A műtárgyak már a befektetési portfólió szerves részét képezik

Az utóbbi évben előtérbe kerültek az online aukciók, amelyekkel párhuzamosan megjelent a piacon egy új, fiatalabb vásárlói kör is, amely a turbulens gazdasági környezetben egyre inkább befeketésként tekint a műtárgyakra. Kovács Ádámmal, a BÁV kereskedelmi igazgatójával többek között arról beszélgettünk, milyen volt az elmúlt másfél év az aukciósház számára, mennyire számít jó befektetésnek a műtárgy manapság, és hogy milyen tételeket keresnek és milyen céllal a potenciális vásárlók.

A koronavírus megjelenése után milyen új trendek körvonalazódnak a műtárgypiacon?

A BÁV tevékenységi köre a befektetési tanácsadással, az óra, ékszer, festmény, műtárgy és dísztárgy galériás vagy aukción keresztüli értékesítésével a hazai műkereskedelem legszélesebb spektrumát fedi le. A pandémia jelentős hatással volt a piacra, de azért azt látjuk, hogy

az online aukciók teljes mértékben nem váltják fel a teremárveréseket. A kettő már most is és a jövőben is párhuzamosan működik egymás mellett.

A teremaukciónak van egy utánozhatatlan hangulata, az mindig sokkal izgalmasabb, látványosabb, érdekesebb, nagyobb közönséget megmozgató esemény. Ugyanakkor van egy olyan korosztály és vásárlói kör, akinek komfortosabb, ha az aukció előtti kiállításon, a saját időbeosztásához alkalmazkodva nézi meg a tételeket, eldönti, hogy mi az, ami érdekli, majd a megszerzett információ birtokában online licitál az árverésen. Ilyen lesz az október 7-i 3. Online aukciónk is, amelyen közel 300 válogatott ékszerre, órára, műtárgyra és festményre lehet majd licitálni. Ennek az aukciós kiállítása már látogatható, a katalógust pedig online is át lehet lapozni. Az árverést élőben, online lehet követni, licitálni online vagy telefonon lehet, illetve vételi megbízásokat is le lehet adni az Aukciósházban. Ez mindenképpen egy jó lehetőség számunkra ahhoz, hogy olyan érdeklődőket is megszólítsunk, akik eddig nem akartak vagy éppen nem tudtak részt venni a személyes árveréseken. Külföldön ez a trend már régóta érezhető, a legnagyobb aukciósházak árverésein is egyre inkább előtérbe kerülnek a távollévő licitálók, akik telefonon vagy online kapcsolódnak be az izgalmas licitharcba.

Milyen tételeket keresnek és milyen céllal a potenciális vásárlók?

Ma már egyre többen befektetési céllal vásárolnak. Az idei Műtárgybefektetési indexünk, és a saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy továbbra is a festmények örvendenek a legnagyobb ismertségnek, ehhez a versenytárs aukciósházak is nagymértékben hozzájárulnak. A második helyen szorosan ott vannak már a nagy értékű, elsősorban befektetési céllal vásárolt briliáns ékszerek, amelyek legutóbbi aukcióinkon sorra döntötték meg a leütési rekordokat, harmadikként pedig megjelentek a vezető óramárkák karórái.

Mennyire jellemző az, hogy valaki alternatív befektetési eszközként szeretne műtárgyat vásárolni?

Egy befektetési portfólió összeállítása során a pénz- és tőkepiaci instrumentumok vagy az ingatlanok mellett gondolni kell az aranyra, a drágakövekre, az órákra, festményekre, műtárgyakra is.

