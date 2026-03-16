Hídfelújítás indul - a közlekedők három kerülőút közül választhatnak

A munkálatok során több helyen új járdalemezeket építenek be. A lezárás kizárólag az öböl feletti részt érinti.

A Nagy-Duna felett átívelő fő hídszakaszon továbbra is zavartalan marad a közlekedés.

A kivitelezés idején megváltozik a megszokott forgalmi rend

Óbuda felől érkezve az északi gyalogos- és kerékpárút csak a népszigeti lehajtóig használható. Innen le kell térni a szigetre, ahonnan a közlekedők három útvonalon juthatnak át a pesti oldalra.

Átmehetnek a felüljáró alatt a híd déli oldalán lévő lépcsős járdához,

haladhatnak észak felé a Zsilip utcán,

vagy választhatják dél felé a Meder utcai gyaloghidat.

Újpest-városkapu felől a híd északi járdája egyáltalán nem lesz megközelíthető. Ebből az irányból a Lőwy Izsák utcán és a Váci úton keresztül, lépcsőzve lehet feljutni a híd déli oldalára, ahonnan utána le lehet ereszkedni a Népszigetre. A terelés miatt a déli járdán jelentősen megnövekedett forgalomra kell számítani. Emiatt a kerékpárosokat fokozott óvatosságra kérik.

