Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

Először csinálunk ilyet a Portfolio-nál: díjazzuk a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül. De nem csak a zsűri döntésén fog múlni: szavazz Te is ezen a linken, segíts nekünk dönteni, melyik ma a legjobb befektetési alap, alapkezelő, privát- és prémium bank Magyarországon!

A Portfolio első alkalommal adja át idén a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

A díjak célja, hogy objektív mutatók, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján méltó elismerésben részesüljenek azok a szakemberek és intézmények, akik kiemelkedő teljesítményükkel formálják a hazai befektetési és vagyonkezelési szektor jövőjét.

A Te szavazatod is számít! Töltsd ki a rövid szavazólapot és segítsd a kedvenc alapodat és szolgáltatódat!

A nyerteseket a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáját követően ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

