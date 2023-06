Külföldre mész nyaralni? Sokat spórolhatsz a fizetéseken, ha ezekre figyelsz

Külföldi tartózkodásunk alatt ma már a hagyományos banki fizetési és devizaváltási lehetőségek mellett a fintechek megoldásaihoz is fordulhatunk. Ezek amellett, hogy rugalmas megoldást biztosítanak az egyes élethelyzetekhez, ezt rendkívül kedvező díjazás mellett teszik. Cikkünkben utánajártunk, milyen díjszabás mellett használhatjuk külföldi utazásaink során a két fintech sztár, a Revolut és a Wise; valamint a bankok szolgáltatásait.

Számlavezetés

A Revolut esetében a Standard (ingyenes) számlán is ingyen tarthatunk pénzt, míg a Wise-nál a számlavezetés díja a kamatkörnyezettől függ. A Wise-nál a lakossági ügyfeleknek a negatív kamatok korszakában még évi 0,4% díjat kellett fizetniük a számlájukon lévő 15 000 euró feletti összeg után. Ez azonban már nincs így, hiszen az euróövezetben emelkedtek a kamatok. Ahogy a negatív kamatkörnyezetben a Wise számára kiadást jelentett a pénz tárolása, ma bevételt, így ezt legalább részben igyekszik visszacsorgatni az ügyfeleinek.

Azok a Wise ügyfelek, akik euróban, fontban vagy dollárban tartják a pénzüket, cashbacket kaphatnak az egyenlegük után, ami tulajdonképpen az itthon ismert betéti kamatnak felel meg. A Wise-számlákon 2022 decemberében tartott összegek után, a fintech 0,65% éves kamatot fizet az euró, 1,25%-ot a font és 1,5%-ot a dollár esetében. Az ügyfeleket akkor fizeti ki a Wise, ha legalább akkora összeget tartanak a számlájukon, hogy azon egy minimális 0,1 dollár/euró/font hozam keletkezik havonta.

A hagyományos bankoknál a bankszámla-kezelés költsége egy minden esetben felmerülő, általában havi rendszerességű díj, ami a bankok saját díjpolitikájától függ. Itthon a legtöbb banknál díjtalan a számlavezetés, legalábbis a standard számla esetében. Emellett több banknál akár 30 000 forint jóváírást is kapunk számlanyitáskor. Ilyen pénzjutalom egyébként a Revolutnál is a Wise-nál is van, de azzal a feltétellel juthatunk hozzá, ha egy adott számú, meghívott ismerősünk regisztrál a szolgáltatásba.