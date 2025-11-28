50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak

50 milliárd forintos hitelkerettel segít a kormány a Demján Sándor Hitelprogram keretein belül, az Eximbankon keresztül a tejiparnak - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint a kormány célja változatlanul az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és folyamatos erősítése, továbbá a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű, megfizethető élelmiszerekkel, így tejjel és tejtermékekkel.

Az európai tej- és tejtermék-piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, ami egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. Ezért a kormány

50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít nekik a Demján Sándor Hitelprogramon belül, az EXIMBANkON keresztül.

A forgóeszközhitelek kedvező kamatok mellett, euróban és forintban is elérhetők lesznek a tejfeldolgozó vállalkozások számára.

A tejipar ma több mint 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme a minisztérium szerint nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej- és tejtermékpiacon, aminek a következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben.

Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, melyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak

- írják. A nemzetgazdasági miniszter korábban már megtiltotta a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását. A tej- és tejtermékpiacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében döntött tehát az újabb lépésről.

