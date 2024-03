Most kell figyelni: márciusban mindenkinek érdemes átnéznie lakásbiztosítását

A magyar lakosság több mint fele nem foglalkozik rendszeresen a lakásbiztosítása felülvizsgálatával, pedig szakértők szerint érdemes lenne legalább két-három évente ellenőrizni azt. Amikor az ingatlanon változás történik, vagy nagyobb értékű ingóságot vásárolunk, mindenképpen fontos ezt lekövetni a biztosítással is. Március 1-jén indult az egy hónapon át tartó országos kampány, amelyben az évfordulón kívül is felmondhatják lakásbiztosításukat az emberek és újat köthetnek. A biztosítók a lakosság tudatosságának növekedését, illetve a piaci verseny élénkülését várják ettől, amely összességében jobban biztosított ingatlanokat eredményezhet. Az elemzők 100 ezer körül várják a biztosításváltásokat a kampányidőszak során. A szakértők várakozásairól Csabai Boglárkát, a Groupama Biztosító bankbiztosítási igazgatóját és Szobonya Lászlót, a lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.

A magyar lakásbiztosítási piacon alacsony mértékű az ügyfélaktivitás, pedig

a lakásbiztosítással rendelkezők negyede úgy gondolja, hogy nincs megfelelő értékre biztosítva az otthona

– derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank közös, 1000 fő bevonásával végzett reprezentatív felméréséből. Az eredmények megerősítették a tapasztalatokat: a válaszadók 22 százaléka több mint tíz éve kötötte lakásbiztosítását, és bár van egy jelentős réteg, aki évente felülvizsgálja lakásbiztosítása adatait, de sokan vannak, akik egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül foglalkoznak a biztosításukkal, így nem véletlen, hogy a lakásbiztosítással rendelkezők csak kevesebb mint fele (48%) gondolja azt, hogy megfelelő értékre van biztosítva a lakása.

Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője hangsúlyozta, hogy azért is fontos a lakásbiztosítások rendszeres felülvizsgálata, mert az ingatlanok és a benne található vagyontárgyak értéke az évek során általában növekedni szokott. Családi házak esetében felújításra kerülhet a tető, vagy épülhet egy melléképület, például egy garázs, és mostanában gyakori a napelemek telepítése is, de lecserélhetik az elektronikai vagy háztartási eszközöket, bútorokat is. A szakértő arra figyelmeztet, hogy amennyiben az ilyen változások során nem aktualizáljuk lakásbiztosításunkat, könnyen előfordulhat, hogy egy esetleges kárnál biztosításunk nem fedezi maradéktalanul a helyreállítási költségeket.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a következőket javasolja alulbiztosítottság elkerülésére:

A biztosítás megkötésekor különösen ügyeljünk az alapterület és a biztosítási összeg megadására. A biztosító javasol biztosítási összeget, de ezt nem kötelező elfogadnunk, magasabbat is választhatunk. A biztosítási összegnek és a vagyontárgy pótlási értékének egyeznie kell!

A biztosítók évente kezdeményezik a biztosítási összeg szinten tartását. Ezt mindenképpen fogadjuk el! A jelenlegi áremelkedés mellett még a megemelt összeg sem feltétlenül fedezi a vagyontárgy pótlását, helyreállítását.

Bővítés, korszerűsítés, nagy értékű ingóság vásárlása esetén vizsgáljuk felül szakértő segítségével biztosításunkat!

Online vagy személyesen?

Az optimális biztosítási struktúra megtalálása nem egyszerű, ezért hiába érhetők el online biztosításkalkulátorok,

a szakértők azt javasolják, hogy kérjük tanácsadó segítségét lakásbiztosításunk felülvizsgálatához.

A kutatás eredményei alapján az ügyfelek többsége is ezt a lehetőséget preferálja: 65 százalékuk szívesebben köt úgy biztosítást, hogy előtte tanácsadóval konzultál, és a fiatal, 30 év alatti korosztály is hasonló (62%) arányban mondta ezt. Ez a lehetőség többek között azért is előnyös, mert így sokkal tájékozottabbak lehetünk a konstrukció részleteivel kapcsolatban. Hogy a tudatosság mennyire fontos, azt Szobonya László egy példával világította meg: többször előfordul, hogy azért nem jelentenek be egy-egy káreseményt, mert a tulajdonosok nincsenek tisztában a szerződésük tartalmával, például azzal, hogy az őket ért kárt fedezi a biztosításuk. A kutatás szerint a legtöbb ilyen bizonytalanság a felelősségfedezetekkel kapcsolatos: például ha egy erősebb szélvihar esetén az ingatlanról leszakadó elem megrongálja a szomszéd tulajdonát, lehetséges, hogy a mi lakásbiztosításunk nyújt rá felelősségbiztosítási fedezetet, azonban sokan ennek nem járnak utána.

Az MNB fogyasztóbarát otthonbiztosítás (MFO) minősítésű lakásbiztosítások éppen az átláthatóság irányába igyekeznek elmozdulni.

A minősítés létrehozásával az MNB célja, hogy a különböző szolgáltatóknak könnyen összehasonlítható, hasonló alapfedezetekkel rendelkező biztosításaik is legyenek a piacon, megkönnyítve ezzel a tájékozódást. Érdemes azonban arra figyelni, hogy MFO választása esetén is legyenek meg a számunkra fontos fedezetek. A Groupama például úgy alakította ki a lakásbiztosítása fogyasztóbarát változatát, hogy az elérhető kiegészítő lehetőségekkel ez is személyre szabható legyen. Az OTP Bankban lakásbiztosítást kötők közül már minden negyedik ügyfél a fogyasztóbarát változatot választja – mondta el Csabai Boglárka, a Groupama Biztosító bankbiztosítási igazgatója.

Mikor váltsunk?

A már említett kutatás válaszai alapján számos tényező számít a döntésben: a többféle szolgáltatás vagy a jelenleginél szélesebb körű, magasabb fedezet is hangsúlyos szempont a biztosítás díja mellett.

Csabai Boglárka kiemelte: a márciusi kampány során nem az a lényeg, hogy az ügyfelek feltétlenül új szerződést kössenek. A szakértő szerint

a kampány célja az, hogy minél többen foglalkozzanak a biztosításukkal rendszeresen,

így egyre több ügyfél számára legyen egyértelmű, hogy gyakrabban érdemes aktualizálni meglévő biztosításukat. Emellett a piaci verseny várható felélénkülését is üdvözlik a szereplők.

A kampány egész márciusban tart, a húsvéti ünnepek miatt a lezárása április 2-ára csúszik, ennek ellenére érdemes minél előbb időpontot foglalni a tanácsadóknál. A biztosítók már a kampány indulása előtti hetekben is érzékelték az érdeklődés növekedését – az összes biztosítótársaság még határidő előtt értesítette ügyfeleit a lehetőségről.

Szobonya László szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy már február első heteiben többen felkeresték biztosítójukat a kampányról érdeklődve, illetve a teendőkkel kapcsolatban. Természetesen amennyiben valaki elégedett a biztosításával, nem kell váltania, ennek ellenére

a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki nézze át szerződését

és tájékozódjon az aktuális lehetőségekről. A megnövekedett érdeklődés mindenesetre azt mutatja, hogy a soron kívüli kampány fő célkitűzése megvalósulhat, hiszen a lakásbiztosítási kérdések már most felkeltették a lakosság figyelmét.

