Asztalt borítanak az AI-ügynökök – Megszólal a Portfolio AI in Business amerikai sztárelőadója

Számos vállalati döntéshozó érzi azt, hogy az AI fejlődési sebessége által támasztott nyomás alatt valósággal összeomlanak. A legtöbben már annak is örülnének, ha lépést tudnának tartani, és azt el sem tudják képzelni, hogy a versenytársak előtt járjanak. Mit tanácsol, hogyan álljanak hozzá a dologhoz, mi a helyes megközelítés?
Az összeomlás érzése magáról a vezetésről árul el egy s mást, nem pedig technológiai probléma. Az AI valóban gyorsan fejlődik, ám rossz stratégia, ha elkezdünk minden új modell, eszköz vagy hír hallatán kapkodni. Nem azok a cégek nyernek, amelyek az AI előtt járnak, hanem azok, amelyek az AI-t arra használják, hogy üzleti problémáik terén előnyös pozícióra tegyenek szert.
A döntéshozók által elkövetett legnagyobb hiba, hogy az AI-t technológiai versenyfutásként fogják fel ahelyett, hogy képességépítésként tekintetének rá. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, hogy lépést akarunk tartani az AI-jal, inkább kezdjük el vezetni szervezetünket annak segítségével. Ez három dolgot jelent. Az AI-t egyrészt konkrét üzleti kimenetekhez kell kötni. Ha ugyanis nem tudjuk az olyan üzleti célokat világosan megfogalmazni, mint bevételnövelés, profitráta-javítás vagy átfutási időcsökkentés és kockázatenyhítés, akkor nem állunk készen az AI-ra.
Ezen túl kulcs a vezetői AI-műveltség felépítése. Nem kell ugyan adattudósnak lennünk a menedzsment szintjén, azt viszont értenünk kell, hogy mit tud és mit nem a mesterséges intelligencia. Végül pedig végrehajtási keretrendszer bevezetésére is szükség van. Az AI terén a sikerhez a kísérletezgetésen túl többek között strukturált problémameghatározáson és változásmenedzsmenten keresztül vezet az út. A helyes hozzáállás tehát összességében a fegyelmezett végrehajtás, nem pedig a kapkodó bevezetés.
Mik az úgynevezett „alacsonyan csüngő gyümölcsök”, amelyeket azoknak a cégeknek érdemes megcélozniuk, akik AI-ugrást szeretnének végrehajtani?
Ne gondoljuk, hogy az igazán gyorsan bezsebelhető előny egy holmi látványos innováció. A szervezeteknek, úgy vélem, sokkal inkább a vállalatot lelassító mindennapi súrlódási pontok számát kellene csökkenteni, amikor az AI bevezetésén gondolkodnak.
Mindenekelőtt a belső termelékenységnövelés háza táján kell körülnézni: mikor töltik a munkavállalók a legtöbb időt információkereséssel, tartalomösszefoglalással vagy tudásanyagok új formába öntésével. Ezek az alacsony kockázatú esetek azonnal mérhetők és látványosak, miközben az egész szervezetben erősítik az AI-ban való jártasságot.
Fontos az ügyfélélmény-növelés is, amely kapcsán az AI alkalmazása akkor indokolt, amikor a sebesség és a következetesség mellett megkerülhetetlen az emberi tényező, lásd MI-támogatott ügyfélszolgálat, intelligens irányítás, illetve perszonalizáció.
Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a gyors sikerek csak akkor hasznosak, ha stratégiailag átgondoltak, és illeszkednek egy szélesebb spektrumú képesség-útitervhez; különben elszigetelt kísérletek maradnak.
Az agentic AI, azaz az AI-ügynökökre támaszkodó mesterséges intelligencia, már most felforgatja a folyamatokat, a piacok pedig már el is kezdték beárazni ezt a diszrupciót: több részvény is bezuhant, mert az elemzők számos szektorban csökkenő profitmarzsokra számítanak. Ennek a forradalomnak a legújabb jele 24/7-ben működő digitális ügynököknek otthont adó OpenClaw felülete vagy a Claude ügynökalapú programozási megoldása, amely a passzív kódkiegészítésről áttér az autonóm feladatvégrehajtásra és javaslattétel helyett problémákat old meg. Ön szerint az AI-ügynökökkel tényleg minden megváltozik? És ha igen, milyen cégek vagy ágazatok profitálhatnak a leginkább ebből a jelenségből?
Igen, de nem a hype által sugallt módon. Nem egyszerűen jobb képességű csetbotokról beszélünk: általuk ugyanis megjelenik már a delegált feladatok megvalósítása is a munkafolyamatokban. Tapasztalatom szerint a szervezetek ugyanakkor még nagyon korai fázisban vannak, a diszrupció pedig egyenetlen lesz.
A legtöbbet azok profitálhatnak, akiknél nagy volumenű, ismétlődő, szabályalapú digitális workflow-k vannak (pénzügyi műveletek, ellátási lánc, ITSM, customer ops). Az ügynökök az érett folyamat- és adatkezelésben is rengeteget tudnak segíteni, de itt óvatosságra intenék, hiszen, ha nem világosak a munkafolyamatok, a káosz csak nőni fog az agentic AI alkalmazásával. Kitérnék továbbá az erőteljes operációs fegyelemre is, az autonóm rendszerek ugyanis korlátokat, monitorozást igényelnek – és egyértelmű felelősségi viszonyokat.
A piacok természete, hogy a diszrupciós narratívákra gyorsan reagálnak. A vezetőknek ezzel együtt érdemes szem előtt tartani, hogy az AI nem „cserél le” egyik napról a másikra iparágakat, hanem összenyomja a döntési és végrehajtási ciklusokat, és átrendezi, hogyan szerveződik a munka.
Eddig a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) erősen formálták az MI-versenyt, de hatalmas energiaigényük és méretük miatt megjelentek a kis nyelvi modellek (SLM-ek) mint alternatíva. Van-e értelme SLM-ekre „fogadni”, és egyhamar véget érhet-e az LLM-ek diadalmenete?
Én úgy látom, hogy ez nem egy bináris döntés, hanem architektúra kérdése. Az LLM-ek azért gyorsították fel az AI bevezetést, mert robusztusok, általános jellegűek és rugalmasak. Főként vállalati környezetben azonban hatékonyság, gazdaságosság és ellenőrizhetőség terén nem mindig a legjobb opciót jelentik.
A kisebb nyelvi modelleknek akkor van például értelmük, ha mély szektorális konkrétumokra van szükségünk, szabályozott vagy magas kockázatú közegben zajlik a munka, számít a késeltetési idő, a költség. A legtöbben ezért egy hibrid modellt használnak majd, ahol az LLM-ek az ötletelésben és általános intelligencia feladatokban nyújtanak támogatást, míg az SLM-ek a munkafolyamatokba épített célzott, szektorspecifikus, nagy volumenű műveletekben. Az LLM-ek „uralma” aligha ér véget egyhamar, inkább egy érési folyamatnak lehetünk szemtanúi, ahogy a piac az optimalizálás, specializáció és több modell összehangolt használata felé mozdul.
Kathleen még több use-case-szel és hasznos, első kézből származó tapasztalatokon alapuló tanáccsal szolgál a Portfolio AI in Business 2026 konferencián, ahol többek között szó lesz
- az agentic AI korszakalkotó hatásáról
- a vibe coding vállalati működést felforgató jellemzőiről
- az intelligence explosionként emlegetett jelenségről
- az AI infrastruktúra kulcsszerepéről és kilátásairól
- a human-in-the-loop tényező átalakulásáról
- a vállalatok által az AI-forradalom miatt szem előtt tartandó aspektusokról és
- a belső projektmenedzsment folyamatokat érintő jógyakorlatokról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Wizz Air jövő vasárnapig meghosszabbítja a közel-keleti járatainak felfüggesztését
A Budapest és Egyiptom közti járatok számát viszont jelentősen növeli.
Leáll az építőipar a választásokig, de vajon mi lesz utána?
Interjú Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökével.
Asztalt borítanak az AI-ügynökök – Megszólal a Portfolio AI in Business amerikai sztárelőadója
Így kapaszkodjunk fel a vállalati AI-szuperexpresszre.
Csúnya esés a befektetéseknél, de felbukkantak a kivételes lehetőségek is – Mit lépnek a háborúra a magyar profik?
Tippeket is megosztottak a portfóliómenedzserek.
A versenyelőnyt a retailben betartható ígéreteknek hívják − Dübörög a Retail Day 2026
Minden szakértő a szakma csúcsrendezvényén.
A háború kirobbanása óta először esik az olajár
Fontos bejelentések jöttek az USA-ból.
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Ilyen helyzetben még soha nem volt az egykor dicső hadiflotta.
Szivárognak a felvételek: lángba borult egy hatalmas gázszállító a Földközi-tengeren, Oroszország Ukrajnára mutogat
Moszkva szerint ukrán drónok kapták el a hajót.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.