Orosz tábornok: ha ezt a fegyvert elveszti Ukrajna, a hadsereg pillanatok alatt összeomlik
Portfolio
Az ukrán haderő legfontosabb fegyvertípusa a drónképesség, veszthetnek szinte bármennyi szárazföldi harcjárművet, az igazi katasztrófa az UAV-hiány lenne – fejtegeti Szergej Lipovoj orosz tábornagy a News.ru hírportálnak.

Lipovoj azt kommentálta, hogy az amerikai médiában nemrég lejött egy cikk, melyben arról írnak, hogy az ukrán páncélos-állomány csupán 20%-a maradt jelenleg harcképes.

„A modern harcászatban kiderült, hogy a tankok nem a legfontosabb tényező, inkább fontos a precíziós képesség, ilyenek a drónok, légi indítású eszközök” – mondta Lipovoj.

A valódi katasztrófa Ukrajna számára nem a páncélozott harcjárművek hiánya lenne, hanem az, ha a pilóta nélküli légi eszközökben keletkezik hiány, elsősorban ezekkel sikerül valahogy kezelniük a kialakult helyzetet”

– mondta az orosz tábornok.

Az orosz tábornagy arról nem spekulál, hogy az ukrán drónképesség feltöltöttsége jelenleg milyen lehet.

Címlapkép forrása: Maks Muravsky/Global Images Ukraine via Getty Images

