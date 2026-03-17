Túl a hozammaximalizáláson: mi mozgatja valójában a pénzügyi döntéseinket? – Jön a Women's Money & Mindset Day!
Túl a hozammaximalizáláson: mi mozgatja valójában a pénzügyi döntéseinket? – Jön a Women's Money & Mindset Day!

2026. április 23-án a CEU Nádor Event Centerben egy különleges szakmai nap vár minden olyan nőre és férfira, aki szeretné mélyebben megérteni a pénzügyi döntések valódi mozgatórugóit. A Portfolio Women's Money & Mindset Day nem csupán egy újabb pénzügyi konferencia – ez egy inspiráló utazás a tudatos döntéshozatal világába, ahol a számok mögött rejlő emberi történetek kerülnek középpontba.

A Portfolio Women's Money & Mindset Day egy olyan egyedülálló szakmai esemény, amely túlmutat a hagyományos befektetési tanácsokon. Itt nem csak arról beszélünk, hogyan maximalizáljuk a hozamot, hanem arról is, hogy a pénzügyi döntéseink mögött milyen láthatatlan erők húzódnak meg. A konferencia hat tematikus szekcióban járja körül azokat a kérdéseket, amelyekkel minden tudatos döntéshozó szembesül: hogyan befolyásolják családi mintázataink a pénzhez való viszonyunkat, miként változnak meg prioritásaink különböző élethelyzetekben, és hogyan építhetjük fel szakmai magabiztosságunkat bizonytalan környezetben.

A rendezvény különlegessége, hogy valódi élethelyzetekből indul ki.

A panelbeszélgetések és előadások során olyan témákról esik szó, mint a párkapcsolatok pénzügyi dinamikája, az anyaság hatása a karrierdöntésekre, vagy éppen az, hogyan fejezzük ki értékeinket befektetési választásainkon keresztül. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan hoznak döntéseket sikeres női vezetők és szakértők, és hogyan kezelik a kockázatot akkor, amikor már nemcsak magukért, hanem másokért is felelnek.

A konferencia célja, hogy a résztvevők új nézőpontokat, inspirációt és gyakorlati gondolatokat vigyenek magukkal. Legyen szó tapasztalt befektetőkről vagy a tudatos pénzügyi gondolkodás felé most nyitó szakemberekről, mindenki találhat olyan felismeréseket, amelyek segítik őket a jövőbeli döntéseikben. A program során nem csak a szakmai tudás, hanem az élmény is jelen van – egy olyan légkörben, ahol a pénzügyekről való beszélgetés természetes és inspiráló.

Kiemelt témák:

  • Belső gátak és a pénzügyi döntések pszichológiája
  • A pénz és párkapcsolatok dinamikája
  • Miért nem mindig a hozammaximalizálás a legjobb stratégia
  • Női vezetők és szakértők döntései bizonytalan gazdasági környezetben
  • Generációs élethelyzetek, karrier és felelősség
  • Mit jelent értékalapon gondolkodni befektetésekről – legyen szó divatról, művészetről vagy fenntarthatóságról

Kinek ajánljuk:

  • Vezetői vagy szakértői pozícióban dolgozó nőknek, akik aktívan formálják szakmai és pénzügyi jövőjüket
  • Prémium- és privátbanki ügyfeleknek, akik stabil jövedelemmel rendelkeznek
  • Városi, diplomás szakembereknek és döntéshozóknak
  • Karrierjük elején járó vagy irányváltás előtt álló fiatalabb nőknek
  • Mindazon férfi szakembereknek és üzleti vezetőknek, akik új perspektívát szeretnének kapni a női döntési logikáról
  • Azoknak, akik tudatosabban szeretnék alakítani pénzügyi és szakmai döntéseiket

Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! A jegyek 9.490 Ft + ÁFA áron kaphatók. Regisztrálj most a Portfolio Women's Money & Mindset Day oldalán, és légy részese ennek az inspiráló szakmai napnak, ahol a pénzügyi gondolkodás és az életstratégia találkozik!

Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl?

A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.

Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

