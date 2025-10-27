  • Megjelenítés
Lecsapott a NAV: nem mindennapi találatot jelentettek
Lecsapott a NAV: nem mindennapi találatot jelentettek

MTI
A pénzügyőrök több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a fővárosi Golgota téri piacon egy parkoló autóból és egy raktárból - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Több mint húszmillió forint értékben bukkantak illegálisan forgalmazott dohánytermékekre a pénzügyőrök a budapesti Golgota téri piacon,

ahol egy parkoló autóban és egy raktárhelyiségben rejtették el az árut.

A közlemény szerint a VIII. kerületi tér piaci parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműben - amelyet már kivontak a forgalomból - 1,3 millió forint értékű "árut" találtak. A piac egyik nyitott raktárhelyiségében pedig 8600 doboz különféle márkájú cigarettát, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és több száz e-cigarettát találtak, amelyek összértéke több mint húszmillió forint volt.

A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást - áll a közleményben.

