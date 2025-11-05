Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

2025-ben 16. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, elismerve ezzel az idei év legkiemelkedőbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 10 tagból álló helyszíni és 40 online szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (150 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről (20 ezer négyzetméter alatt és felett), illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Kiosztottunk egy év digitális épülete-díjat, egy emlékdíjat, az év koncepciója díjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.

Tizenkilenc kategóriában választotta ki az év legjobb projektjeit, tranzakcióit, cégeit a tíz tagból álló élő, és a 40 tagból álló online szakmai zsűri, akik egyben az aktuális év friss „Top50 ingatlanpiaci szereplői" voltak. Az élő zsűrit alkotta: Bárány Kristóf, Futó Gábor, Gereben Mátyás, Jellinek Dániel, Kis-Szölgyémi Ferenc, Nagygyörgy Tibor, Noah Steinberg, Salamon Adorján, Scheer Sándor és Székely Ádám.

Ezen felül az Év Koncepciójáról a Property Awards konferencia résztvevői szavazhattak. A tizenhetedik elismerés a Darida Pál-emlékdíj volt, a tizennyolcadik pedig egy különdíj, aminek odaítéléséről a Portfolio csapata döntött. Nemhiába említettünk 18 díjat: idén a nem elégséges shortlist-es miatt az M&A kategóriában nem osztottunk díjat.

Lássuk a díjazottakat!

Év Lakóprojektje 150 lakás felett: WaterfrontCity IV – Biggeorge Property (Powered by Nemzeti Tőkeholding)

A Waterfront City egy új, modern városnegyed a 3. kerületben, ahol a természet közelsége és a városi kényelem tökéletes egyensúlyban van. A Duna-part közvetlen szomszédságában elhelyezkedő fejlesztés különleges atmoszférát kínál: a sétányt új épületek határolják, üzletekkel, kávézókkal és szolgáltatásokkal, amelyek élhető közösségi teret teremtenek. A 13 emeletes, 253 lakásos lakóépületből lenyűgöző örökpanoráma nyílik a budai hegyekre és a folyóra, a tágas teraszok pedig ideálisak a pihenéshez vagy a baráti összejövetelekhez. A zöldtetők, parkosított terek és fenntartható megoldások – mint az energiatakarékos rendszerek és okos otthon funkciók – mind hozzájárulnak a modern, környezettudatos életstílushoz.

Az Év Lakóprojektje 150 lakás felett díj nyertese a WaterfrontCity IV – Biggeorge Property, szponzora a Nemzeti Tőkeholding. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Lakóprojektje 150 lakás alatt: Paskal Rose II. – SunDell

A Paskal Rose II. lakópark Budapest 14. kerületében, a Szugló és Bartl János utca, valamint a Rákos-patak által határolt területen található. Az elegáns, korszerű otthonokat kínáló beruházás összesen 140 lakásból áll, melyek egyedi hőmennyiség mérőkkel, vízórákkal és elektromos mérőórákkal felszereltek. Környezetbarát levegős-hőszivattyús rendszer biztosítja a fűtést és hűtést, valamint napelemek segítik a közös területek energiaellátását. Innovatív fűtési-hűtési rendszerek: Környezetbarát levegős-hőszivattyú, napelemek és egyedi hőszabályozás biztosítják a komfortos lakókörnyezetet. 157 parkolóhely a mélygarázsban fűtött rámpával, valamint további tárolók vásárlási lehetősége.

Az Év Lakóprojektje 150 lakás alatt díj nyertese: Paskal Rose II. – SunDell. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Irodafejlesztése: Liget Center Vitrum – WING

A Liget Center Classic és Auditorium felújítása egy teljes üveghomlokzattal rendelkező új önálló épülettel teljesedett ki. A Liget Center Vitrum egy boutique-irodaház, amely hat szinten további 2200 négyzetméter irodaterületet kínál a zöld környezetben belvárosi irodát kereső cégeknek. A Dózsa György út autós forgalma, valamint a járókelők elől az épület a műemlék mögé rejtőzködik. A három épület együttesen egy privát belső udvart keretez. Az épület 2024 második félévében kapott használatbavételi engedélyt és BREEAM fenntarthatósági minősítéssel rendelkezik. Integrált épületmenedzsment rendszerrel (BMS), egyedi vezérlőapplikációval, külső időjárás érzékelővel, belső légállapot érzékelővel, célszint-vezérelt felvonókkal rendelkezik. A zöld megoldásnak köszönhetően az épület "A+" besorolású, az épületkialakítás karbonsemleges. A ház kizárólag elektromos energiát használ, a hűtés-fűtés a legmodernebb hőszivattyús rendszerrel történik. Komplex épületfelügyeleti és energiamenedzsment rendszer által szabályozott hűtés-fűtés és világítás szolgálja a kényelmet.

