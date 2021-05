Feloldják a korlátozásokat, változhatnak a fizetési szokásaink

Az OTP Bank által kihelyezett POS-terminálok mennyisége tavaly 15 százalékkal növekedett – ezzel együtt az elektronikus fizetések száma is nőtt. Idén az első negyedévben ugyan enyhébb ütemben emelkedett a terminált használó kereskedők száma, de az újranyitás hatására újabb lendületet kaphat az elektronikus fizetési megoldások iránti igény. Az OTP Bank szakértői valamivel kevesebb internetes-, és több személyes vásárlásra számítanak a korlátozások lazításával.

A 2020-ban a korábbi éveknél is nagyobb, ugrásszerű növekedés volt tapasztalható az elektronikus fizetési forgalomban. A készpénzes fizetések száma tovább csökkent, míg gyakoribbá váltak a kártyás és mobiltelefonos vásárlások. Az OTP Banknál hozzávetőlegesen 15 százalékkal növekedett a kihelyezett POS-terminálok mennyisége összehasonlítva a 2019-es záró állománnyal. Ennek megfelelően az elektronikus fizetési tranzakciók száma is növekedett, ahogy ez már évek óta tendencia. A folyamatot az is segítette, hogy idén január 1-től minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére. A változásra már a tavalyi évben fel kellett készülniük a kereskedőknek.

A kártyás és mobiltelefonos vásárlások száma mellett az átlagos tranzakcióösszeg is emelkedett 2021 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest – ennek részben az is oka, hogy a járvány hatására nőtt az internetes, és csökkent a személyes vásárlások száma.

„A járványügyi intézkedések lazításával arra számítunk, hogy a személyes fizetések száma és értéke is emelkedni fog, szemben az internetes vásárlásokéval. Tehát e kettő aránya egymáshoz képest némileg visszarendeződhet. Különösen azokban az ágazatokban nőhet az elektronikus fizetések forgalma, amelyeket a legsúlyosabban érintettek a korlátozások, mint például a turizmus vagy a vendéglátás” – mondta Kiss László, az OTP Bank bankkártya-elfogadási értékesítési vezetője.

A járvány pénzforgalomra és fizetési szokásokra gyakorolt hatását vizsgáló jegybanki jelentés alapján a tavaszi és az őszi veszélyhelyzet alatt a legtöbb fizetési mód forgalmában visszaesés történt, ami legerőteljesebben a kis értékű készpénzes fizetéseket érintette, viszont több fizetési helyzetben is gyakoribbá vált az elektronikus fizetési módok használata.