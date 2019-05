Svéd csapat nyerte a Brain Bar startupversenyét

TÁMOGATOTT TARTALOM A Brain Bar médiatámogatója a Portfolio Csoport.

A Brain Bar első napján a döntős csapatok egyenként három percben prezentálhatták ötleteiket. A verseny iránti nemzetközi érdeklődést jól mutatja, hogy az idei döntőbe brit, lengyel, dán és svéd startup is bekerült. A Blastoffon bemutatkozott projektek között volt többek között fenntartható termékek piactere, az étkezést kávékapszulához hasonlóan forradalmasító megoldás, valamint a filmkészítőknek felhő alapú tárhelyet kínáló szolgáltatás is.A Deloitte Fast50 Most Disruptive Technology Special Award 3 millió forintos tanácsadási szolgáltatással járul hozzá, hogy a különdíjas LOCKCHECK újabb nagy lépést tegyen a világpiac felé.A Brain Bar Európa legnagyobb jövőfesztiválja, amely idén is csatasorba állítja tudomány és technológia, az üzleti világ és a művészetek képviselőit, hogy megvitassák a jövő legfontosabb kérdéseit.