Végre jöhet a tömeges és tartós rezsicsökkentés − Hasítanak az ingyenes szigetelési programok

A Masterplast új ingyenes energiahatékonysági programja erős lakossági érdeklődést váltott ki, miközben a vállalat az építőipar zöld átállásában és a hazai gyártók pozícióinak erősítésében is kulcsszerepet vállal. Tibor Dávid elnök-vezérigazgató szerint a kezdeményezés révén minden piaci szereplő nyertese lehet az ágazat megújulásának, az ÉVOSZ által bevezetett „Prémium Magyar Építőanyag” védjegy pedig hozzájárul a minőségi építéskultúra megszilárdulásához. A témát részletesen is tárgyalja a Portfolio Future of Construction konferencia november 11-én.

Mivel a harmadik negyedévben sem következett be a várva várt növekedési fordulat a magyar gazdaságban, sokan minden, az élénkítés ígéretét magában hordozó hírhez nagy reményeket fűznek. Különösen igaz ez az építőiparra, amely augusztusban bezuhant, és bár a megrendelési állományok terén látható kedvező elmozdulás, a látványos fellendülés egyelőre várat magára.

A pozitív trend beindításában segíthet többek között, hogy a Masterplast szeptemberben elindította Hungarocell Felújítási Programját, amelynek keretében a lakosság számára ingyen biztosítja a teljes homlokzati hőszigetelő rendszert. Az MVM-mel mintegy 18 milliárd forint értékben kötött együttműködésben a korlátozottan forgalomképest vagyoni értékű jognak minősülő hitelesített energiamegtakarítások (HEM) értéke fedezi az anyagköltséget.

Tibor Dávid elnök-vezérigazgató szerint a program egyszerre segíti a háztartásokat, a kivitelezőket és a gyártókat, miközben csökkenti az ország energiafelhasználását.

Ez egy valódi win-win helyzet, és a magyar építőiparban egy új, fenntartható korszak nyitánya

− jellemezte a program jelentőségét a szakember a Portfolio-nak.

A bevezetés óta élénk lakossági érdeklődés tapasztalható: hetente ezernél is többen regisztrálnak, meghaladva a kezdeti várakozásokat. Érdekesség ugyanakkor, hogy a Masterplastnál a homlokzati hőszigetelés mellé kérhető ráadásként az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) részeként a köztudatba robbant ingyenes padlásfödém szigetelés is.

A magyar épületállomány energetikai korszerűsítése ugyanakkor kétségtelenül nemzetgazdasági ügy, hiszen a hazai lakások összességében sajnos borzalmas állapotban vannak. Az ingatlanok mintegy 80 százaléka energetikailag elavult, ami körülbelül 3,2-3,5 millió felújítandó épületet jelent.

A teljes körű felújítás ugyanakkor évente akár egymilliárd köbméter földgáz-megtakarítást hozhat, mérsékelve az energiafüggőséget és támogatva a környezetvédelmi célok teljesülését.

Noha a vásárlói döntéseknél továbbra is az ár a fő szempont, a fenntarthatóság súlya folyamatosan nő; Tibor Dávid megfogalmazása szerint ugyanis "a zöld szemlélet ma már nem divat, hanem versenyelőny".

A környezettudatos építőanyagok iránti kereslet akkor növelhető igazán, ha a zöld megoldások kézzel fogható, érthető hasznot biztosítanak a vásárlóknak

− vélekedett a szakember.

A Masterplast 2021-ben indította a Hungarocell Zöld Programot, amely körforgásos modellben gyűjti vissza és hasznosítja újra a polisztirol maradékokat. A vállalat ezt a programot hamarosan az üveggyapot termékekre is kiterjeszti.

Tibor Dávid_2025_1

Iránytűt kaphatnak a vásárlók az építőanyag-vásárláshoz

Fontos mérföldkövet jelenhet a piacon az ÉVOSZ által létrehozott Prémium Magyar Építőanyag (PMÉ) védjegy is. A minősítéstől azt várják, hogy szakmai és piaci szinten is referenciaponttá váljon, egyértelműen megkülönböztesse a hazai gyártású, magas minőségű és fenntartható építőanyagokat, valamint hiteles garanciát adjon a fogyasztóknak.

A védjegy megszerzése átlátható kritériumrendszerhez kötött, amely a gyártóknak presztízst és a termékek megkülönböztethetőségét biztosítja. További ösztönzőt jelent az ÉVOSZ által a védjegyhasználóknak nyújtott marketingtámogatás.

Bár a PMÉ-védjegy nem kapcsolódik közvetlenül az állami otthonfelújítási programokhoz, célrendszerében és tartalmában szorosan illeszkedik hozzájuk. A minősítés támogatja a nemzeti iparpolitikát, csökkenti az importfüggőséget, és ösztönzi a hazai gyártókapacitások jobb kihasználását.

"A védjegy iránytűt ad a vásárlóknak, hogy megbízható, ellenőrzött és magyar gyártótól származó termékeket válasszanak

és egyben az otthonfelújítási programok közös érdekeit szolgálja, azaz a magyar termékek előnybe kerülését, valamint a minőségi építéskultúra megerősítését" − összegzett Tibor Dávid.

Még több információ a témában a november 11-i Portfolio Future of Construction konferencián hangzik el, amelyre korlátozott számban még kaphatók jegyek.

Címlapkép forrása: Portfolio

