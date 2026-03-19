Váratlan ajánlatot tett Brüsszel: az EU belső fizetési rendszerébe hívták meg Törökországot

Az Európai Unió azt javasolta Törökországnak, hogy csatlakozzon az Egységes Euró Fizetési Övezethez (SEPA), ami olcsóbbá és gyorsabbá tenné az euróban bonyolított határokon átnyúló átutalásokat – derült ki az EU ankarai ügyvivőjének a Reutersnek adott nyilatkozatából.

Jurgis Vilcinskas, az EU ankarai ügyvivője elmondta, hogy Marta Kos bővítésért felelős biztos februári ankarai látogatásán vetette fel az ötletet Hakan Fidan külügyminiszternek. Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) jelenleg 41 országot foglal magában; célja, hogy az euróban indított nemzetközi átutalások ugyanolyan gyorsak és olcsók legyenek, mint a belföldi tranzakciók. A tavaly csatlakozott balkáni tagjelöltek – Albánia, Moldova, Montenegró és Észak-Macedónia – felhasználói

az EU becslése szerint akár évi 500 millió eurót is megtakaríthatnak a rendszernek köszönhetően.

Vilcinskas szerint a SEPA

jelentős éves megtakarítást hozhatna a török vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és a diaszpórának.

A tét nem elhanyagolható: Európa Törökország legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú forgalom meghaladja a 200 milliárd eurót. Jelenleg egy 1000–5000 euró közötti átutalás Törökország és Európa között akár 40 euróba is kerülhet a Western Union adatai szerint.

Ankara hivatalos álláspontja egyelőre nem ismert. Egy török diplomáciai forrás megerősítette, hogy az ajánlat elhangzott, de hozzátette, hogy a kérdés a pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik; a tárca nem kívánt nyilatkozni. Egy török bankszektorbeli forrás ugyanakkor "jelentősnek" nevezte a lehetséges megtakarításokat, különösen az Európa-szerte élő nagyszámú török diaszpóra szempontjából.

A csatlakozásnak szigorú feltételei vannak: Törökországnak össze kellene hangolnia szabályozását az EU pénzforgalmi irányelvével, beleértve a pénzmosás elleni előírások és az adatvédelmi szabályok megerősítését. Az Európai Bizottság jelezte, hogy kész támogatni Ankarát ebben a folyamatban. A török bankok számára ugyanakkor a lépés bevételkiesést is okozhat, mivel csökkennének az átutalási díjakból származó bevételeik.

Az uniós javaslat tágabb összefüggésben értelmezhető: a csatlakozási tárgyalások évek óta gyakorlatilag befagytak, miközben mindkét fél a gazdasági kapcsolatok modernizálásában – többek között a vámunió korszerűsítésében – lát lehetőséget az együttműködés elmélyítésére.

Forrás: Reuters

