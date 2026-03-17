Ítéletet mondott a bitcoinról a Citigroup, itt a friss célár

A Citigroup jelentősen csökkentette a bitcoinra és az ethereumra vonatkozó 12 hónapos célárát. A döntés hátterében az áll, hogy az amerikai kriptovaluta-szabályozási folyamat megtorpant. Emiatt egyre szűkül az az időablak, amelyben az új szabályok katalizátorként hathatnának az intézményi keresletre és az ETF-eken keresztüli tőkebeáramlásra.

A bitcoinra vonatkozó célárat 143 ezer dollárról 112 ezer dollárra, az ethereumét pedig 4304 dollárról 3175 dollárra vágták vissza. Alex Saunders, a Citi stratégája hétfői elemzésében kiemelte: bár a szabályozási előrelépések további elterjedést és tőkebeáramlást idéznének elő, a 2026-os jogalkotási lehetőségek egyre szűkülnek.

Az amerikai szenátusban elakadt a kriptopiaci keretrendszer kialakítása. A

Clarity Act elfogadásának esélye a stablecoinokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt jelentősen csökkent.

A törvényjavaslat átviteléhez legalább hét demokrata párti szenátor támogatása lenne szükséges, ám a párt megosztott a kriptovaluták szövetségi szabályozásának átalakításával kapcsolatban.

Egyes demokrata képviselők például olyan kitételt szorgalmaznak, amely megtiltaná a választott tisztségviselőknek, hogy kriptovállalkozásokból profitáljanak. Ez a kérdés a Trump család World Liberty Financial projektje körüli vizsgálatok nyomán kapott különös figyelmet. Elemzők szerint egy ilyen záradék csökkentheti annak esélyét, hogy Donald Trump elnök végül aláírja a törvényt.

A Citi modellszámításai szerint egy recessziós makrogazdasági forgatókönyv esetén a bitcoin árfolyama akár 58 ezer dollárig, az etheré pedig 1198 dollárig is

esetén a bitcoin árfolyama akár 58 ezer dollárig, az etheré pedig 1198 dollárig is visszaeshet. Ezzel szemben egy optimista kimenetel és élénkebb befektetői kereslet mellett a bitcoin elérheti a 165 ezer, az ether pedig a 4488 dollárt.

A bitcoin árfolyama jelenleg 73 600 dollár közelében,

az ether árfolyama pedig 2300 dollár környékén mozog.

A bank szerint a bitcoin a jogalkotási hírekre várva egy meghatározott sávban mozoghat a közeljövőben. Ebben a helyzetben a 70 ezer dolláros érték fontos támaszszintet jelent, amely megegyezik az amerikai elnökválasztás előtti árszinttel.

A hitelintézet hozzátette, hogy az ethereum árfolyama különösen érzékeny lesz a felhasználói aktivitást jelző mutatókra, amelyek az utóbbi időben gyengélkedtek. Ugyanakkor a stablecoinokkal és a tokenizációval kapcsolatos trendek ismét növelhetik az érdeklődést, ezáltal fellendítve a hálózat használatát.

Forrás: Reuters

