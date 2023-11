Negyven százalékos növekedés is jöhet az aranynál, ha ez a technikai alakzat bejön

Több jel is arra mutat, hogy az arany árfolyamában jelentős emelkedés veheti hamarosan kezdetét, de miközben a befektetők többsége a dollár árfolyamát és a FED kamatpolitikáját figyeli, addig a nemesfémkereskedéssel foglalkozó Conclude Zrt. szakértői szerint számos olyan geopolitikai és rendszerkockázati veszély is fenyeget, amely miatt az elkövetkezendő években nem annyira az árfolyamnyereségen, mint inkább a vagyonmegőrzésen lesz a hangsúly.

Az arany unciánkénti jegyzése legutóbb az izraeli háború kitörését követően lépte át a kétezer dolláros lélektani határt, de ahogyan az elmúlt évben többször is, ezután korrigált és nem tudott efölött maradni, miközben sokan az inflációs nyomás és egyéb gazdasági körülmények hatására ennél magasabb árfolyamot vártak.

A nemesfémkereskedéssel foglalkozó Conclude Zrt. vezérigazgatója, Juhász Gergely szerint ugyanakkor a FED kamatemelése, és az inflációs várakozások lecsökkenése miatt kialakuló reálhozam mellett, így is elég magasan maradt az arany árfolyama. „A háborús események – amennyiben nem eszkalálódnak – csak átmenetileg mozgatják az árfolyamot, hasonló történt az orosz-ukrán háború kitörésekor is, kezdeti emelkedés után beárazta a piac, hogy nem lesz ebből globális konfliktus, és szépen visszaállt az árfolyam a háború előtti szintre, amit hosszabb távon sokkal inkább a reál kamatok mozgatnak, illetve a gazdaságba került pénz mennyisége" - mondta.

Az arany hosszú távú grafikonján alakul egy markáns technikai alakzat, az úgynevezett „füles csésze”.

Az elmúlt 10-15 éves időtávon egy úgynevezett „füles csésze” formátum rajzolódik ki az aranyárfolyam grafikonján, ami bíztató, mert a technikai elemzés szerint, ha harmadszorra átviszi az árfolyam a 2050-2100 dollár/unciánkénti csúcsot, akkor akár 40 %-ot nőhet az arany értéke.

A magyar piacon, de Nyugat-Európában is ugyanakkor inkább eladnak a befektetők, aminek legfőbb oka, hogy a magasabb kamatkörnyezet pénzszűkébe taszította a gazdasági szereplőket, és értékesítik a készleteiket, hogy finanszírozni tudják vállalkozásaikat. „Egy közelmúltbeli szakkonferencián nagyon érzékletesen mutatta be egy német aranykereskedő, hogy Németországban olyannyira megemelkedtek a megélhetési költségek, hogy amíg tavaly 181 tonnás kereslet volt az aranyra, addig idén mindössze 60 tonnát várnak, ami egy 70 százalékos csökkenés” – mondta Juhász Kristóf, a Conclude cégvezetője.

A Nyugat elad, a Kelet vásárol

Azonban a World Gold Council adataiból jól látszik, hogy amit a nyugat – európaiak most eladnak, Indiában, Kínában és Oroszországban felvásárolják, mert jelentős árfolyam növekedésre számítanak. Ezt látszik igazolni a jegybankok aranyvásárlása is, ami szintén magasan tartja az árfolyamot: „Kína nem egészen transzparens módon, de folyamatosan veszi az aranyat, és ide sorolható Oroszország és India is, amely országok azért mulasztják el bejelenteni vásárlásaikat, mert nem szeretnék, ha ezáltal felmenne az árfolyam. Addig, amíg kellő mértékű aranytartalékot nem halmoznak fel, „pult alatt kereskednek”, ezzel nyomás alatt tartva az árfolyamot." - tette hozzá a cégvezető.

Juhász Kristóf, a Conclude Zrt. cégvezetője, és Juhász Gergely, vezérigazgató.

Egy olyan rendszerszintű és geopolitikai átalakulás zajlik, amely mivel nem teljesen transzparens, még nem jelent meg az arany árában, ezért addig érdemes aranytartalékot kialakítani a befektetési portfólióban, amíg az említett országok jegybankjai be nem jelentik hivatalosan a tényleges arany vásárlásaikat, felrobbantva ezzel az árfolyamot

– mondta Juhász Kristóf, aki szerint nagyon jól látszik a polarizálódó világ miatti széttöredezettség az arany piacon: amíg korábban London volt a központ, mostanra Sanghaj, India és Moszkva nagyon jön föl, és a saját aranystandardokat alakítanak ki a London Bullion Market Association által kiadott Good Delivery standarddal összhangban, amelynek köszönhetően a BRICS-országok – és számos el nem kötelezett ország – nemesfémkereskedelme ezekre a tőzsdékre vándorolhat át.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 23. Az aranypiac átalakulása jól mutatja mekkora pénzügyi cunami vár a világra

