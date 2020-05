Mit művelt a magyar cégekkel a koronavírus-válság?

Jön a Hiventures-Portfolio online konferenciasorozatának következő állomása. A téma: generációváltás:

Hogyan reagáltak a cégek?

Mata Erika (vállalati értékesítési vezető, Budapest Bank) válaszában kiemelte: nagyon vegyes a kép azzal kapcsolatban a saját ügyfélportfóliójukban, hogy a vállalatokat hogyan érintette a válság. Gyakorlatilag az összes tünetet tapasztalták a vállalatok körében: voltak olyan cégek, amelyeknek egyik napról a másikra kellett bezárniuk, mert eltűnt a veőkörük, voltak olyanok, ahol gyakorlatilag a beszállítói láncon érkeztek el a hatások, de voltak pozitív példák. Ilyen például egy iroda nagykereskedelmi vállalat, aki átállt a webshopos értékesítésre és a termékeket mindenki számára elérhetővé tette. Volt olyan termelő cég is, amelyik a rugalmas reagálásának köszönhetően két hónap alatt termelte meg éves árbevételét. Nem a szektorbeli különbség lesz az, ami meghatározza, hogy mely cég éli túl és melyik nem a mostani helyzetet, hanem az, hogy milyen rugalmasan tud reagálni és hogy ehhez a pénzügyi közvetítőrendszer, a bankok milyen termékeket tudnak nyújtani.

Búza Éva (Garantiqa Zrt, vezérigazgató) kiemelte, hogy a hiteltörlesztési moratórium bevezetése miatt esetükben a válság vállalatokra gyakorolt hatásáról legkorábban jövőre tudnak tapasztalatokat megosztani.

Garamvölgyi Balázs (főigazgató, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) arra mutatott rá, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek a mostani üresjáratot beruházásra használják ki, például felújítja az éttermét, mert abban bízik, hogy pár hónapon belül helyreáll a rend. A beruházás végrehajtásával pedig lépéselőnyhöz juthat ez a cég – hangsúlyozta. A többség nyilván nem ez, de az MFB Csoport termékei minden szituációban segítséget tudnak adni – mondta.

Mikesy Álmos (vezérigazgató-helyettes, Hiventures) a startupokról szólt válaszában, miután a kockázati tőke-alapkezelő portfóliójában több mint 300 innovatív vállalkozás található, így március elejétől első kézből kaptuk az információkat, hogy mely cég hogyan reagált a helyzetre. Nagyon vegyes a kép – ismételte meg a többi szakértőhöz hasonlóan. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy nem mindegy milyen fázisban jár a startup, mert amelyik még csak a termékfejlesztés fázisában jár, az kevésbé van bajban, hiszen eddig sem a piacból élt. A startupok esetében pedig nem okozott gondot a munkaszervezés átalakítása, hiszen ezek a cégek eleve képesek rugalmasabban reagálni. Azt is kiemelte, hogy

több olyan digitális vállalkozásban van részesedése a Hiventures-nek, amelyek a mostani helyzet nyertesei és ezeket a startupokat komoly nemzetközi befektetők is megtalálták annak ellenére, hogy a befektetők is óvatosabbá váltak az elmúlt hetekben.

Gereben András (elnök, Equilor Befektetési Zrt.) kitért arra, hogy társaságuk a békeidőben segít a vállalkozásoknak a tőkeszerkezetük optimalizálásában. A mostani szituációban nagyon előnyös, hogy az MFB Csoport mentőcsomagjai ilyen gyorsan és hatékonyan elérhetővé váltak a vállalkozások számára. Elsősorban az Equilor a középvállalkozási szegmens tetejével, illetve a nagyvállalatokkal van kapcsolatban, így az ő problémáikat látják és azt tapasztalták, hogy vannak, akiket telibe találta a válság, de vannak, amelyek úgy tekintenek a helyzetre, mint lehetőség és készen állnak az adott piac konszolidálására. Szerinte a most bemutatott mezzanine jellegű, kedvezményes tőkeprogramok arra is nagyon alkalmasak, ha valamelyik hazai vállalkozás a határon túlra terjeszkedne, de nincs meg hozzá a saját tőkéje.

