a technológiai fejlesztések és az ellátási láncok hatékony működtetése meghatározó versenytényezővé vált. Központi szerepet kap a retail-tech ökoszisztéma fejlődése, különös tekintettel a mesterséges intelligencia által vezérelt megoldásokra.
A szekció keretében a Retail-TECH technológiai fordulópontjai kerülnek fókuszba, ahol a jelenlegi menetrend szerint Papp Gábor, a The Pitch alapítója és Kolonics Attila, az ART MATCH Hungária Kft. tulajdonos ügyvezetője tár fel tapasztalatokat a trendekről és skálázható innovációkról.
Árvai Csaba, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezető igazgatója és Bory László, a DHL Express Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatója pedig arról értekezik, hogy
a retail logisztikában hogyan valósulhat meg egyszerre a gyorsaság, a kényelem és a költséghatékonyság.
Regisztráció és részvétel
A Portfolio Retail Day 2026 azoknak szól, akik nemcsak túlélni, hanem fejlődni és vezetni szeretnék a retail világának következő korszakát. Ne maradjon le, regisztráljon most!
Címlapkép forrása: Portfolio
