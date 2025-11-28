Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre

A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza, mivel azok többszöri felhívás ellenére sem teljesítették jegybank határozattal elrendelt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségeiket - közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azt tapasztalta, hogy egyes közvetítők nyilvántartott, tevékenységükkel kapcsolatos adatai nem álltak maradéktalanul összhangban a cégnyilvántartásban róluk szereplő információkkal, így szükséges azok aktualizálása.

Az MNB ezért határozattal kötelezte az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (ERA) regisztrációval nem rendelkező áruhiteles közvetítőket

az MNB-vel történő elektronikus kapcsolattartási csatorna létesítésére.

Ezután rendkívüli adatszolgáltatást írt elő a nyilvántartott adatok aktualizálására azon közvetítők számára, akik a korábbi határozatnak nem tettek eleget - közölte a felügyelet.

A második felügyeleti határozatban előírtakat sem teljesítő áruhiteles pénzpiaci közvetítőket az MNB idén júliusban ismételt határozatban szólította fel arra, hogy pótolják mulasztásukat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem teljesítés, késedelmes vagy részleges teljesítés esetén a legsúlyosabb felügyelési lépésre kerülhet sor - fogalmaz a felügyelet közleménye.

Az MNB most annak a 14 áruhiteles pénzpiaci közvetítőnek vonta vissza az engedélyét, amelyek

a határozataiban előírtaknak nem tettek eleget,

nem szolgáltattak adatot magukról, és

nem vették fel a kapcsolatot a felügyelettel.

A pénzügyi rendszer stabilitása és az ügyfelek védelme érdekében azon szereplőkkel szemben, akik a felügyelet határozataiban előírtakat figyelmen kívül hagyják és huzamos ideig nem tesznek eleget az előírásoknak, e lépés szükséges - húzta alá a jegybank.

Az MNB 2024 végén 405 pénzpiaci közvetítőt tartott nyilván, amelyek közül 16 alkuszként, 5 többes kiemelt közvetítőként, 292 többes ügynökként, illetve 92 áruhiteles többes ügynökként tevékenykedett.

Piactisztító tevékenysége során az MNB a korábbi időszakban is több esetben törölt közvetítőket nyilvántartásából vagy vonta vissza azok engedélyét és folyamatos felügyelési tevékenysége keretében a közvetítői piacok tisztaságát, aktivitását a jövőben is kiemelt prioritással kezeli.

Az engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező közvetítők adatait az MNB honlapján elérhető közvetítői nyilvántartás tartalmazza. Az esetleges jogosulatlan piaci szereplők, közvetítők listája a Figyelmeztetések menüpontban érhető el.