Minél diverzifikáltabb egy befektetési portfólió, annál nagyobb valószínűséggel szolgálja a befektető rövid, közép, és hosszú távú céljait, annál nagyobb valószínűséggel minimalizálja a befektetés kockázatát, és ezzel párhuzamosan az elérhető hozam mértéke is egy kiegyensúlyozottabb tartományban lesz. Azt látjuk, hogy a nagy értékű ékszerek és órák, valamint a festmények és a műtárgyak már a befektetési portfólió szerves részét képezik. Ráadásul egyre több fiatal gondolkodik ebben: a 20-as, 30-as éveikben járók is kezdik felismerni, hogy érdemes tudatosan választani például egy-egy karóra esetében, már ne csak a kinézet, hanem az értékállóság is szempont. A pandémia egyik nagy tanulságát – amit mi már régen hangoztatunk – is sokan most értették meg igazán:

a gazdasági válság nincs lényegi hatással a műtárgyak, festmények árképzésére.

Sőt, inkább árfelhajtó hatása van egy esetleges gazdasági válságnak. Ahogy az amerikai dollárt ún. "menekülő" devizának tartják, addig az általunk közvetített műtárgyakra "menekülő" befektetésként is tekinthetünk. Így nem túlzás azt mondani, hogy értékálló befektetéseket közvetítünk még a turbulens időszakokban is. Bár a műtárgybefektetők hazánkban még csak szűkebb réteget jelentenek, az arányuk még olyan években is, mint 2020-2021 stabil tudott maradni. A BÁV Műtárgybefektetési Index legutóbbi felmérése szerint a válaszadók 29 százaléka jelezte, hogy gondolkodik műtárgyak, festmények, ékszerek, órák vásárlásán. Ez az érték korábban még sosem volt ilyen magas.

A BÁV márka teljes megújításának zászlóshajója a Szent István körúti új Aukciósház megnyitása.

Milyen szempontokat érdemes mérlegelni a befektetési célú műtárgy portfólió kialakítása során?

A műtárgybefektetések során is érvényesül a befektetési döntések meghozatalához szükséges alábbi tényezők mérlegelése: az időtáv, a hozamvárakozás, a likviditás, a kockázatvállalási hajlandóság, illetve az adott műtárgy ismertsége, a műtárgyba fektetett bizalom.

Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy egy műtárgy értéknövekedését számos tényező befolyásolja. Ezért vásárláskor mindig érdemes szakértőhöz fordulni, akik amellett, hogy tanácsot tudnak adni, garantálják a tárgyak eredetiségét is. Míg egy pénz- és tőkepiaci befektetéshez vagy egy ingatlanbefektetéshez nem feltétlenül szükséges ilyenfajta eredetiséget igazoló tanúsítvány, itt nagyon fontos, hogy a szélesedő befektetési portfólióba kizárólag eredeti műtárgyak kerüljenek bele.

A szeptemberben megnyílt Etele Plázában kapott helyet a cég új ékszergalériája. Ki ennek a célközönsége?

A BÁV kereskedelmi divíziója három, lényegében önálló entitásra osztható. Műkereskedelmi üzletágunk festmények és műtárgyak, valamint bútorok kereskedelmével foglalkozik. Ékszer üzletágunk óra-, ékszer-, és befektetési aranytömbök értékesítést végzi. Oktatási területünk pedig immáron több, mint 50 éve a hazai becsüsképzésben tölt be vezető szerepet. Nemcsak aukciókon, hanem galériás értékesítés során is lehet kvalitásos, nagyértékű és különleges ékszereket, dísztárgyakat vásárolni. Budapesten jelenleg hat, vidéken pedig Debrecenben és Szegeden egy-egy galériánk áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az Etele Plázában nemrég nyílt Rubin Ékszergaléria nem csupán nevében, de új arculatával is jól mutatja, hogy egy eddiginél fiatalabb vásárlóközönséget szeretnénk megszólítani. Maga az áruválaszték is ezt a törekvésünket tükrözi, hiszen a jó ízléssel összeválogatott nemesfém és drágaköves ékszerek mellett karikagyűrűk is széles választékban helyet kaptak. Emellett kiegészítőket, dísztárgyakat, például képkereteket, keresztelő poharakat, baba étkészleteket, otthoni-, és utazó ékszer-, és óra tartó dobozokat, de akár befektetési aranytömböket is vásárolhatnak nálunk.

