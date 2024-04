Nincs megállás, tovább esnek a tőzsdék

Az amerikai nagybankok közül ötödikként a Bank of America is közzétette gyorsjelentését. A társaság a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, részvényárfolyama mégis 1,5% körüli csökkenést mutat a rossz általános piaci hangulatban a nyitás előtti kereskedésben.