Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde világa izgalmas, de tele van csapdákkal. A legtöbb új befektető nem azért veszít, mert rossz részvényt választ, hanem mert belesétál a leggyakoribb kezdő hibákba.
Ezen az interaktív online előadáson megtudhatod, hogyan kerülheted el ezeket a buktatókat, és milyen alapelvek segítenek hosszú távon is a nyereséges oldalra kerülni.
Miről lesz szó?
-
Hogyan tartsd kordában az érzelmeidet, amikor a piac ellened fordul.
-
Milyen hibák viszik el a kezdők tőkéjét rekordidő alatt.
-
Miért kulcsfontosságú a kockázatkezelés – és hogyan csináld jól.
-
A túlkereskedés és az impulzív döntések elkerülése.
-
Türelem, stratégia, fegyelem – a hosszú táv titkos fegyverei.
Ne hagyd, hogy a piac tanítson meg drágán hibázni – tanulj inkább mások tapasztalataiból!
Időpont: 2025. augusztus 13. 18:00 - 18:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?
Ukrajna mindenképp rosszul járhat.
Besokalltak az oroszok a folyamatos ukrán dróntámadások miatt – Drasztikus lépésről döntöttek
Ennek még az oroszok sem igazán örülhetnek majd.
Berobbant az új befektetési mánia – Mutatjuk, hogyan ne maradj le róla!
Száguldanak az árfolyamok.
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?
Pénteken minden szem Alaszkára szegeződik.
Addig keveri Trump a lapokat, míg végül a saját Kína-ellenes gigaszövetségét rombolhatja le ezzel
Pedig a tagoknak nincs semmi okuk váltani.
Felvételek: sűrű füst borítja Európa legnagyobb atomerőművét, ebből még komoly baj lehet
Ilyen körülmények között szinte lehetetlen eloltani a tüzet.
Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott
40 év után hagyta el az Egyesült Államokat.
Változás jön az Ersténél: egyes mobilokon nem lehet majd használni a mobilbankot
Október közepén lép életbe a változás.
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.