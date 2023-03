A PICK inspirálta műveket mutatnak be a MOME grafikusai

A PICK most induló, új kezdeményezésének keretében fiatal grafikus tehetségek terveztek táska designt a szalámi témában, májusban pedig a MOME jelenlegi és egykori hallgatóinak alkotásai által érkezik meg a művészet a hétköznapokba.

A PICK a jól ismert szalámira építve látta meg a lehetőséget a vizuális művészet, így a grafikai illusztráció erejében: ennek köszönhetően márciustól hazai grafikus művészek alkotásaiban kelhetnek életre sokunk ízemlék-történetei, ezzel is közelebb hozva, többek számára elérhetővé téve a művészetet – közölte a társaság.

A hazai márka első lépésben olyan egyedi vászontáska-kollekciót alkotott, amelyeket két fiatal hazai grafikus művész, Ghyczy Dia és Csordás Levente illusztráltak, saját szalámis szendvicses sztorijaikkal.

Ezeket a táskákat első körben március és április hónapokban a vásárlók széles körben elérik a boltokban az aktivitásban résztvevő PICK szalámik mellett ajándékként.

Együttműködés az egyetemmel

Egy március 9-én tartott tematikus kerekasztal-beszélgetés alkalmával a PICK a fenti projekt ismertetése mellett bejelentette a kortárs magyar design művészet egyik meghatározó műhelyével, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME) indított közös kreatív projektjét is.

„A PICK több mint 150 éve a hagyományaira és szakértelmére építve, folyamatosan megújulva, az új trendek formálásával igyekszik értéket teremteni, termékeivel élményeket is kínálni a fogyasztóinak a mindennapokban” – mondja a PICK képviseletében Szokolai Júlia, a Bonafarm húságazat stratégiai és marketingigazgatója. „A Generációink szalámis emlékei elnevezésű közös kreatív projektünktől azt remélem, hogy a feltörekvő, tehetséges hazai alkotók is inspirációt, lehetőséget kapnak a generációkon átívelő közös, és főként a saját ízemlékeik művészi feldolgozására, ezzel másoknak is élményt, inspirációt hozva a mindennapokba.”

Fotó: Portfolio