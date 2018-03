Bréking: mégsem Mészárosék veszik meg a Telenort!

Csomagban adták el a Telenort

25 év

A Telenor megállapodást kötött közép- kelet-európai leányvállalatai eladásáról a PPF Csoport részére 2,8 milliárd euró (27 milliárd norvég korona) cégérték alapján számított áron. A Telenor igazgatósága tervei szerint meghatalmazást kér a társaság éves rendes közgyűlésétől 4,40 norvég korona rendkívüli osztalék kifizetésére.A tranzakció magában foglalja a Telenor kizárólagos tulajdonában álló magyarországi, bulgáriai, montenegrói és szerbiai mobilszolgáltatóit, valamint a Telenor Common Operation technológiai szolgáltatót. A közép-kelet-európai leányvállalatok a Telenor Csoport árbevételéhez mintegy 11,8 milliárd norvég koronával (9%), EBITDA-jához pedig 4,1 milliárd norvég koronával (8%) járultak hozzá 2017-ben. Együttesen több mint 9 millió ügyféllel és mintegy 3500 munkavállalóval rendelkeznek."A Telenor Csoport stratégiája a növekedésre, a hatékonyságra és az egyszerűsítésre épül. Kelet-közép-európai leányvállalataink értékesítésével fontos lépést teszünk az egyszerűsítés terén, és olyan régiókra összpontosítunk a Telenor portfólióján belül, ahol a legnagyobb lehetőséget látjuk az értékteremtésre. Az ügyletet követően skandináviai integrált vezetékes és mobilszolgáltatók valamint erős ázsiai mobilszolgáltatók alkotják majd a Telenor Csoportot. A Telenor biztos benne, hogy térségbeli és iparági tapasztalata révén a PPF Csoportnál jó kézben lesznek a közép-kelet-európai leányvállalatok," - nyilatkozta Sigve Brekke, a Telenor Csoport vezérigazgatója.A Telenor 25 éven át rendelkezett mobilszolgáltatókkal a közép-kelet-európai régióban. 1994-ben lépett be a magyar piacra a Pannon GSM felvásárlásával, majd regionális jelenlétét kiterjesztve, 1996-ban elindította el mobilszolgáltatásait Montenegróban, 2006-ban pedig felvásárolta a szerb Mobi 063 szolgáltatót. Bulgáriában 2013-ban vette meg a Globult a Telenor.Az elmúlt években mind a négy országban jelentősen csökkent az előfizetések száma, a legfrissebb adatok szerint 2015 elejéhez képest Magyarországon 147 ezer, Bulgáriában 581 ezer, Szerbiában és Montenegróban pedig 229 ezer előfizetést veszített a Telenor.Ez a magyarországi operáció szempontjából különösen fájdalmas, hiszen sokáig az volt a mondás, hogy szeretnék utolérni és megelőzni a piacvezető szolgáltatót, a Magyar Telekomot. Az elmúlt években viszont nem hogy sikerült növelni a Telenor piaci részesedését, hanem még zsugorodott is. Magyarországon az előfizetések száma alapján a Telenornak közel 28 százalékos a piaci részesedése.

Jön az extra osztalék

Ki a vevő?

Olcsó vagy drága?