Év Irodafejlesztése díj nyertese a Liget Center Vitrum by WING. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter felett: CTPark Sziget SZG1 CTP

A CTP egy új 100 000 m2-es magyarországi logisztikai központot adott át a Tescónak. A Szigetszentmiklós melletti 60 hektáros zöldmezős beruházás részeként épült létesítmény célja a Tesco hatékonyságának növelése a magyar ügyfelek kiszolgálásában, optimalizálja a szállítási logisztikát, valamint jelentősen csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és a környezetterhelést. A központ 2025 márciusától teljes körűen kiszolgálja a Tesco üzleteket országszerte.

Az Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter felett díj nyertese a CTPark Sziget SZG1 CTP. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter alatt: ZF Chassis Modules raktára – Panattoni

A ZF Chassis Modules Hungary új, 15 300 négyzetméteres kecskeméti gyártóüzeme a legkorszerűbb termelési technológiákat alkalmazza és jelentős fenntarthatósági célkitűzéseket is teljesít. Az üzem gyártóterületén első és hátsó tengelymodulokat gyártanak elektromos járművek számára, teljesen automatizáltan. A termelési folyamat során nem keletkezik helyi CO2-kibocsátás, az épületet pedig elektromos hőszivattyúkkal fűtik. A beruházás a helyi önkormányzattal szoros együttműködésben valósult meg azzal a szándékkal, hogy így is támogassák a Mercedes bővítési stratégiáját. A Panattoni Hungary által fejlesztett gyártóépület a ZF Chassis Modules Hungaryvel kötött build-to-suit (BTS-) megállapodás keretében a KEPI és a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap és Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap közös befektetéseként, az Oberbank 14,6 millió eurós finanszírozásával valósult meg.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Irodabérleti Tranzakciója: H2Offices II. ütem

A tranzakció során egy, még nem nevesíthető nemzetközi bérlő a teljes 22 000 négyzetméteres, még építés alatt álló irodaházra kötött szerződést. Az irodakomplexum első szakaszának építése 2020-ban kezdődött, az első fázisát 2022-ben adta át a Skanska. A sikeres értékesítést követően olyan bérlők költöztek be, mint például az Albemarle, a Cofidis, a Collonade és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár. A második fázis építésével egy olyan beruházás vette kezdetét, amelyet a már meglévő első épület szellemiségében fejlesztenek tovább: minden részletre kiterjedő, kiváló minőség, fenntartható megoldások, a legmodernebb technológiák használata, valamint a bérlői jóllét elősegítése.

Az Év Irodabérleti Tranzakciója díjat a H2Offices II. üteme nyerte. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Év Raktárbérleti Tranzakciója: CAIP és Innovina IGPark Nyíregyháza

A CAIP Kínai gyártócég bérel majd területet az IGPark Nyíregyháza projekt keretein belül, ahol jelenleg egy közel 31 000 m²-es könnyűipari gyártócsarnok build-to-suit fejlesztése zajlik. Az M3-as autópályáról közvetlenül elérhető park egy kiépült ipari övezetben helyezkedik el, jelentős közműkapacitásokkal, ahol már olyan nemzetközi cégek működnek, mint az Intercontinental, Sunwoda vagy Boysen. A debreceni repülőtér mindössze 48 km-re található. A Park összesen 15 hektár ipari területből áll, egy kijelölt ipari park zónában. A fennmaradó, 7,5 hektáros terület előkészített, és lehetővé teszi egy 42 000 m²-es épület kivitelezésének megkezdését. Az elhelyezkedés alkalmas és megfelelő könnyűipari, valamint logisztikai hasznosításra.