Úgy tűnik, hogy az online aukciók, az aukcióra kerülő tételek átrendeződése, az új ékszergaléria mintha célzottan a fiatalokat akarná megszólítani.

A BÁV, több mint 80%-os márkaismertséggel, mind a mai napig nagyon sokak számára egyet jelent a megbízhatósággal, a minőséggel és a szakértelemmel. Az viszont bizonyos, hogy az 1920-as első árverés óta számtalan alkalommal kellett alkalmazkodnunk az új körülményekhez, hogy talpon tudjunk maradni. Az elmúlt év is egy ilyen erőpróba volt, amiből új fejlesztésekkel és egy előremutató stratégiával jöttünk ki. Az Etele Plazában nyílt ékszergaléria még csak az első lépések egyike, amelyet egy teljesen megújult új ékszerhálózat követ majd, amellyel a fiatalabb korosztályt is meg tudjuk szólítani.

Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója

A Szent István körúti galériájuk jelenleg zárva van, láthatóan munkálatok zajlanak. Mi a tervük az épülettel?

A BÁV márka teljes megújításának zászlóshajója a Szent István körúti új Aukciósház megnyitása. Egy 21. századi igényeket kielégítő modern aukciósházat és galériát álmodtunk meg ide, a belváros szívében, a konkurens aukciósházak és versenytársak gyűrűjében. A nyitást 2022 első negyedévére tervezzük. Az új Aukciósház galériaként is funkcionál majd, ahol a magasabb kvalitású, exkluzívabb, különlegesebb festmények, műtárgyak, ékszerek és óráké lesz a főszerep. Mindemellett igyekszünk egyfajta élményközpontot is kialakítani itt, mind a vásárlók, mind a befektetők, mind a betérő látogatók számára. Ez a minden ízében megújult Aukciósház egy újabb mérföldkő lesz a cég történetében.

A BÁV több mint 50 éve foglalkozik becsüs-képzéssel. Hogyan érintette az oktatást a járványhelyzet? Mik a tapasztalataik, kik jelentkeznek leginkább ezekre a tanfolyamokra?

Az idén megváltozott felnőttképzési törvénnyel összhangban minden szükséges engedély a rendelkezésünkre áll, hogy mindhárom szakirányban – festmény-, műtárgy-, és ékszerbecsüs – tovább folytathassuk az elméleti és gyakorlati képzést. Az elmúlt másfél évben nemcsak a kereskedelmi tevékenységünket bővítettük az online platformok nyújtotta lehetőségekkel, hanem a becsüsképzésben is – az elméleti tananyagok esetében – megteremtettük a digitális oktatás kereteit.

Maguk a tanfolyamok eredetileg a saját becsüsutánpótlásunkat szolgálták,

de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mindezek mellett mára már potenciális vásárlókat, befektetőket is képzünk a tanfolyamainkon. Egyedülállók vagyunk a tekintetben is, hogy az árveréseket összeállító kollégák egy gyorsan változó, több ezres árukészlet segítségével nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást adnak át a hallgatóknak. Nálunk nem csak a kivetítőn lehet ékszereket, festményeket és műtárgyakat látni, hanem kézbe lehet és kell is venni az olykor muzeális darabokat.

Aki karrierváltáson gondolkodik, és elvégzi valamelyik becsüstanfolyamot, utána el tud ezzel helyezkedni?

Mindig figyelemmel kísérjük a tanfolyami hallgatókat, és a kiemelkedő tehetségeknek – amennyiben arra ők is nyitottak – lehetőséget kínálunk a további együttműködésre. Számos kollégánk, így például az új Rubin Ékszergaléria két ékszerbecsüse is a BÁV Becsüs Akadémián végzett.