Fentről indulva balról jobbra: Csiki Gergely (Portfolio), Búza Éva (Garantiqa), Garamvölgyi Balázs (MFB Bank), Mata Erika (Budapest Bank), Mikesy Álmos (Hiventures), Gereben András (Equilor)

Mennyire pörögnek az új programok?

Búza Éva (Garantiqa Zrt, vezérigazgató) elmondása szerint jelentős az érdeklődés az új programjaik iránt az előkészítői szakaszban. Emlékeztetett arra, hogy az új krízis programok megkettőzik a társaság tevékenységét, folyamatokban és termékpaletta tekintetében is. Jelenleg is folyamatban van a partnerekkel való egyeztetés, és majd ezt követően tudja a Garantiqa a kérelmeket befogadni.

Mikesy Álmos (vezérigazgató-helyettes, Hiventures) szintén arról beszélt, hogy az új tőkeprogramjaik iránt rendkívüli a kereslet. Úgy gondolom, hogy a programjaink valós igényekre reagáltak, ezt is bizonyítja, hogy 73 cég már regisztrált is valamelyik programra, velük már konkrét tárgyalások is elindulhatnak a napokban. Az első finanszírozásokra már a napokban sor kerülhet, tekintettel arra, hogy a Hiventures a saját portfóliójában meglévő cégek számára is nyújtja ezeket a finanszírozásokat – mondta. Márciusban már több mint 1 milliárd forintot folyósított a Hiventures még a korábbi tőkeprogramok keretében, így az a forrás is már komoly segítséget jelentett a cégeknek – ismertette. Ezeknek köszönhetően innovatív, magasan képzett munkahelyeket tudtunk megmenteni, illetve bővíteni.

Mit tehetek, ha nem tudom fizetni a béreket?

Garamvölgyi Balázs (főigazgató, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) tájékoztatása szerint azoknak a cégeknek, amelyeknek nehézséget okoz a munkabérek kifizetése, lehet segítség az MFB Krízishitel programja, amely mögött 80%-os állami kezességvállalás áll, amely rendkívüli mértékben meg tudja támogatni azt, hogy a pénzügyi vállalkozások finanszírozást tudjanak nyújtani a vállalkozások részére. Arra viszont mindenkinek felhívta a figyelmét, hogy azzal, hogy az MFB Csoport biztosítja a finanszírozási lehetőséget, természetesen egy kockázatkezelési vizsgálaton átesnek az érintett cégek. Az állami garancia díja rendkívül alacsony, gyakorlatilag 0,1%-os díj, ami különösebben nem terheli meg a cégek büdzséjét.

A legfontosabb tanulság a cégtulajdonosok számára

Mata Erika (vállalati értékesítési vezető, Budapest Bank) úgy vélekedett, hogy a mostani válsághelyzet rámutatott arra, hogy a gyorsaság és a rugalmasság mennyire fontos az üzleti életben. Erre ugyanis szüksége van a vállalkozásnak is, de így kell reagáljanak a pénzügyi forrásokat biztosító pénzügyi vállalkozások is.

Gereben András (elnök, Equilor Befektetési Zrt.) szerint az ilyen válsághelyzetekben nem megijedni kell, hanem a lehetőségeket kell keresni. Tanácsadóként ilyen zavaros helyzetekben segítünk az ügyfeleknek, megfogjuk a kezüket, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyek mentén a kilábalási szakaszban kitörhetnek.

Címlapkép: Egy vendég ül egy kávézó teraszán Nyíregyházán a Kossuth téren 2020. május 4-én. A koronavírus-járvány miatti korlátozások Budapesten és Pest-megyén kívüli részleges feloldása értelmében vidéken ismét kinyithattak az éttermek és kávézók teraszai, kerthelyiségei. Forrás: MTI/Balázs Attila