Az Év Raktárbérleti Tranzakciója díjat az Innovina IGPark Nyíregyháza nyerte. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

Év Hotelprojektje: Le Primore Hotel - Hévíz

Hévízen a közelmúltban átadott, 3,4 hektáron felépített Le Primore Hotel & Spa a hazai szállodaépítészet egyik kiemelkedő projektje, amely ötvözi a város hagyományait, természeti adottságait egy modern, 5 csillagos szállodaépületben. A szállodakomplexum, összesen 285 szobával és lakosztállyal, a legfelső szinten pedig a hazai kínálatban egyedülálló módon penthouse lakosztályokkal, infinity medencével, illetve egy rooftop fine dining étteremmel és bárral kínál szolgáltatásokat a wellbeing és spa turizmus területén. A hétszintes épület magasszintű gépészeti megoldásai is különlegesek: a szálloda légtechnikai rendszerének jórészét a Lindab megoldásaira alapozták. A komplexum működtetése során figyelmet kapott a hatékony energiafelhasználás és a zöld infrastruktúra kiépítése.

Az Év Hotelprojektje díjat a hévízi Le Primore Hotel kapta. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

A zsűri tagjai





Bárány Kristóf CFA Adventum Group, alapító partner Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe Tovább … Tovább Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe

Futó Gábor Futureal-csoport, társalapító és társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet Tovább … Tovább Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet

Gereben Mátyás MRICS CPI Hungary, országmenedzser Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg Tovább … Tovább Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg

Jellinek Dániel Indotek Group, partner, vezérigazgató Jellinek Dániel közgazdász, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az alapító-vezérigazgató és a hosszú évek óta vele dolgozó menedzsmentcsapat által irányított cégcsopor Tovább … Tovább Jellinek Dániel közgazdász, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az alapító-vezérigazgató és a hosszú évek óta vele dolgozó menedzsmentcsapat által irányított cégcsopor

Nagygyörgy Tibor MRICS Biggeorge Holding - Biggeorge Property - Otthon Centrum, tulajdonos - vezérigazgató - alapító Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza Tovább … Tovább Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza

Noah Steinberg FRICS WING, elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - alelnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han Tovább … Tovább Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója belföldön: Eladó: HelloParks Páty Megapark (PT2 és PT3) - Vevő: Erste Alapkezelő (Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap)

A hazai ipari ingatlanpiac valaha volt legnagyobb egyedi ügylete keretében, az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap tulajdonába kerül a HelloParks két pátyi raktárcsarnoka. A HelloParks Páty megaparkban álló PT2 és PT3 jelű épület együttesen 84 ezer négyzetméter ipari és logisztikai területet nyújt bérlőinek. Az Erste Ingatlanalap és a Futureal-csoporthoz tartozó ipariingatlan-fejlesztő megállapodása méreténél fogva nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít. A PT2 és PT3 raktárcsarnokok mellett ugyancsak itt található a társaság 58 ezer négyzetméteres PT1 jelű csarnoka, ami jelenleg a főváros vonzáskörzetének legnagyobb egybefüggő modern ipari épülete. A három kész raktárcsarnok közel 90 százalékos bérbeadottsággal üzemel és hozzávetőleg 550 fő munkahelyét biztosítja.

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója külföldön: Resi4Rent portfólió – Echo Investment (WING) + Griffin Capital Partners

Rekordértékű, több mint 223 milliárd forint, mai árfolyamon 2,405 millió zloty összegű megállapodás született a WING többségi tulajdonában lévő Echo Investment által fejlesztett, valamint a vállalat résztulajdonában álló Resi4Rent bérlakásplatform portfoliójának valamivel több mint felének értékesítéséről. Az ügylet eredményeképpen a Resi4Rent portfóliójának 18 lakóingatlanprojektje, több mint 5000 lakóegység kerül a hamburgi székhelyű, TAG Immobilien csoporthoz tartozó Vantage Development tulajdonába. A tranzakció során értékesített portfólió teljes bérbeadottsága közel 100%. A 6,3%-os hozamon megkötött ügylet jól tükrözi a lengyel nagyvárosokban tapasztalható erős bérlakás-keresletet. A Resi4Rent fennmaradó portfóliója 1700 működő, 2200 építés alatt álló és több mint 600 tervezési szakaszban lévő lakóegységet tartalmaz. Az Echo Investment a tranzakciónak köszönhető forrásokat új projektek finanszírozására fogja felhasználni.

