Megvan a Mol-osztalék összege
Megvan a Mol-osztalék összege

A Mol igazgatóságának javaslata szerint a társaság összesen 241,2 milliárd forintnyi osztalékot fizethet ki a 2025-ös eredménye után.

Az Igazgatóság figyelembe vette a 2025-ös eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a külső piaci környezetet övező bizonytalanságot, különös tekintettel a makrogazdasági fejleményekre, valamint a szabályozási intézkedésekre - áll a Mol közleményében, ami a csütörtöki piaczárást követően jelent meg.

Ennek megfelelően az Igazgatóság

  • a részvényenkénti alaposztalék 180 forintra emelését javasolja, ami 9,1%-os növekedés az előző évi 165 forinthoz képest.
  • További 120 forint körüli rendkívüli osztalékot javasol részvényenként.

Vagyis összesen részvényenként 300 forint lehet az osztalék,

ami 9,1%-kal haladja meg a korábbi 275 forintos osztalék összegét.

A pontos részvényenkénti osztalék meghatározása a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő részvénydarabszám alapján történik a saját részvény állomány figyelembevételével - tette hozzá a Mol.

A Mol árfolyama 3810 forinton fejezte be a kereskedést csütörtökön, vagyis a jelenlegi részvényárfolyamra vetítve 7,87%-os osztalékhozamról beszélhetünk.

Ez a hozam így viszonyul az elmúlt évek teljesítményéhez képest:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

