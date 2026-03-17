Erős év Győrben, megugrott az elektromos gyártás az Audi Hungariánál

Stabil teljesítményt nyújtott az Audi Hungaria 2025-ben, miközben növelte elektromos gyártását, javította hatékonyságát és előkészítette az új elektromos hajtásgeneráció bevezetését, derül ki a vállalat beszámolójából.

Az Audi Hungaria 2025-ben a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére is stabil termelési és pénzügyi eredményeket ért el. A győri vállalat motorgyárában 1 585 290 hajtás készült, ami enyhe növekedés az előző évhez képest, miközben

az elektromos hajtások száma jelentősen, 264 871 darabra emelkedett.

A járműgyárban 200 756 autó készült, ezen belül 128 946 Audi Q3 és Q3 Sportback, valamint 71.810 CUPRA Terramar.

A vállalat árbevétele 9,2 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 8,6 milliárd euróról, miközben 375 millió eurót fordított beruházásokra. Ezek között szerepelt az új Audi Q3 generáció gyártásának integrációja és az új MEBeco elektromos motorok gyártásához szükséges berendezések telepítése. Az Audi Hungaria 1993 óta összesen 13,2 milliárd euró értékben hajtott végre beruházásokat Magyarországon.

A 2025-ös év fontos mérföldkövei közé tartozott a 46 milliomodik hajtás legyártása, az egymilliomodik második generációs Audi Q3 elkészítése, valamint az új Q3 harmadik generációjának sorozatgyártási indulása. A vállalat szerszámgyára fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte, miközben a fejlesztési területen tovább erősödtek az elektromos hajtásokhoz kapcsolódó kompetenciák. A szolgáltatási üzletág a verseny ellenére stabil megrendelésállománnyal működött.

A vállalat 2025-ben kiemelten foglalkozott a versenyképesség javításával, költségcsökkentési és hatékonyságnövelő intézkedéseket hajtott végre, valamint megkezdte szervezeti struktúráinak optimalizálását és az adminisztratív területek karcsúsítását. Az év végén a teljes létszám 11.430 fő volt, ami csökkenést jelent az előző évi 11.930 főhöz képest.

A következő időszak kulcslépése az új MEBeco elektromos hajtások gyártásának elindítása lesz, miközben a vállalat célja a költségek további csökkentése és a gyártási kapacitások hatékony kihasználása a változó piaci és geopolitikai környezetben.