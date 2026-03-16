Hídfelújítás indul - a közlekedők három kerülőút közül választhatnak
Március 18-án, szerdán megkezdődik az Újpesti vasúti híd északi járdájának felújítása. Emiatt az Újpesti-öböl feletti szakaszt várhatóan egy hónapra teljesen lezárják a gyalogos- és kerékpáros-forgalom elől - írta meg a BKK.

A munkálatok során több helyen új járdalemezeket építenek be. A lezárás kizárólag az öböl feletti részt érinti.

A Nagy-Duna felett átívelő fő hídszakaszon továbbra is zavartalan marad a közlekedés.

Óbuda felől érkezve az északi gyalogos- és kerékpárút csak a népszigeti lehajtóig használható. Innen le kell térni a szigetre, ahonnan a közlekedők három útvonalon juthatnak át a pesti oldalra.

  • Átmehetnek a felüljáró alatt a híd déli oldalán lévő lépcsős járdához,
  • haladhatnak észak felé a Zsilip utcán,
  • vagy választhatják dél felé a Meder utcai gyaloghidat.

Újpest-városkapu felől a híd északi járdája egyáltalán nem lesz megközelíthető. Ebből az irányból a Lőwy Izsák utcán és a Váci úton keresztül, lépcsőzve lehet feljutni a híd déli oldalára, ahonnan utána le lehet ereszkedni a Népszigetre. A terelés miatt a déli járdán jelentősen megnövekedett forgalomra kell számítani. Emiatt a kerékpárosokat fokozott óvatosságra kérik.

390 alá is húzták már ma a forintot a javuló hangulatban

Folytatódott a Hableány-per

A modellek szerint ilyen lesz az áprilisi időjárás

Címlapkép forrása: BKK

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
390 alá is húzták már ma a forintot a javuló hangulatban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility