Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

A tőzsdei világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de az első lépések helyes megválasztásával gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé válik. Online előadásunk segít, hogy kezdőként magabiztosan lépj a befektetések világába.

A tőzsdei befektetések iránti érdeklődés folyamatosan nő, ugyanakkor a kezdő befektetők jelentős része már az első időszakban komoly hibákat követ el.

A túl gyors döntések, a megfelelő alapok hiánya vagy a kereskedési felületek nem megfelelő használata könnyen veszteségekhez vezethet.

Online előadásunk éppen ezekre a kérdésekre ad választ: bemutatja a tőzsdei kereskedés alapjait, a szükséges technikai és gyakorlati lépéseket, valamint azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek a tudatos indulásban.

Az előadás fő témái:

a tőzsdei befektetés alapjai és a piac működése

a Portfolio Online Tőzsde kereskedési felületének bemutatása

a különböző számlatípusok és azok szerepe a befektetésekben

a kereskedés elindításának gyakorlati lépései

a tőzsdei megbízások típusai és helyes használatuk

a kezdő befektetők leggyakoribb hibái

a Portfolio tanácsadói szolgáltatásának bemutatása

milyen támogatás segítheti a befektetők első lépéseit

Az előadás célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a tőzsdei indulás feltételeiről, és magabiztosabban hozzanak döntéseket befektetési kérdésekben.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. március 11. 15:00 - 15:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