Év PM cége: Eston

Az Eston magyarországi ingatlanvagyon-kezelő portfóliója 2025-ben jelentős bővülést ért el, az épületek száma 20-ról 34-re nőtt, míg a kezelt terület 82%-os növekedéssel 863 000 m²-re emelkedett. Több mint 1100 bérlőt kezel, kiemelt projektje a Shopper Park Plus Nyrt. teljes magyarországi retail park portfóliójának kizárólagos kezelése – a hároméves megbízás 14 parkra, közel 500 000 m²-re vonatkozik. Stratégiájukban fontos a fenntarthatóság, idén nyolc olyan épületnél szerzett BREEAM vagy egyéb környezeti minősítést, amelyek korábban nem rendelkeztek ilyen tanúsítvánnyal. Az utóbbi években nemcsak a külföldi partnerek magyarországi befektetéseit menedzselte, hanem egyre inkább a magyar megbízók külföldi terjeszkedésében is részt tud venni tanácsadóként.

Év FM cége: Smart FM

Az idén 13 éves SmartFM 110 fős műszaki- és üzemeltetési management cég. Ügyfeleinek teljes körű üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt, megbízói között megtalálható valamennyi nagy ingatlanalap, asset- és property management cég. Árbevétele évi 3,2 milliárd forint, az üzemeltetett ingatlanok alapterülete meghaladja a 800 000 m2-t. "Butik" üzemeltető, ahogy magukat jellemzik: főleg a nagy odafigyelést igénylő, valamilyen szempontból különleges irodaházak, logisztikai központok tartoznak az ügyfelei közé. Több épületet tulajdonosváltásokon átívelően is üzemeltetnek, tulajdonosai a megfontolt, organikus növekedés hívei. Mindketten aktívan dolgoznak a vállalatban. A Covid elmúltával beléptek a szállodaüzemeltetési piacra is. A legújabb projektjeik a Baker Street, illetve a GTC portfóliója, a Duna Towers és a Váci Greens D irodaház. ESG tevékenységük részeként a Portfolio X-Cycling rendezvény aktív támogatói és résztvevői.

Év finanszírozója: Erste Bank

Az Erste több nagyprojektet is finanszírozott, illetve hosszabbított idén. Tavasszal újabb 5 évre meghosszabbította az Agora Budapest kb. 160 millió eurós, 50–50%-os Erste–Raiffeisen konzorciális hitelét, 165 millió eurós, emelt és hosszú távú finanszírozást biztosított az Etele Plaza működésére az UniCredittel közösen. A Recorde Science Park akvizícióját jelentős hitellel támogatta, a 30 700 m²-es, BREEAM 'Excellent' minősítésű ingatlan megfelel az Erste és az MNB zöld elvárásainak. Közel 15 év után a bank visszatért a lakóingatlan-finanszírozásba: a WING Living 157 lakásos Római Park projektjét több mint 12 milliárd forint zöld hitellel finanszírozta. Magyarországon kívül, a régióban idén júniusában 155 millió euróra emelte és 5 évvel hosszabbította a Shopper Park 18 elemes, ~320 ezer m²-es portfóliójának Erste–OTP konzorciális hitelét. További, egyenként ~100 millió eurót elérő retail és logisztikai ügyletek zárásán dolgozik.

Az Év finanszírozója díj nyertese az Erste Bank. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Digitális Épülete (Powered by Cetin): Allee

Az Allee Bevásárlóközpontban megvalósult fejlesztés mérföldkőnek számít Magyarországon: itt épült ki az első olyan beltéri 5G rendszer, amely mindhárom hazai mobilszolgáltatót egyaránt kiszolgálja. A cél az volt, hogy a látogatók és a bérlők egyaránt élvezhessék a legmodernebb mobilkapcsolat előnyeit egy olyan környezetben, ahol a digitális élmény a vásárlói élmény szerves része. A projekt különlegessége, hogy a hálózati infrastruktúra megtervezése és kivitelezése szoros együttműködésben történt az összes érintett szereplő részvételével. Ez lehetővé tette a költséghatékony, kiszámítható megvalósítást és azt, hogy a rendszer tökéletesen illeszkedjen az épület fenntarthatósági és üzemeltetési céljaihoz. Az Allee ezzel a fejlesztéssel példát mutat arra, hogyan lehet kereskedelmi ingatlanokban a technológiai innovációt és a fenntarthatóságot sikeresen összehangolni.