„A moszkvai aranytőzsdén már kidolgozták ezeket a standardokat, a sanghaji tőzsde igazgatóságba pedig már bevettek több orosz bankot is, nyilvánvaló, hogy a BRICS-országok ezeken a tőzsdéken fogják bonyolítani a kereskedelmüket. Ez a geopolitikai bizonytalanság, ami most érezhető, példa nélküli az elmúlt 35 évben, és ezt nagyon sokan még nem vették észre” – mondta a cég vezetője, aki szerint egy sokkal széttöredezettebb pénzügyi, gazdasági rendszerre számíthatunk, mint a Szovjetunió és az USA szembenállása idején, számos új pénzügyi központ fog születni, a nemzeti devizák pedig sokat veszíthetnek értékükből, miközben az arany továbbra is egy globális, mindenki által elfogadott érték lesz.

Magánkézben van az arany nagy része



A történelem során kibányászott arany mennyisége ma nagyjából 200 ezer tonna, a legjelentősebb készletek indiai és kínai magánkézben vannak, ez körülbelül 50-55 ezer tonna, főleg ékszer formájában, de nagyon jön fel a befektetési arany rúd és érme szegmens is. A World Gold Council-nak lejelentett összesített jegybanki aranytartalék pedig körülbelül 35 ezer tonna. A földkéregben lévő és vélhetően tényleg ki is bányászható, úgynevezett feltárt aranykészlet pedig mindössze 50 ezer tonna.

Megnő a rendszerkockázati prémium

Az arany iránti keresletnövekedés ugyanakkor egy problémát is felvet, amelyre az utóbbi évek válságszituáció mutattak rá, ez pedig az aranyfedezetű értékpapírok és a fizikai arany értékének egymástól való elszakadása.

„Volt egy felismerésem a covid alatti időszakban, amikor olyan mennyiségű pénzt áramlott be hozzánk, hogy alig tudtuk fizikai arannyal kiszolgálni a keresletet. A verdéknél is sorban álltak a kereskedők, ezért mindenki elkezdett árat emelni, gyakorlatilag elvált a fizikai arany ára a tőzsdei ártól, esetenként akár 10 %-kal is. Ezért felírtam egy képletet: egy uncia fizikai arany, mínusz 1 uncia arany fedezetű értékpapír egyenlő egy uncia rendszerkockázati prémium. Ez a rendszerkockázati prémium gyakorlatilag kifejezi az emberek kollektív bizalmatlanságát a fennálló pénzügyi anomáliákkal szemben. Ebben benne vannak az ellátási láncok, a szállítások, finanszírozás nehézségei, ezek összesítve adják ki a rendszerkockázati prémiumot" - mondta Juhász Gergely.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 22. Ilyet még az öreg aranykereskedők sem láttak

A rendszer kockázati prémiumra jelenleg 0% körül van, tehát piaci áron lehet a fizikai aranyat venni, de egy hasonló krízisben pórul járhatnak azok, akik határidős arany kontraktusokat, arany fedezetű papírokat vásárolnak, mert a Conclude szakértői szerint ezek mögött nagyon alacsony az aranyfedezet, és ha szükség lesz rá, az ügyfél nem fogja tudni lehívni mögüle a fizikai aranyat.

„A World Gold Council évek óta azért lobbizik, hogy a bankok tudjanak fizikai aranyat vásárolni fedezetként, ami jót tenne a mérlegüknek, hiszen az árfolyam jellemzően pont olyankor emelkedik, amikor más hagyományos eszközök értéke esik. Ha az arany is ilyen, úgynevezett „high quality liquid” eszközzé válna, eleget téve a jegybanki tőke megfelelőségi szabályoknak, akárcsak a kiemelt állampapírok és jó minőségű vállalati kötvények, akkor a bankok kisebb eséllyel járnának úgy, mint például a Silicon Valley Bank idén márciusban. Amikor megindul egy ilyen bank pánik és az ügyfelek ki szeretnék venni a betétjeiket, akkor a banknak nem olyan eszközöket kéne pénzzé tenne, amelyeknek adott esetben zuhan az árfolyama, mint a magas kamatkörnyezetben az állampapíroké, hanem egy olyan eszközt, amin árfolyamnyereséget tud elérni, stabilizálva a likviditási helyzetét” – mondta Juhász Kristóf.

A szakértők szerint minél jobban szívódik fel a készpénz a modern pénzügyi rendszerből, és már a digitális jegybanki pénzek is valósággá válnak, annál fontosabb lesz a fizikai arany, mert a digitális teret fogja diverzifikálni azzal, hogy kézbe fogható és mindenki által elfogadott.

A cikk megjelenését a Goldtresort üzemeltető Conclude Zrt. támogatta, amely a 2023. november 30-ai Budapesti Nemesfémkonferencia szervezője is.

A cikk a Portfolio Business podcast adás alapján készült, amely itt teljes egészében meghallgatható.

Címlapkép forrása: Portfolio