Az igazgatóság arra kéri majd a társaság 2018. május 2-re összehívott éves rendes közgyűlését, hogy adjon számára meghatalmazást részvényenként 4,40 norvég korona rendkívüli osztalék kifizetésére a tranzakció sikeres lezárásakor. A 2017-re eddig javasolt részvényenkénti 8,10 norvég korona osztalékot is beleszámítva, összesen mintegy 19 milliárd norvég koronát terveznek kifizetni a részvényesek számára 2018-ban. Korábbi bejelentése értelmében a társaság újabb engedélyt fog kérni a közgyűléstől részvények visszavásárlására, hogy a későbbiekben rugalmasan tudjon további kifizetéseket eszközölni a részvényesek felé."A bevétel felhasználására tett javaslat egyensúlyt teremt a részvényesi kifizetések folyósítása és a stratégiai rugalmasság megőrzésére irányuló szándékaink között. A rendkívüli osztalék minden idők legmagasabb rendes osztalékához és a nemrég végrehajtott visszavásárlási programhoz adódik hozzá. Jelenleg a meglévő vállalataink fejlesztését és a digitális transzformáció ösztönzését állítjuk a középpontba. Arra számítunk, hogy a következő években több értékteremtő lehetőséget is ki tudunk majd használni a mobilkommunikáció területén és a Telenor régióiban," - mutatott rá Jorgen C. Arentz Rostrup, a Telenor Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese. "A mai megállapodás megelégedéssel tölt el bennünket, annál is inkább, mert a PPF elkötelezett a tranzakció folyamatának professzionális lebonyolítása mellett."A PPF Csoport a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektető csoportjaként megközelítőleg 35 milliárd euró értékű eszközt kezel. Befektetései különböző iparágakra terjednek ki, így a bank- és ingatlanszektorra, a lakossági pénzügyi szolgáltatások piacára, a bányászatra és a távközlésre. Korábbi befektetései közé tartozik a cseh O2 megvásárlása a Telefonicától 2013-ban, és a Nova Broadcasting Group megvásárlása Bulgáriában 2018-ban."Ezzel a felvásárlással a PPF Csoport további négy országra terjeszti ki távközlési portfólióját, ezzel megvalósítva régi célját, hogy közepes méretű európai távközlési szolgáltatóvá váljon, felhasználva eddigi tapasztalatait piaci pozíciója megerősítésére," - jelentette ki Ladislav Bartoníèek, a PPF Csoport távközlési befektetésekért felelős részvényese.Az elfogadott tranzakciós ár a cégérték/EBITDA 6,4-szerese a 2017-es EBITDA alapján. A felek megállapodtak a vételár halasztott kifizetéséről, mely szerint a bevételből 400 millió eurót a vevő négy év alatt, négy részletben fizet ki. A 6,4-szeres szorzó nem alacsony, az általunk az iparágban figyelt vállalatok átlagos EV/EBITDA szorzója 5,6, vagyis az átlagosnál magasabb áron vett eszközöket a cseh befektető.

A magyar szál

A Random Capital konferenciáján tavaly novemberben bemutatott prezentáció, illetve a BÉT honlapján is közzétett befektetői tájékoztató szerint a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába a tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik. A kommunikációnkat továbbra is a tőkepiaci előírások szerint végezzük, ha olyan akvizícióval kapcsolatos döntést hozunk, amely a Tpt. rendelkezései szerint a kibocsátóra, vagy részvényeire kihatással van, azt a szabályozásnak megfelelően a jövőben is közzé fogjuk tenni.

Iparági pletykák alapján egyébként még mindig elképzelhető, hogy a magyar Telenor végül mégis Mészáros Lőrincékhez kerül, a cseh befektető ugyanis dönthet úgy, hogy a most megvásárolt cégcsoportot feldarabolja, és egyesével értékesítheti, vagyis a magyarországi operáció nem egy, hanem két lépésben kerülhet magyar tulajdonoshoz.

A lehetséges vevők között a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum is feltűnt, a Portfolio január végén úgy értesült, hogy a Konzum csoport vételi (indikatív) ajánlatot tett a magyarországi operációra. A Telenor magyarországi operációjának esetleges megvásárlása teljes mértékben beleillik abba az üzleti stratégiába, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatok folytattak az elmúlt időszakban. A Konzum és az Opus menedzsmentje ugyanis olyan vállalatokat vásárol, amelyek egy-egy adott iparágban erős pozícióval rendelkeznek és nyereségesen működnek.A Portfolio kérdésére akkor Jászai Gellért, a Konzum elnöke azt mondta, hogy