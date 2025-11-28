  • Megjelenítés
Óriási változás jön a boltokban, ha élesedik az EU most bejelentett nagy terve
Bank

Óriási változás jön a boltokban, ha élesedik az EU most bejelentett nagy terve

Portfolio
A kiskereskedelmi egységeknek a jövőben lehetővé kell tenniük akár 150 eurónyi, vagyis forintra átszámolva közel 60 ezer forintnyi készpénz felvételét azok számára is, akik nem vásárolnak az üzletben – tartalmazza az uniós fizetési szabályok módosításáról született politikai megállapodás a Retail Detail beszámolója szerint.

Az Európai Unió elképzelése, hogy a fogyasztók akkor is hozzájussanak készpénzhez az üzletekben, ha nem vásárolnak. Az erről szóló, a fizetési műveletek biztonságát és átláthatóságát erősítő megállapodás a készpénzhez való hozzáférést is bővíti.

Csütörtökön az Európai Tanács és az Európai Parlament előzetes politikai megállapodásra jutott a fizetési szabályozás átfogó felülvizsgálatáról. A csomag

  • szigorúbb csalásmegelőző lépéseket,
  • nagyobb költség-átláthatóságot és
  • jobb készpénzhozzáférést tartalmaz,

de még hivatalos jóváhagyásra vár.

Az új előírások szerint a tranzakció végrehajtása előtt kötelezően fel kell tüntetni a felmerülő díjakat és költségeket. A kereskedőknek gondoskodniuk kell arról is, hogy a használt kereskedelmi név megegyezzen azzal, amely a számlakivonaton szerepel, elkerülendő a félreértéseket és a téves csalásjelzéseket.

Kiemelt cél a készpénzhez való hozzáférés javítása. Az Európai Tanács szerint az ATM-ek száma gyorsan csökken, különösen vidéken (Magyarországon persze a kormány kötelező ATM-telepítési programja miatt ez a következő időszakra biztosan nem lesz igaz).

Ennek ellensúlyozására a kereskedőknek a jövőben vásárlási kötelezettség nélkül is biztosítaniuk kell legfeljebb 150 euró készpénz felvételét.

A visszaélések megelőzése érdekében ezek a tranzakciók csak chipkártyával és PIN-kóddal lesznek végrehajthatók; érintésmentes fizetéssel nem.

Magyarországon 2023. július 1-jével lépett életbe a kormány cashback szabályozása, amivel a cél az lett volna, hogy a boltokban a Magyarországon eddig csak korlátozottan elérhető szolgáltatás - a bolti fizetéssel egybekötött készpénzfelvétel - szélesebb körben terjedjen el, ám a program eddig nem hozott átütő sikert, kevés működő példa van rá. A bolti készpénfelvételért mindenesetre havi két alkalommal, összesen 40 ezer forint értékben a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat.

Címlapkép forrása: Portfolio

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

