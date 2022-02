Hatalmas a kereslet a fizikai arany piacán, kifogynak a készletek

Portfolio 2022. február 24. 14:00

Az orosz-ukrán krízis nem kis riadalmat idézett elő a tőzsdéken, és bár a pánikszerű esések után ugyan visszapattanhatnak az árfolyamok, az bizonyos, hogy volatilis időszakra kell felkészülni. Ez pedig a történelem során mindig arra késztette a befektetőket, hogy a nemesfémek piacán keressenek menedéket, ami jelentős árfolyamemelkedést hozhat az arany piacán, amelyre már tavaly is akkora volt a kereslet, hogy a kereskedők sokszor nem tudták kiszolgálni az igényeket. Ukrajna megszállása pedig most rárakott egy lapáttal az inflációs félelmek miatti egyébként is magas keresletre.