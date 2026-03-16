A modellek szerint ilyen lesz az áprilisi időjárás
Bár a szeszélyes április gyakran hoz váratlan lehűlést és fagykárokat, a hosszú távú előrejelzések idén átlagosan melegebb és csapadékosabb időjárást ígérnek a Kárpát-medencében. Ez kedvező hír a mezőgazdaság számára, de egy-egy rövidebb hideghullám kialakulása továbbra sem zárható ki - írja a Weather on Maps.
A korán érkezett tavaszi meleg után sokakban, különösen a gazdákban merül fel a kérdés: idén is megbosszulja magát a jó idő? Vajon kell-e számítani a termést fenyegető tavaszi fagyokra? Bár hetekre előre lehetetlen napra és fokra pontos előrejelzést készíteni, a nagytérségi légköri folyamatokból már jól látszanak a várható tendenciák.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) szezonális modelljei alapján a kontinens délnyugati felén hűvösebb, felhősebb idő várható. Ezzel szemben északon és keleten nyugodtabb, szárazabb körülmények valószínűek. Számunkra a legfontosabb hír, hogy a Kárpát-medence

jó eséllyel a melegebb és csapadékosabb zónába esik majd. Ez mezőgazdasági szempontból kifejezetten kedvező előjel.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az időjárási modellek csupán havi átlagokat mutatnak. Az összességében enyhébb és nedvesebb április egyáltalán nem zárja ki egy-egy fagyosabb periódus betörését.

A fagyveszély mértéke ráadásul erősen függ a helyi mikroklímától is. A domborzati viszonyok miatt sokszor alig néhány tíz méteres szintkülönbségen múlhat a gyümölcsültetvények, például a kajszibarackosok sorsa. A jelenlegi kilátások tehát bizakodásra adnak okot, de az érzékeny tavaszi időszakban érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a frissülő meteorológiai adatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

