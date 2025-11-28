  • Megjelenítés
50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak
Bank

50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak

Portfolio
50 milliárd forintos hitelkerettel segít a kormány a Demján Sándor Hitelprogram keretein belül, az Eximbankon keresztül a tejiparnak - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint a kormány célja változatlanul az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és folyamatos erősítése, továbbá a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű, megfizethető élelmiszerekkel, így tejjel és tejtermékekkel.

Az európai tej- és tejtermék-piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, ami egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. Ezért a kormány

50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít nekik a Demján Sándor Hitelprogramon belül, az EXIMBANkON keresztül.

A forgóeszközhitelek kedvező kamatok mellett, euróban és forintban is elérhetők lesznek a tejfeldolgozó vállalkozások számára.

Még több Bank

Óriási változás jön a boltokban, ha élesedik az EU most bejelentett nagy terve

Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre

Vállalkozói roham a 3%-os hitelekért: minden várakozást felülmúl a kereslet

A tejipar ma több mint 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme a minisztérium szerint nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej- és tejtermékpiacon, aminek a következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben.

Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, melyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak

- írják. A nemzetgazdasági miniszter korábban már megtiltotta a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását. A tej- és tejtermékpiacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében döntött tehát az újabb lépésről.

Kapcsolódó cikkünk

Újra megszólalt a kormány az Alföldi Tej ügyében

Hollósi Dávid: nagy lesz a verseny a jó ügyfelekért a bankok között

A külföldi befektető esete az Alföldi Tejjel - és a magyar állammal

Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől

Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek

Mégis mi történik most a magyar tejiparban?

Durván beleszólt a kormány egy cégeladásba - Mi van a háttérben?

Külföldi cég vette volna meg a hazai tejipari óriást, de megtiltotta az állam

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Vállalkozói roham a 3%-os hitelekért: minden várakozást felülmúl a kereslet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility