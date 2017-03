5 budapesti irodaházat alakít át az osztrák fejlesztő

"A márkát első lépésben hat ország 20 Immofinanz irodaházában vezetjük be: Ausztriában, Németországban, Csehországban, Lengyelországban, Romániában és Magyarországon. Az átalakulás nagyrészt már lezajlott" - nyilatkozta Christian Traunfellner, az Immofinanz vagyonkezelésért felelős vezetője.A beruházás során az infrastruktúrát továbbfejlesztve a kapcsolatépítés ösztönzésére törekedve bővítették ki az ingatlanok közös tereiben elérhető szolgáltatások körét. Magyarországon a myhive Greenpoint 7 irodaház átadásával kezdődik hivatalosan a márka bevezetése. A mintaprojekt keretében teljesen átalakították a közös használatú belső irodatereket, ülőalkalmatosságokkal ellátott közösségi tereket hoztak létre, valamint új szolgáltatásokat és kényelmi funkciókat vezettek be. A bejárat szintjén található éttermet is áttervezték és felújították. Az ingatlan kívülről is megújul, nő a zöld területek aránya és további közösségi tereket alakítanak ki.

"A térségben Lengyelország mellett Magyarországon és Romániában alakítjuk ki a legtöbb myhive helyszínt az első lépésben" - tette hozzá Nagy Viktor, az Immofinanz magyarországi működésért felelős vezetője, aki megkülönböztető eszközként tekint az új koncepció. Annak bevezetésétől nem vár közvetlen bérletidíj-növekedést, inkább abban bízik, hogy a fejlesztés növeli az irodaház bérlőmegtartó erejét.Az Immofinanz Magyarországon 11 ingatlanból álló irodaportfólióval és több mint 163 ezer négyzetméter bérbe adható összterülettel rendelkezik.