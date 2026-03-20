Hiába vannak már virtuális baristák, emberi hozzáértés nélkül nem lesz ugyanolyan a kávé

A hazai fennállásának 35 éves évfordulóját ünneplő Dallmayr a budapesti SIRHA nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa-szakkiállításon mutatta be, merre tart a vendéglátás kávés oldala a Covid utáni időszakban: a termékek és a géppark mellé egyre több adat, távfelügyelet és egységesíthető minőségkontroll társul. A cég szerint közben a fenntarthatóság is konkrét, tanúsítványokkal igazolt beszállítói elvárássá vált, ezért a nyomon követhetőség, a zöld energiával működő pörkölés és az újrahasznosított csomagolóanyagokra való átállás is a fókuszban van.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Idén ünnepli magyarországi jelenlétének 35. évfordulóját az Alois Dallmayr, amely a rendszerváltást követően, a kilencvenes évek elején jelent meg a hazai piacon. A vállalat a 2026-os budapesti SIRHA élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításon külön standdal várta az érdeklődőket, ahol a kávékóstolás mellett a különböző kávégépek és termékek megismerésére is lehetőség nyílt.

A Dallmayr először az italautomatákat működtető üzletágon keresztül vetette meg a lábát Magyarországon, majd fokozatosan erősítette pozícióját a vendéglátóipari szektorban.  

Szabó Zsolt, a Dallmayr magyarországi HoReCa üzletágának igazgatója, az eseményen a Portfolio-nak elmondta, hogy a hozzávetőleg hétmilliárd forintos árbevételű vállalat ma Magyarországon két fő üzletágban van jelen, a Vending and Office és a HoReCa szegmensben, aminek árbevétele közel kétmilliárd forintot tesz ki.

dallmayr_sirha_101

A hazai terjeszkedés egyik legfontosabb mérföldköve az volt, amikor a cég már több mint 20 évvel ezelőtt bekerült a hazai legnagyobb üzemanyag-töltőállomások hálózataiba, aminek köszönhetően a szélesebb közönség is megismerhette a vállalat kávéját és a hozzá kapcsolódó vendéglátóipari szolgáltatásokat. 

Szabó Zsolt szerint bár a magyar kávékultúra nem változott gyökeresen az évtizedek alatt, egyre inkább megjelent a nemzetközi trendek iránti kereslet is. 

A magyar kávéfogyasztási kultúra alapvetően továbbra is presszóalapú, ugyanakkor az elmúlt években jelentősen átalakultak a fogyasztói elvárások. A technológia lényegében változatlan maradt, de a tejes kávéitalok népszerűsége folyamatosan nő, és a fiatalabb generációk egyre inkább a magasabb minőségű, sok esetben százszázalékos arabica kávékat keresik”

– mondta. 

A Dallmayr portfólióját ezekhez a változó igényekhez igazítja, a vállalat németországi központjában öt pörkölőüzem működik, amelyek különböző típusú és kategóriájú kávékat állítanak elő. Az egyes országok piacára mindig az adott fogyasztói preferenciákhoz illeszkedő termékeket vezetik be.

Szabó Zsolt Dallmayr
Magyarországon a klasszikus termékek mellett az utóbbi időben specialty és úgynevezett single origin kávék is megjelentek a kínálatban. Ezek lehetővé teszik, hogy a vállalat a belépő kategóriától egészen a prémium szintig kínáljon megoldásokat a vendéglátóhelyek számára.

Digitalizációval és rugalmassággal segítik a vendéglátósokat

A Covid utáni időszak jelentős kihívások elé állította a vendéglátóipart, és a mai napig is rendkívül éles verseny zajlik a fogyasztókért. A Dallmayr ebben a környezetben stabil minőséggel és az egyes vendéglátóhelyek igényeinek pontos feltérképezésével tudja segíteni üzleti partnereit – emelte ki Szabó Zsolt. A termékek kiválasztása mellett az eszközök beszerzésében is segítenek: a géppark biztosítása például többféle konstrukcióban történhet. 

Az egyik leggyakoribb modell az úgynevezett szolgáltatási modell, amelyben a vállalat helyezi ki a berendezéseket, a partnerek által megvásárolt kávémennyiség pedig fedezi a gépkihelyezés költségeit. Ebben a konstrukcióban a vállalat a szervizelést és karbantartást is biztosítja, ugyanakkor lehetőség van a gépek közvetlen megvásárlására is. 

Az elmúlt két-három évben jelentős technológiai fejlesztések történtek a szektorban: a Dallmayr gépparkjának jelentős részét lecserélte és átfogó digitalizációs folyamatot indított el. A modern automata kávégépek többsége ma már internetes hálózati kapcsolattal rendelkezik, így távolról is monitorozható, de a karos gépeket és hozzájuk tartozó őrlőket is összekötötték az internettel, így egy integrált dashboard-rendszeren keresztül komplex adathalmaz áll rendelkezésre.

dallmayr_sirha_109

Az úgynevezett „virtuális barista” funkció lehetővé teszi, hogy a kávézók tulajdonosai akár mobiltelefonról valós időben kövessék a kávékészítés folyamatát és ellenőrizzék az italok minőségét.

Szabó Zsolt hangsúlyozta: a technológia rohamos fejlődése és az automatizáció térnyerése ellenére a személyes vendéglátás élménye továbbra is pótolhatatlan. 

„Az eszpresszó készítése tudományosan és technikailag is lefordítható gépi működésre, azaz egy robot, vagy egy kifejezetten erre a célra gyártott professzionális kávégép képes barista minőségben előállítani egy kiváló minőségű eszpresszót, azonban mihelyt a latte art merül fel igényként, akkor a barista a szépséget és a tökéletességet az intuíciót jeleníti meg a termékben, ami tükrözi az emberi kapcsolat pillanatnyi múló értékét. Ezt egy gép nem tudja emberi módon megjeleníteni – az igazi életérzést mindenképpen egy hozzáértő személy munkája adja meg” – mondta. 

Szűkülő termőterületek, szigorúbb ügyfélelvárások

A tavalyi évben a kávé ára közel 20 százalékot emelkedett, ami három fő tényezőre vezethető vissza. Az egyik az éghajlatváltozás, amely miatt folyamatosan szűkül az Arabica növény termesztésére alkalmas területek köre, a második a tőzsdei ármozgások és a spekuláció hatása, a harmadik pedig a helyi gazdasági környezet és az adóterhek.

Szabó Zsolt elmondta, hogy a Dallmayr ebben a piaci helyzetben is igyekszik stabilitást biztosítani partnerei számára. A cég jelentős beruházásokat hajt végre a zöldkávé-termő régiókban, közvetlen kapcsolatot tart a termelőkkel és jelentős készleteket halmoz fel az árak kiegyensúlyozása érdekében. 

Emellett a fenntarthatóság is a vállalat működésének alapvető része.

Erre azért is szükség van, mert a nagy szállodaláncok és nemzetközi partnerek egyre gyakrabban tanúsítványokkal igazolt fenntarthatósági működést várnak el beszállítóiktól”

– emelte ki Szabó Zsolt. 

Ezért a vállalatnál különösen nagy hangsúlyt fordítanak a kávé útjának végigkövetésére, a pörkölőüzemeik már zöld energiával működnek, és az év végére a teljes portfólió átáll az újrahasznosított csomagolóanyagokra.

A cikk megjelenését az Alois Dallmayr Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: Dallmayr

