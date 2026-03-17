A Portfolio Women's Money & Mindset Day egy olyan egyedülálló szakmai esemény, amely túlmutat a hagyományos befektetési tanácsokon. Itt nem csak arról beszélünk, hogyan maximalizáljuk a hozamot, hanem arról is, hogy a pénzügyi döntéseink mögött milyen láthatatlan erők húzódnak meg. A konferencia hat tematikus szekcióban járja körül azokat a kérdéseket, amelyekkel minden tudatos döntéshozó szembesül: hogyan befolyásolják családi mintázataink a pénzhez való viszonyunkat, miként változnak meg prioritásaink különböző élethelyzetekben, és hogyan építhetjük fel szakmai magabiztosságunkat bizonytalan környezetben.
A rendezvény különlegessége, hogy valódi élethelyzetekből indul ki.
A panelbeszélgetések és előadások során olyan témákról esik szó, mint a párkapcsolatok pénzügyi dinamikája, az anyaság hatása a karrierdöntésekre, vagy éppen az, hogyan fejezzük ki értékeinket befektetési választásainkon keresztül. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan hoznak döntéseket sikeres női vezetők és szakértők, és hogyan kezelik a kockázatot akkor, amikor már nemcsak magukért, hanem másokért is felelnek.
A konferencia célja, hogy a résztvevők új nézőpontokat, inspirációt és gyakorlati gondolatokat vigyenek magukkal. Legyen szó tapasztalt befektetőkről vagy a tudatos pénzügyi gondolkodás felé most nyitó szakemberekről, mindenki találhat olyan felismeréseket, amelyek segítik őket a jövőbeli döntéseikben. A program során nem csak a szakmai tudás, hanem az élmény is jelen van – egy olyan légkörben, ahol a pénzügyekről való beszélgetés természetes és inspiráló.
Kiemelt témák:
- Belső gátak és a pénzügyi döntések pszichológiája
- A pénz és párkapcsolatok dinamikája
- Miért nem mindig a hozammaximalizálás a legjobb stratégia
- Női vezetők és szakértők döntései bizonytalan gazdasági környezetben
- Generációs élethelyzetek, karrier és felelősség
- Mit jelent értékalapon gondolkodni befektetésekről – legyen szó divatról, művészetről vagy fenntarthatóságról
Kinek ajánljuk:
- Vezetői vagy szakértői pozícióban dolgozó nőknek, akik aktívan formálják szakmai és pénzügyi jövőjüket
- Prémium- és privátbanki ügyfeleknek, akik stabil jövedelemmel rendelkeznek
- Városi, diplomás szakembereknek és döntéshozóknak
- Karrierjük elején járó vagy irányváltás előtt álló fiatalabb nőknek
- Mindazon férfi szakembereknek és üzleti vezetőknek, akik új perspektívát szeretnének kapni a női döntési logikáról
- Azoknak, akik tudatosabban szeretnék alakítani pénzügyi és szakmai döntéseiket
Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! A jegyek 9.490 Ft + ÁFA áron kaphatók. Regisztrálj most a Portfolio Women's Money & Mindset Day oldalán, és légy részese ennek az inspiráló szakmai napnak, ahol a pénzügyi gondolkodás és az életstratégia találkozik!
A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
