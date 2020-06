Jön a kormány készpénzgyilkos intézkedése – Mit lépnek a kereskedők?

Jövő év elejétől a kormány szándéka szerint az online pénztárgépek mellé elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítania kell 60 ezer kereskedőnek. A köztelezettséget már nem csak kártyás fizetéssel teljesíthetik, hanem jó alternatívát jelenthet számukra egy azonnali fizetési rendszerre épülő olcsó megoldás is.

Ma a gyakorlatban a fizikai kereskedőknél az elektronikus fizetés egyeduralkodó formája a kártyás fizetés, azonban ez könnyen változhat, ugyanis a március elején elindult azonnali fizetési rendszer új alternatívát jelenthet a kereskedőknek az elektronikus fizetésre. Ráadásul az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknek 2021-től kötelező lesz elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítaniuk – áll a 2021-es költségvetésről szóló törvényjavaslatban. A döntés mintegy 60 ezer vállalkozást érinthet, ahol most még csak készpénzzel lehet fizetni.

Ezek a kereskedők olyan tevékenységet végeznek, amelyhez eddig - sem piaci alapon, sem az állami POS-telepítési program keretében (ahol legfeljebb egy százalékos jutalékért működtethető, ingyenesen beszerezhető terminálra pályázhatnak) – nem látták fontosnak az elektronikus fizetés bevezetését. Persze e választás mögött egyes kereskedőknél az a motiváció is meghúzódhat, hogy így könnyebben titkolhatnak el egyes áfaköteles bevételeket, de az online pénztárgépek üzemeltetése önmagában is sokat javított az adóeltitkolás mértékén.

Ami viszont újdonság lehet most a szóban forgó 60 ezer kereskedő számára, hogy gyakorlatilag egy egyszerű lépéssel eleget tehetnek a javaslat elfogadása esetén januártól hatályba lépő törvényi kötelezettségüknek, például egyszerűen egy másodlagos azonosítót megadva azonnali fizetési lehetőséget biztosíthatnak a vásárlóiknak. Ez számukra nem jelent plusz terhet, azaz költséget. A törvényjavaslatban ki is emelik a törvényalkotók:

Az intézkedés a mintegy 60 ezer vállalkozásnak sem jelentene plusz terhet, hisz a kötelezettségnek nemcsak POS terminállal, hanem az azonnali utalás biztosításával is eleget tehet.

A törvényjavaslatban egyelőre nem részletezik, az azonnali fizetés biztosítása miképpen történhet, ugyanakkor egy azonnali fizetési megoldás bevezetése értelemszerűen akkor nem jelent plusz költséget egy kereskedőnek, ha például egy e-mail cím vagy telefonszám másodlagos azonosítón keresztül a kereskedő bankszámlájára is utalhatnak a vásárlók. Ez volna a legegyszerűbb megoldás, amely a nem időkritikus fizetések esetében működhet jól, de olyan helyen, ahol a pénztári fizetésnél még a másodpercek is fontosak, ez nem életszerű megoldás. Ebben az esetben még az is nyitott kérdés, hogy a kereskedő hogyan ellenőrzi, hogy megérkezett-e az összeg a számlájára. A kereskedő a mobilbanki appjában elvileg ellenőrizheti ezt, de valószínűleg a kasszarendszerekhez valamilyen formában integrálni kell majd a megoldást, mert nem igazán életszerű, hogy a pénztáros a kereskedő mobilbankjában nézegetve várja a megérkező összeget.

Ha a teljesen ingyenes megoldásnál komolyabb, de jobb vásárlói élményt adó megoldásban gondolkoznak a kereskedők, akkor minden bizonnyal bevezetési, támogatási, rendszerüzemeltetési költségekkel számolhatnak, de legalább a tranzakciók számukra ingyenesen zajlanak, mert az utalás költségét a vásárló állja.

QR-kód

A fentebb vázoltnál kényelmesebb, gyorsabb megoldás, ha a mobilbanki appokban vagy harmadik feles szolgáltatónál (a PSD2 szabályozás révén) elérhetővé válik széles körben a QR-kódos adatátviteli technológia. Cikkünk írásakor már van olyan bank, amely bevezetett egy olyan QR-kód olvasós fizetési megoldást mobilapplikációjában, mellyel azonnali átutalás indítható, de a legtöbb bank még nem lépett piacra ilyen megoldással az azonnali fizetés bevezetése óta.

A fizetési folyamat úgy kezdődik, a kereskedő generál egy QR-kódot, mely beolvasásával elindítható a fizetési tranzakció, az utalni kívánt összeg előre be van írva, a vásárló elindítja az utalást. De ebben az esetben is felmerül a kérdés, a kereskedő hogyan kap visszajelzést a tranzakció teljesüléséről. Több külföldi példa van erre, ahol QR-kódos megoldás már működik (AliPAy, WeChat Pay stb.). A Giro szakértője, Zátonyi János korábban lapunknak vázolta, hogyan állhat össze egy ilyen fizetési folyamat:

a kasszánál beolvassák az árukat, a kasszarendszer összegzi, hogy mekkora összeget kell fizetni,

egy gombnyomásra a kasszarendszerhez tartozó eszközön generálódik egy QR-kód,

a saját banki appjával beolvassa a QR-kódot a vásárló, megtörténik az azonosítás, a pénzt azonnal megkapja a kereskedő, és visszajelzést is kap a tranzakcióról.

Hogy csak néhány példát említsünk kis forgalmú kereskedőknél, éttermekben, szórakozóhelyeken, fodrászoknál, és egyéb szolgáltatóknál, olyan helyeken is, ahol ma nem működik online pénztárgép, egy olcsó elektronikus fizetési alternatíva lehet az azonnali fizetésre épülő megoldás. Külföldi példák emellett azt mutatják, ezt egy közös banki mobilfizetési megoldás is jelentősen támogathatja.



A technológiai megoldások tárháza ugyanakkor nagyon széles, a tranzakciós adatok nem csak QR-kóddal vagy mobilon „bepötyögve” utazhatnak. Külföldön van példa olyan rendszere is, amely a POS-terminál érintéses (NFC) funkcióját használja (az azonnali fizetési rendszer alaprendszerét szállító Nets is rendelkezik ilyennel), és akár bluetooth kapcsolaton keresztül is kommunikálhatnak a pénztárgépek és a vásárlók mobiljai. Első körben ugyanakkor feltehetően a viszonylag kis fejlesztési igényű, olcsó megoldások terjedhetnek el a közeljövőben Magyarországon.



A címlapkép forrása: Getty Images.