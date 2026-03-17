Erős év Győrben, megugrott az elektromos gyártás az Audi Hungariánál

Az Audi Hungaria 2025-ben a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére is stabil termelési és pénzügyi eredményeket ért el. A győri vállalat motorgyárában 1 585 290 hajtás készült, ami enyhe növekedés az előző évhez képest, miközben
az elektromos hajtások száma jelentősen, 264 871 darabra emelkedett.
A járműgyárban 200 756 autó készült, ezen belül 128 946 Audi Q3 és Q3 Sportback, valamint 71.810 CUPRA Terramar.
A vállalat árbevétele 9,2 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 8,6 milliárd euróról, miközben 375 millió eurót fordított beruházásokra. Ezek között szerepelt az új Audi Q3 generáció gyártásának integrációja és az új MEBeco elektromos motorok gyártásához szükséges berendezések telepítése. Az Audi Hungaria 1993 óta összesen 13,2 milliárd euró értékben hajtott végre beruházásokat Magyarországon.
A 2025-ös év fontos mérföldkövei közé tartozott a 46 milliomodik hajtás legyártása, az egymilliomodik második generációs Audi Q3 elkészítése, valamint az új Q3 harmadik generációjának sorozatgyártási indulása. A vállalat szerszámgyára fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte, miközben a fejlesztési területen tovább erősödtek az elektromos hajtásokhoz kapcsolódó kompetenciák. A szolgáltatási üzletág a verseny ellenére stabil megrendelésállománnyal működött.
A vállalat 2025-ben kiemelten foglalkozott a versenyképesség javításával, költségcsökkentési és hatékonyságnövelő intézkedéseket hajtott végre, valamint megkezdte szervezeti struktúráinak optimalizálását és az adminisztratív területek karcsúsítását. Az év végén a teljes létszám 11.430 fő volt, ami csökkenést jelent az előző évi 11.930 főhöz képest.
A következő időszak kulcslépése az új MEBeco elektromos hajtások gyártásának elindítása lesz, miközben a vállalat célja a költségek további csökkentése és a gyártási kapacitások hatékony kihasználása a változó piaci és geopolitikai környezetben.
Az olajársokk hatásaiból senki sem marad ki: kamatlavinát indíthat el a legújabb globális energiakrízis
Harapófogóban a monetáris intézmények.
Senkit nem érdekel egy biztosító mindaddig, amíg nem kell kifizetni a kárt
Elárulták a műhelytitkokat a biztosítók vezérei.
Üzembe helyezték az Alteo legújabb energiatárolóját
Közel 100 MWh kapacitású.
A víz válhat az iráni háború új fegyverévé
A tengervíz-sótalanító üzemek elleni támadásoknak óriási ára lehet
Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára
Komoly bővítések jönnek.
Ítéletet mondott a bitcoinról a Citigroup, itt a friss célár
Az ethereum kilátásait is értékelték.
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.