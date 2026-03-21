Kezd kifogyni a lehetőségekből az Egyesült Államok? Újabb lépéssel próbálják megfékezni az iráni háború miatt elszállt olajárakat
A Trump-kormányzat pénteken harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. Alig több mint két hét alatt ez már a harmadik ilyen jellegű könnyítés.

Scott Bessent pénzügyminiszter az X-en közzétett bejegyzése szerint a mentesítés mintegy 140 millió hordó olajat szabadíthat fel a globális piacon. A Pénzügyminisztérium honlapján a tőzsdezárás után közzétett engedély alapján az iráni kőolaj szükség esetén az Egyesült Államokba is importálható. Érdemes megjegyezni, hogy Washington az 1979-es iráni forradalom óta érdemben nem vásárolt olajat a közel-keleti országtól.

A lépés mögött egyértelmű belpolitikai motiváció húzódik meg: Fehér Ház attól tart, hogy a drágulás negatívan érinti az amerikai vállalkozásokat és a fogyasztókat a novemberi félidős választások előtt. A február 28-a óta tartó amerikai és izraeli csapások nyomán ugyanis az olajár közel 50 százalékkal emelkedett, a jegyzés meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, ami 2022 óta a legmagasabb szintet jelenti.

Az engedély április 19-ig marad érvényben. Hatálya alól azonban Kuba, Észak-Korea, valamint a Krím félsziget továbbra is ki van zárva,

a lépés elsősorban Ázsiának kedvezhet, amely a közel-keleti olaj legnagyobb felvásárlója.

Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson

Nagyot estek a tőzsdék, megütötték az aranyat, ezüstöt, szárnyalt az olajár

Mentőöv a Hormuzi-szorosnál dekkoló hajóknak - Jöhet a biztosítás!

Chris Wright energiaügyi miniszter szerint a készletek három-négy napon belül eljuthatnak az ázsiai kontinensre, a finomítást követően pedig másfél hónapon belül megjelenhetnek a piacon. Az iráni nyersolaj fő vásárlói eddig a független kínai finomítók voltak, amelyek a szankciók miatti jelentős árengedményt kihasználva jutottak hozzá az energiahordozóhoz.

A Trump-kormányzat emellett szerdán hatvan napra felfüggesztette a Jones-törvény alkalmazását. Ezzel ideiglenesen lehetővé tették a külföldi lobogó alatt közlekedő hajóknak, hogy üzemanyagot és egyéb árukat szállítsanak az amerikai kikötők között. Korábban az orosz olajra vonatkozó szankciókat is enyhítették. Március 5-én Indiának adtak harminc napos engedélyt orosz kőolaj vásárlására, amelyet később egy általánosabb mentesítés is követett.

Az energiapiaci elemzők szerint azonban ezek az intézkedések nem hoznak érdemi változást mindaddig, amíg a Hormuzi-szoros zárva marad. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy 20 százaléka. Irán a konfliktus során gyakorlatilag lezárta a szorost, ráadásul az iráni, illetve a szomszédos öbölállamok energetikai infrastruktúráját is támadások érték. Az Obsidian Risk Advisors vezető elemzője a Reutersnek úgy fogalmazott: ha Washington már azzal az országgal szemben is lazít a szankciókon, amellyel hadban áll, az azt jelzi, hogy "kezdenek kifogyni a lehetőségekből" az olajárak megfékezése terén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg?

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Ez is érdekelhet
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Elhunyt Chuck Norris amerikai színész és harcművész
