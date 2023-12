Hamarosan kiderül, jön-e újabb csúcs az aranynál

Portfolio 2023. december 28. 10:00

Az amerikai kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások, az egyre aktívabb jegybanki vásárlások és a geopolitikai kockázatok felerősödése is kellett ahhoz, hogy az arany jegyzése történelmi csúcsra emelkedjen a hónap elején, és egy úgynevezett „füles csésze” elnevezésű technikai alakzat azt sugallja, hogy ez csak a kezdet. Többek között erről is szó volt a Conclude Zrt. által szervezett Budapesti Nemesfémkonferencián, ahol nemzetközi szakértők vitatták meg milyen szerepet tölthet be az arany a jövő pénzügyi rendszerében, milyen technológia innovációk mentén digitalizálható a nemesfém, de olyan technikai kérdésekre is választ kaptak a résztvevők, hogyan oldható meg biztonságosan a tárolás, például volt svájci katonai bunkerekben, vagy hogyan válhatnak majd nyomon követhetővé az aranyrudak a transzparencia igényének megfelelve.