Az Év Koncepciója (Powered by Portfolio Awards résztvevői): Market Asset Management, Körszálló projekt (The Icon)

A projekt során a régi budai Körszálló Marriott Residences Budapest néven prémium lakóingatlanként születik újjá. A 48 lakás kialakítását, wellness és fitnesz központot, valamint mélygarázst is tartalmazó projekt az ország legelső branded rezidencia lakóingatlana. Az üzemeltetést a Marriott International végzi – ez a modell teljesen új koncepciót képvisel Magyarországon. A Market úgy tervezte meg az épület közvetlen környezetét, hogy azt a környék lakói is használhassák majd: a mostani, elhanyagolt parkoló betonozott területeit zöldfelületek, aktív zöldtetők veszik át, a Trombitás utcai oldalon a telekből leszakítva egy kisebb kertet is létesítenek.

Az Év Tehetsége (Powered by Indotek): Lukvár Barbara, a Forestay Group fejlesztési igazgatója

A Forestay Group fejlesztési igazgatójaként Lukvár Barbara a cég ingatlanfejlesztéseinek tejeskörű lebonyolításáért felel, amik számos innovatív és zöld megoldással büszkélkedhetnek. Mindezeken túl vezetői kvalitásai is kiemelkedőek, csapatát emberséggel, de magas szintű hatékonysággal vezeti. Projekjei közül a Moxy Budapest Downtown Budapest belvárosának szívében, a Kazinczy utcában épül. A 280 szobás szálloda 2026-ban nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Lukvár irányítása alatt a Forestay Group második magyarországi Moxy fejlesztése, a Váci utca 81. szám alatti ingatlan egy 217 szobás Moxy hotelt és egy 72 lakosztályt kínáló Residence Inn márkájú szállodát foglal magában. Ez a dual-brand szállodafejlesztés egy korábbi irodaház, a Váci utca Center átalakítása során jön létre. A Dean’s Home Budapest pedig egy 418 szobás hibridüzemeltetésű kollégium és hotel, ahol a szakember irányította a 2023-ban lezárult energetikai fejlesztést, melynek eredményeképpen az épület besorolása CC-ről AA-ra javult számos fenntartható beruházás segítségével. Vezetése alatt a Forestay Group nyílt építészeti ötletpályázatot írt ki a Villányi út 11–13. szám alatt található irodaépület beépítésére, átalakítására.

Lukvár Barbara, fejlesztési igazgató, Forestay Group. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Darida Pál Emlékdíj (Powered by Futureal): Jávor Balázs, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary

Az ingatlanfinanszírozás kiemelkedő szereplőit díjazandó, a Futureal és a Portfolio közösen Jávor Balázsnak, a UniCredit Bank Hungary ügyvezető igazgatójának ítélte oda, aki a díj átvételekor felidézte barátságát a névadójával.

Jávor Balázs UniCredit Bank Hungary, ügyvezető igazgató, tőkepiaci tanácsadás és speciális finanszírozás Jávor Balázs 1995-ben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem matematika-fizika szakán, majd 1998-ban a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 1996 óta dolgozik az UniCredit Banknál illetve Tovább … Tovább Jávor Balázs 1995-ben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem matematika-fizika szakán, majd 1998-ban a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 1996 óta dolgozik az UniCredit Banknál illetve

Portfolio Különdíj: A Corvin Projekt és a TimeOut Market A világ számos nagyvárosa után hamarosan Budapesten is megnyitja kapuit a Time Out Market. A nemzetközi brand célja, hogy egy nagyobb gasztropiac formájában összegyűjtse és elérhetővé tegye az adott város legizgalmasabb kulináris helyeinek kínálatát. A budapesti egység a Corvin Palace-ban 2025-ben nyit meg, erről korábban itt írtunk. A hazai egység az áruház első emeletén körülbelül 2500 négyzetméternyi belső területen várja majd a látogatókat, ami további 775 négyzetméternyi tetőterasszal egészül ki. Mindezt 14 konyha, 4 bár, egy rendezvényterem és mintegy 800 ülőhely fogja kiszolgálni, ahol a vendégek kulturális események, díjnyertes szakácsok és éttermek kínálatából válogathatnak.

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

A korábbi évek győztesei:

Címlapkép forrása: Portfolio